Badminton Der BC Uzwil ist gut in die Saison gestartet und geht dieses Wochenende als Favorit in die Spiele Der Badmintonklub Uzwil spielt am Wochenende gegen die beiden Schlusslichter in der NLA-Tabelle. Am Freitagabend um 20 Uhr empfängt man zuhause St. Gallen-Appenzell zur Derby-Begegnung. Am Sonntag reist der BC Uzwil nach La Chaux-de-Fonds. Matthias Zindel 21.10.2021, 11.01 Uhr

Nicolas A. Müller (links) und Julien Scheiwiller haben sich beim

BC Uzwil zu wichtigen Leistungsträger entwickelt. Bild: Matthias Zindel

Beim Badmintonklub Uzwil läuft momentan alles nach Plan. Mit zwei Siegen zum Saisonstart tankte die Mannschaft gehörig Selbstvertrauen und platzierte sich bereits wieder an der Tabellenspitze – punktgleich mit Yverdon. «Wir sind sehr zufrieden», sagt auch Cheftrainer Iztok Utrosa. Er scheint beim BC Uzwil alles im Griff zu haben, sei es in der Nationalliga A oder bei der erfolgreichen Nachwuchsförderung.

Für die beiden Partien am Wochenende übernimmt Uzwil die Favoritenrolle. Auch damit findet sich der amtierende Schweizermeister mittlerweile ausgezeichnet zurecht. Die Mannschaft ist an den Erfolgen der letzten Jahre spürbar gewachsen. Die einzelnen Spielerinnen und Spieler sind reifer geworden und es sind nicht nur die ausländischen Topspieler, welche Verantwortung übernehmen.

Junge Spieler übernehmen Verantwortung

Auch die jungen Spieler setzen mittlerweile wegweisende Akzente, allen voran die Nationalspieler Milena Schnider, Julien Scheiwiller und Nicolas A. Müller, oder auch Sereina Hofstetter und Ramon Kropf. In Uzwil passt derzeit vieles zusammen – und vielleicht ist das sogar die stärkste Mannschaft, die der Verein je hatte.

Das Lokalderby am Freitag gegen St.Gallen-Appenzell beginnt um 20 Uhr in der Sporthalle BZWU Niederuzwil. Es gilt Zertifikatspflicht. Am Sonntag um 14 Uhr tritt Uzwil dann auswärts in La Chaux-de-Fonds an. Alle NLA-Partien können auch im Liveticker unter www.bcuzwil.ch mitverfolgt werden.