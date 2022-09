Sägewerk Innoholz AG wurde mit Label «Schweizer Holz» ausgezeichn

Gähwil Sägewerk Innoholz AG wurde mit Label «Schweizer Holz» ausgezeichnet An der Aufrichtfeier des neuen Wohn- und Betriebsgebäudes in Gähwil wurde die Bauherrschaft mit dem Label «Schweizer Holz» ausgezeichnet. 27.09.2022, 14.00 Uhr

Markus Freund, Vorstand der Lignum Holzkette St.Gallen, überreichte die Labelplakette «Schweizer Holz» an Anita und Pirmin Fischbacher vom Sägewerk Innoholz AG in Gähwil. Bild: PD

Pirmin und Anita Fischbacher vom Sägewerk Innoholz AG in Gähwil haben zur Aufrichtfeier des neuen Wohn- und Betriebsgebäudes in Gähwil eingeladen. Rund 100 Gäste sind gekommen. Bei der Feier wurde ihnen als Bauherrschaft das Label «Schweizer Holz» überreicht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die ursprüngliche Idee, das Wohn- und ehemalige Wirtshaus Mühli mit Betriebsgebäude in Gähwil umbauen zu wollen, musste trotz des Charmes des Alten und Heimeligen, bei Raumhöhen von teilweise unter 1,80 Metern und schiefen Böden, aufgegeben werden. Mit Architekt Sepp Egli, einem Kenner der Situation, wurde über Monate an einem Konzept gefeilt, welches den Bedarf an Betriebsräumen für Administration, Personal, Fahrzeugen und Werkstatt sowie einem Wohnhaus in optimierter Weise kombinierte. Die Familie konnte bis zur Fertigstellung des neuen Wohnhauses im alten bleiben.

Für Pirmin Fischbacher vom Sägewerk Innoholz AG war von Anfang an klar, dass für sein Bauvorhaben nur eine Rundumlösung in Holz in Frage kommt. Bereits vor drei Jahren wurde ihm der Holzchopf, ein Anerkennungspreis von der Lignum Holzkette St.Gallen, für sein Wirken für Holz und Wald verliehen. Nun folgt mit dem Label «Schweizer Holz» die nächste Auszeichnung.

Der Labelverleihung wurde mit den Ausführungen von Markus Freund eine philosophische Note verliehen, wobei er nicht vergass, auch die ökonomischen und ökologischen Aspekte aufzuzeigen. Auf diesen basiert die Verleihung der Auszeichnung mit den Kennwerten von 460 Kubikmeter verbautem Massivholz und Holzprodukten bei einem Gewicht von rund 160 Tonnen oder anders gesagt: einem kleinen Wald von 1000 Bäumen. (pd/mas)