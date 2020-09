«Autowelt» in neuen Händen: Hanspeter von Rotz übergibt sein Lebenswerk – und kündigt Projekte in Wil West an Geschäftsgründer Hanspeter von Rotz vertraut die operative Führung und Inhaberschaft der Nachfolgegeneration an. Er wird aber weiterhin im Verwaltungsrat tätig sein. Zudem kündet er Millioneninvestitionen in Wil West an. Die Thurgauer Regierungsrätin und Leiterin Lenkungsausschuss Wil West Carmen Haag kündigt den Baustart nicht vor 2024 an. Dinah Hauser 17.09.2020, 06.00 Uhr

Der Gründer der Autowelt übergibt die Geschäftsführung der zweiten Generation (von links): Daniel von Rotz, Hanspeter von Rotz, Karin von Rotz und Andrej Rüegg. Bild: PD

Der Gründer der Autowelt von Rotz AG tritt kürzer. Wie Hanspeter von Rotz per Medienmitteilung verlauten lässt, wurde an der Generalversammlung vom 11. September die Eigentums- und Mitbeteiligung an Tochter Karin von Rotz, Sohn Daniel von Rotz sowie Schwiegersohn Andrej Rüegg besiegelt. Alle neuen Mitinhaber hätten in Deutschland das Studium «Betriebswirt/in im Kfz-Gewerbe (HWK)» sowie fachspezifische Weiterbildungen in den USA absolviert. Karin von Rotz obliegt bereits seit 2019 die operative Leitung des Unternehmens.