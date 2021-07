Badis der Region Wil und Toggenburg hoffen auf schönes Wetter

Wil/Toggenburg Regenwetter und Coronamassnahmen: Der Saisonstart war für die Badis aus der Region nicht einfach Obwohl sich Freibäder über die Lockerungen der Coronamassnahmen freuen können, haben sie es in dieser Saison alles andere als einfach: Vor allem der Start in die Saison wurde von den Personenbeschränkungen geprägt. Felicitas Markoff 08.07.2021, 05.00 Uhr

Jugendliche auf der Rutsche im Freibad Weierwise in Wil. Bild: PD

Der Sommer zeigt sich bisher von einer ungewohnten Seite: Er startete kühl und regnerisch. Vereinzelte warme und sonnige Tage wurden dicht gefolgt von Gewittern. Fast denkt man an den Spruch: Der April macht, was er will. Diese wechselhaften Wetterbedingungen sind für die diesjährige Badisaison nicht ideal – es ist schliesslich kein Geheimnis, dass die Freibäder auf schönes Wetter angewiesen sind.

Die Badis der Region Wil/Toggenburg teilen mit, wie sie in die Saison gestartet sind, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert werden und welche Wünsche sie für die Sommerferien haben.

Vor und nach den Lockerungen

Zu Beginn der Badisaison mussten noch Regeln wie Maskenpflicht, Mindestabstand und Personenbegrenzungen eingehalten werden. Das Freibad Färch in Wattwil hatte deswegen Konflikte mit den Badegästen. Der Chef der Badi Färch, Vuko Ratkovic, sagt:

«Im Juni konnten wir nur 600 Leute reinlassen. Die Gäste waren deshalb sauer.»

Wenn das Freibad voll belegt war, mussten die Besucher teilweise abwarten, bis andere Gäste wieder gingen. Ratkovic sagt: «Wir mussten den Gästen erklären, wieso das so ist, und das war nicht einfach.»

Die Flawiler Badi Böden durfte zu Beginn maximal 1200 Personen reinlassen. Mittlerweile ist aufgrund des angepassten Schutzkonzepts der Zugang zu allen Hallen- und Freibäder nicht mehr begrenzt.

Das Freibad Böden in Flawil kann wieder mehr als 1200 Besucher empfangen. Bild: PD

Bevor die Maskenpflicht am 26. Mai gelockert wurde, führte diese Regel bei Badegästen in Ebnat-Kappel zu Konflikten. Der Betriebsleiter Ruedi Artho erzählt, dass es einige Gäste gab, die es nicht verstehen konnten, draussen in der Badi eine Maske zu tragen.

Auch in Uzwil hat die Disziplin, Masken in der Badi zu tragen, nachgelassen. Das Personal musste die Gäste immer wieder darauf aufmerksam machen, wie Marcel Huber sagt. Grundsätzlich werden die aktuellen Corona-Schutzmassnahmen von Badegästen und Mitarbeitern aber gut eingehalten, wie die Verantwortlichen von mehreren Freibädern aus der Region sagen. Was damit zusammenhängen könnte, dass die Maskenpflicht für Badis, zumindest draussen, aufgehoben wurde.

Mit der Eröffnung der Badis kehrt ein Stück Normalität zurück

Die Freibäder Bergholz und Weierwise in Wil eröffneten ihre Saison am 8. und 9. Mai. Obwohl das Wetter an diesem Wochenende warm war, betrug die Wassertemperatur der Freibäder gerade mal 14 Grad. Fast 700 Badegäste liessen sich am ersten Wochenende davon nicht abschrecken. Mit dem Auftakt zum Saisonstart waren die Betreiber der Freibäder in Wil mehr als zufrieden.

Auch Ebnat-Kappel berichtet über einen gelungenen Saisonstart, wie Betriebsleiter Ruedi Artho mitteilt:

«Mit der Eröffnung der Badi kehrt wieder ein Stück Normalität zurück und die Vorfreude der Badegäste ist spürbar – was sich auch im Vorverkauf der Abos deutlich zeigt.»

Ganz anders ist der Saisonstart für das Freibad im Ghürst in Oberuzwil gelaufen. Dort war es verhältnismässig sehr ruhig. Auch in Unterwasser verlief der Beginn aufgrund des kühlen und nassen Wetters bescheiden. Die dortige Badi-Chefin Cornelia Lusti sagt rückblickend: «Bei uns fiel der Mai ins Wasser. Dafür zeigte sich der Juni im Toggenburg von seiner ansprechenden Seite.»

Das Freibad Bergholz in Wil an einem sonnigen Tag. Bild: PD

Das wechselhafte Wetter in den vergangenen Tagen und Wochen führte immer wieder zu heftigen Gewittern. Die Geschäftsführerin Sabin Rickenbach vom Sportpark Bergholz sagt:

«Der starke Wind hat bei uns einen Baum umgestürzt und ein Zelt zerfetzt.»

Auch Vuko Ratkovic sagt: «Ich arbeite seit 30 Jahren für die Badi. In den ganzen 30 Jahren habe ich so ein Wetter noch nie erlebt.»

Ein Zwischenfall, der tragisch hätte enden können, ereignete sich dieses Frühjahr in der Badi Färch: Das Badepersonal musste ein zweijähriges Mädchen aus dem Wasser retten. «Dass das Personal auf solche Situationen reagieren muss, kommt in der Wattwiler Badi leider häufiger vor», sagt Ratkovic. Die Aufsichtspflicht der Eltern mit kleinen Kindern werde immer wieder vernachlässigt. Das Badepersonal appelliert deshalb an die Eltern und bittet sie, besser auf ihre Kinder aufzupassen. Dazu zähle auch, dass man den kleinen Kindern Schwimmflügel anzieht, sagt Ratkovic.

Das grosse Schwimmbecken der Badi Weierwise in Wil lädt zum Abkühlen ein. Bild: PD

News und Wünsche der Badis

Während der fünf Sommer-Ferienwochen findet in den Wiler Freibädern zum zweiten Mal ein Ferienprogramm statt. Vom 14. bis am 16. Juli und vom 29. bis am 31. Juli wird in Zusammenarbeit mit dem Cinewil ein Silent Cinema angeboten.

Die Badi in Wattwil wird nach dieser Saison komplett umgebaut, berichtet Chef Vuko Ratkovic. Nächstes Jahr soll bereits alles fertig gebaut sein, damit die Gäste für die nächste Saison in Wattwil weiterhin ihren Badespass geniessen können.

Alle Freibäder aus der Region wünschen sich für den Sommer im Grunde genommen das Gleiche: schönes Wetter mit warmen Temperaturen und möglichst vielen gut gelaunten Badegästen.