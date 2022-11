Wil: Willi Zurbrüggs Idee für neue Autobahnausfahrten

Autobahn Mit neuen Rampen in der Thurau: Ein pensionierter Ingenieur will Linksabbieger auf dem Autobahnzubringer in Wil beseitigen Willi Zurbrügg beschäftigt sich schon lange mit dem Verkehr in Wil. Nach Nein zu Wil West sieht er die Zeit gekommen, um die Probleme im Osten der Stadt anzupacken. Neu sind seine Ideen nicht. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Willi Zurbrügg vor der Zufahrt zum Autobahnzubringer in Wil. Bild: Pablo Rohner

Wils Verkehrsprobleme müssen im Osten angepackt werden. Im Westen, wo im Rahmen von Wil West ein neuer Autobahnzubringer geplant wurde, braucht es hingegen keine neuen Strassen. So sieht es Willi Zurbrügg, pensionierter Ingenieur aus Wil. An einem sonnigen Vormittag steht er auf dem Gamma-Kreisel an der St.Gallerstrasse und erläutert seine verkehrsplanerischen Ideen.

Für eine «nachhaltige Westumfahrung» müsse man «grossräumige Projekte zusammen mit dem Kanton Thurgau entwickeln», sagt Willi Zurbrügg. Dafür reiche aber die Ein- und Ausfahrt Münchwilen aus. Er beobachte die Debatten um die Verkehrsprobleme in Wil schon seit Jahrzehnten.

Besonders beschäftigt ihn die Situation beim bestehenden Autobahnzubringer im Osten von Wil. Für die Probleme – immer wieder Stau in verschiedenen Richtungen, manchmal auch bis zurück auf die Autobahn – gebe es aber Lösungen.

Linksabbieger und Lichtsignale verursachen Stau

Aktuell sieht es so aus: Wer die Ausfahrt in Wil nimmt – egal ob von St.Gallen oder von Zürich her kommend –, muss auf dem Autobahnzubringer Georg-Renner-Strasse links abbiegen, um in die Stadt hineinzufahren. Weil der Verkehr an diesen Punkten von Lichtsignalen geregelt wird, kann es vorkommen, dass sich auf der Ausfahrt Stau bildet.

Ebenfalls links abbiegen und damit die Gegenfahrbahn überqueren muss, wer aus der Richtung Rickenbach/Toggenburg kommt und die Autobahn nach St.Gallen nehmen will. Die Linksabbieger und die dafür nötigen Lichtsignale seien die Hauptursache für Stau rund um den Autobahnzubringer, sagt Willi Zurbrügg. In seinen Augen könnte das Problem gelöst werden, indem östlich des Autobahnzubringers drei neue Rampen gebaut würden.

Tunnel unter Wil als «notwendige Ergänzung»

Zwei davon wären Ausfahrtsrampen. Die eine würde den aus der Richtung St.Gallen kommenden Verkehr in einer sanften Kurve direkt auf die rechte Spur der Georg-Renner-Strasse führen. Die zweite, kreisförmige, täte selbiges mit den Autos und Lastwagen, die von Zürich her kommen. Hinzu käme eine Einfahrtsrampe für Fahrzeuge, die vom Toggenburg her kommend auf die Autobahn in Richtung St.Gallen unterwegs sind.

Dass so auf der Autobahn zwei Ausfahrten kurz nacheinander kommen würden – jeweils eine in Richtung Wiler Zentrum und eine in Richtung Toggenburg – sieht Zurbrügg nicht als Problem. «Das kann man gut signalisieren.»

Als notwendige Ergänzung zur Beseitigung von Linksabbiegern und Lichtsignalen sieht Willi Zurbrügg eine andere alte Idee: ein Tunnel zwischen dem Gamma-Kreisel und der Konstanzerstrasse, um das Wiler Zentrum zu entlasten.

Eine Nord-Süd-Verbindung im Osten von Wil ist als Netzergänzung Ost auch im Agglomerationsprogramm Wil des Bundes enthalten. Im Jahr 2003 sagten allerdings 57 Prozent der Wiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Nein zur Grünaustrasse, wie das Projekt damals hiess.

Unter diesem Land hindurch würde der Grünau-Tunnel gebaut. Bild: Pablo Rohner

Eine ähnliche Variante wurde 2008 verworfen

Gebaut werden müssten die neuen Rampen im Gebiet der Thurau, wo heute Wald und Felder sind, auf Boden, der der Ortsgemeinde Wil gehört. Über Details wie Landkäufe oder -täusche aufgegleist werden könnten, will Zurbrügg noch nicht mutmassen. Sein Wunsch sei es, dass «diese überfällige Diskussion endlich geführt wird».

Schliesslich stamme das Konzept nicht von ihm. Es sei schon bei früheren Planungen kursiert. Dies bestätigt Evelyn Jeger, Kommunikationsmitarbeiterin beim Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen. 2008 seien mit Willi Zurbrüggs Idee «vergleichbare Lösungen» studiert worden.

Damals wurde die Variante verworfen. Ein Grund dafür seien die technischen Herausforderungen gewesen, die Höhenunterschiede von bis zu 15 Metern mit sich bringen würden. Ein anderer Grund waren «Anforderungen an den Natur- und Landschaftsschutz, welche auf der Nordseite der Autobahn nationalen Charakter haben».

Das Bundesamt für Strassen, welches für Ausbauvorhaben an Autobahnen zuständig ist, hat auf Anfrage dieser Zeitung eine Stellungnahme zu Willi Zurbrüggs Vorschlag in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt.

