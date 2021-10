Hans Büchler wird Ehrenbürger von Lichtensteig

Auszeichnung Er hat sich um das Erbe des Toggenburgs verdient gemacht wie kein Zweiter: Lichtensteig verleiht Historiker Hans Büchler das Ehrenbürgerrecht Hans Büchler hat sich der Heimatgeschichte im besten Sinn des Wortes verschrieben. Nun wurde der 79-Jährige von der Ortsgemeinde für sein Engagement geehrt. Rolf Hürzeler Jetzt kommentieren 27.10.2021, 15.21 Uhr

Der neue Ehrenbürger Hans Büchler und seine Ehefrau Anni freuen sich über die Auszeichnung. Bild: Rolf Hürzeler

Der promovierte Historiker beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Vergangenheit des Toggenburgs. Daran erinnerte am Dienstagabend der Präsident der Ortsgemeinde, Peter Hüberli, anlässlich der Ehrung im Chössi-Theater von Lichtensteig: «Hans Büchler hat unser Kulturleben entscheidend mitgeprägt», sagte Hüberli in seiner Laudatio, als er Büchler die Urkunde für das Ehrenbürgerrecht überreichte.

Der 79-jährige Büchler hat eine Reihe von Sachbüchern über die Geschichte der Talschaft verfasst. Sein Werk «Die Zukunft beginnt» illustriert anhand dokumentarischer Aufnahmen die Entwicklung des Toggenburgs von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. «Wir haben einen grossartigen Bestand an alten Aufnahmen, die wir damit einer möglichst grossen Öffentlichkeit zugänglich machen konnten», sagt Büchler. Der lokale Raum erweist sich als ein Mikrokosmos der grossen geschichtlichen Verwerfungen jener Zeit und ist damit von breitem Interesse.

Er gab sein Wissen als Lehrer weiter

Büchler setzte auch der Senntumsmalerin Babeli Giezendanner ein Denkmal, die sich im 19. Jahrhundert aus sozialer Not zur wichtigsten regionalen Künstlerin entwickelte. Er ist zudem an der Herausgabe der Toggenburger Jahrbücher federführend beteiligt, und er konnte für Werke wie «Der Alpstein» führende Fachleute gewinnen. Hauptberuflich arbeitete Hans Büchler von 1970 bis zu seiner Pensionierung als Geschichtslehrer an der Kantonsschule Wattwil. Mit seiner Frau, der ehemaligen Primarlehrerin Anni, zog er drei Kinder gross.

Daneben amtete Hans Büchler 27 Jahre lang als Kurator des Toggenburger Museums. Es entwickelte sich unter seiner Ägide zu einer kulturellen Institution, die heute die historische Identität der Region prägt. In einer launigen Ansprache erinnerte Büchler an die Anfänge des Museums 1896 mit der ersten Dauerausstellung, zwei Jahre vor dem Landesmuseum in Zürich.

Damals wurde alles gesammelt, was Patina angesetzt hatte, dazu gehörte neben den üblichen Möbeln und Werkzeugen etwa der Schädel eines Wasserbüffels, der auf welchen Wegen auch immer ins Toggenburg gekommen war. Nach und nach wurde die Tätigkeit professionalisiert; heute gilt das Haus an der Hauptgasse in Lichtensteig als wegweisend für die Entwicklung von Museen vergleichbarer Grösse und steht seit 2013 unter der Leitung der Kuratorin Christelle Wick.

Mit Schlorzifladen und Schnäpsli auf den Spuren von Ulrich Brägger

Die Aufführung «tigg-tagg-toggenburg» bildete den Rahmen für den Anlass. Bild: Rolf Hürzeler

Hans Büchler ist einer, dem der Schalk stets im Nacken sitzt. So berichtet er mit köstlichem Witz über seine Erlebnisse als Museumskurator, etwa wenn ihn zwei japanische Professoren aufsuchten, die auf den Spuren des legendären Ulrich Brägger waren. Bei Schlorzifladen und Schnäpsli kamen sie als Gäste im Haus der Büchlers etwas vom geradlinigen akademischen Weg ab.

Die Aufführung «tigg-tagg-toggenburg» des Chössi-Theaters zum 125-Jahr-Jubiläum umrahmte den Anlass trefflich. Das Stück zeigt in neun Bildern die Entwicklung des Toggenburgs in den letzten 200 Jahren. Eine passende Illustration der historischen Leistungen Hans Büchlers.