BC Uzwil ist Schweizer Meister: Mit einem 5:3-Sieg in Tafers holen sich die Uzwiler den fünften Titel der Vereinsgeschichte

In der siebten Begegnung im Rückspiel in Tafers fiel die Entscheidung. Der Däne Kim Bruun gewinnt sein Männereinzel mit 3:1 und sichert so dem BC Uzwil die Titelverteidigung. Nach 2013, 2014, 2019 und 2021 ist es der fünfte Meister-Titel für die Uzwiler.