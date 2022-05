An diesem Wochenende findet das NLA-Final der Badminton Schweizer Meisterschaften statt. Der BC Uzwil möchte gegen Union Tafers-Fribourg den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte holen. Das Heimspiel findet am Samstag um 14 Uhr in der Breite in Oberuzwil statt, und am Sonntag kommt es um 14 Uhr in Tafers zum alles entscheidenden letzten Spiel.

Lukas Tannò 05.05.2022, 16.30 Uhr