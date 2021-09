Für Autoposer bleibt es in Wil ungemütlich

Autoposer Nächtliches Fahrverbot, mobile Lasergeräte und mehr Kontrollen: Für Autoposer wurde es in Wil im letzten halben Jahr ungemütlich Laut Stadtrat zeigen häufige Tempomessungen und Polizeikontrollen Wirkung. Nahe dem Alleeschulhaus wurde eine Strasse in der Nacht sogar mit einer Barriere gesperrt. Und SVP-Fraktionschef Benjamin Büsser freut sich über das Engagement von SP-Stadtrat Dario Sulzer im Kantonsrat. Pablo Rohner 13.09.2021, 07.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie hier in Romanshorn kontrolliert die Polizei auch in Wil häufiger sogenannte Autoposer. Bild: Tobias Garcia

«Das ist eine gute Antwort.» SVP-Fraktionschef Benjamin Büsser sagt ohne Umschweife, dass er zufrieden damit ist, wie der Wiler Stadtrat auf seine Interpellation zu sogenannten Autoposern reagiert hat. Im Mai wollten Büsser und 19 Mitunterzeichnende wissen, wie der Stadtrat gegen übermässigen Motorenlärm in Wil vorgehen will und was er bereits unternommen hat. In der Antwort auf Büssers Vorstoss berichtet der Stadtrat nun vom Erfolg der bereits getroffenen Massnahmen. Im Wesentlichen sind das: mehr Tempomessungen und Polizeikontrollen.