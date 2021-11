Auszeichnung Die Nachricht erreichte ihn im Panzer: Dieser junge Wiler gewinnt den Zürcher Theologiepreis Mit seiner aussergewöhnlichen Maturaarbeit gewann Vedat Alimi den Zürcher Theologiepreis. Gewonnen hatte er aber bereits bei den Recherchen zur Arbeit. Nun ist der Rummel gross. Daniela Huijser Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Auf seine ausgezeichnete Maturaarbeit ist Vedat Alimi sehr stolz. Bild: Daniela Huijser

Vedat Alimi sitzt gerade in einem Panzer und geniesst eine kurze Pause, als er eine überraschende Nachricht erhält: Per E-Mail wird ihm mitgeteilt, dass er mit dem Zürcher Theologiepreis ausgezeichnet wurde. «Ich habe mich sehr gefreut», sagt der 20-Jährige. «Meine Maturaarbeit hatte ich im Frühsommer eingereicht und schon fast nicht mehr daran gedacht.» Umso grösser war nun also die Überraschung für den jungen Wiler, der gerade als Durchdiener in Birmensdorf Militärdienst leistet.

Nachricht bis nach Mazedonien verbreitet

Nun aber hat Vedat Alimi realisiert, welche Ehre ihm mit dieser Auszeichnung zuteil wurde. Die ersten Glückwünsche kamen aus dem privaten Umfeld, als sein Vater Bekim Alimi, der Imam von Wil, die Nachricht in seinen sozialen Netzwerken streute. Danach klopften die Medien an und baten um Interviews; sogar eine Zeitschrift in Mazedonien veröffentlichte einen Bericht über Vedat Alimi und seine Arbeit.

Diese Arbeit ist etwas sehr Spezielles. Sie trägt den Titel «Umweltethik im Islam – der Religionsunterricht in der Schweiz» und hat dem damaligen Maturanden einiges abverlangt.

«Bereits ein Jahr vor dem Abgabetermin forderte mich mein Begleitlehrer dazu auf, mit Recherchen zu beginnen.»

Damals stutzte Vedat Alimi, doch in den folgenden Monaten sollte er seinem Begleitlehrer Reto Friedmann immer wieder recht geben. «Ich konnte gegen den Schluss noch an Kleinigkeiten feilen, als viele meiner Mitschüler damit beschäftigt waren, am Thema zu schreiben», sagt er schmunzelnd.

Schon der Prophet predigte Umweltschutz

Der junge Muslim erlebte während seiner Recherchen viele Überraschungen. Sie bestätigten ihn in der Wahl des anspruchsvollen, zeitgemässen Themas. Zwar hatte er im Religionsunterricht schon gehört, dass im Koran auch von der Natur und von Umweltschutz die Rede ist. Doch vertieft hatte er sich nie darin.

Er gehörte auch nicht zur «Klimajugend», die der Schule fernblieb, um zu demonstrieren. «Ich unterstütze das Anliegen, denn mir liegt selber viel an der Natur und ich verbringe gerne Zeit draussen», sagt Vedat Alimi, zu dessen Hobbys Motocross, Schwimmen und Fussball gehören – beim SC Bronschofen ist er als Schiedsrichter regelmässig im Einsatz.

Den Respekt für die Natur entdeckte Vedat Alimi immer wieder bei den Recherchen zu seiner Maturaarbeit. Er erzählt:

«Der Prophet hatte bereits zu seiner Zeit mehrere Naturschutzgebiete um Mekka gefördert. Er verlangte auch von gläubigen Muslimen, dass sie kein Wasser verschwenden und Gewässer nicht verschmutzen.»

Gelegentlich holte er sich auch Tipps von seinem Vater, wenn es um die Suche nach passenden Suren im Koran ging. Eine wertvolle Quelle sei ihm ein Gläubiger gewesen, der den Koran auswendig könne.

Ein Thema mit Relevanz für alle

Schritt für Schritt nahm die fast 60-seitige Arbeit Form an. Seine Recherchen bekräftigten ihn immer wieder, dass er auf dem richtigen Weg war. «Ich wollte eine Arbeit schreiben, welche die heutige Gesellschaft hier und jetzt interessiert, die für Andersgläubige ebenfalls relevant ist», sagt Vedat Alimi. «Ich wollte zudem eine Seite des Islam zeigen, die nichts mit Politik zu tun hat oder nur auf den Glauben fokussiert. Mir ist es ein Anliegen, dass bekannt wird, dass der Islam auch Lösungen für moderne Probleme bietet.»

Vedat Alimi zeigt während dieser Worte seine Arbeit, die mittlerweile in Form eines kleinen Büchleins vorliegt. Er sagt:

«Mein Vater hatte sich sehr gefreut, als ich die Note 5,5 erhielt. Er liess das Buch drucken, damit sie schön aussieht und ich sie anderen Interessierten geben kann.»

Und andere Interessierte gibt es jetzt viele. Kaum war die Nachricht vom Zürcher Theologiepreis bekannt, baten ihn immer mehr Bekannte um die Arbeit. Schon zuvor, noch in der Kantonsschule Wil, wollten Mitschüler darin lesen – sogar auch muslimische, die mehr über das Thema lernen wollten.

Denn immer noch ist Vedat Alimi tief beeindruckt von den gewonnenen Erkenntnissen: «Es ist einfach krass, dass bereits zur Zeit des Propheten Umweltschutz ein wichtiges Thema war, dass Mohammed über die Achtung vor Bäumen und Weideland sprach.» Dass seine Arbeit dank des Zürcher Theologiepreises nun von noch mehr Menschen gelesen wird, macht ihn glücklich.

Neugierig auf die Zukunft

Über die Verwendung des Preisgeldes – 500 Franken – hat sich Vedat keine Gedanken gemacht. «Ich habe keine Wünsche offen und werde das Geld erst einmal sparen, wie auch den Sold von meinem Militärdienst, der noch bis April dauert.»

Denn bald schon kann er Geld gut gebrauchen: Im Herbst will Vedat Alimi an die ETH und Biochemie studieren. Weiter gehen seine Zukunftspläne noch nicht, doch eins weiss er genau: «Mit diesem Studium wird so vieles möglich sein. Ich warte mal ab und bin gespannt, wohin es mich letztlich ziehen wird.»

