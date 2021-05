BADMINTON - «Das ist ein aussergewöhnliches Gefühl»: Der BC Uzwil ist zum vierten Mal Schweizer Meister

Was für ein Wochenende für den Badmintonclub Uzwil. Auf den 6:1-Halbfinalsieg am Samstag gegen Yverdon lässt er am Sonntag einen 6:2-Finalerfolg gegen des Team Argovia folgen – nach einem 0:2-Rückstand. Damit verteidigen die Uzwiler ihren Titel aus dem Jahr 2019.

Tim Frei aus Uster Aktualisiert 16.05.2021, 19.55 Uhr