Käse-Award für Bütschwiler Käserei Güntensperger

Auszeichnung Ein teuflisch guter Hartkäse: Bütschwiler Käserei gewinnt World Cheese Award Die Bütschwiler Güntensperger Käse AG gewinnt mit ihrem «Roter Teufel extra» Super Gold an den Word Cheese Awards 2021. Es ist bereits das zweite Mal, dass die rezente Spezialität aus dem Toggenburg mit einem Preis ausgezeichnet wird. Rita Bolt Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Walter Nabulon, Pius Länzlinger, Marcel Güntensperger, Christian Wiget, Reto Güntensperger (von links). Auf dem Bild fehlt Produktionsleiter Severin Gübeli. Bild: Rita Bolt

Die Käselaibe des «Roter Teufel extra» reifen extra lange: «Mindestens zehn bis zwölf Monate», sagt Reto Güntensperger, Geschäftsführer der Güntensberger Käse AG. Durch die lange Reifung werde der Käse extra würzig und extra aromatisch. Diese Würze und das Aroma haben die 250 Juroren des Word Cheese Awards 2021 im nordspanischen Oviedo überzeugt. Sie haben den teuflischen Käse mit der höchsten Prämierung «Super Gold» ausgezeichnet.

«In der Schweiz wurde diese Auszeichnung nur drei Mal vergeben», sagt der Geschäftsführer stolz. Es sei tatsächlich eine aussergewöhnliche Auszeichnung, sagt auch Geschäftsleitungsmitglied Marcel Güntensperger, Leiter Logistik, weil das Prädikat «Super Gold» eher selten vergeben werde. Insgesamt wurden 4000 Käsesorten aus mehr als 40 Länder eingereicht, um von Fachleuten beurteilt zu werden. Reto Güntensperger sagt:

«Wir haben gewusst, dass wir einen qualitativ guten Käse herstellen. Denn der ‹Roter Teufel extra› wurde bereits 2017 mit Gold ausgezeichnet.»

«Wir haben gewusst, dass wir einen qualitativ guten Käse herstellen», sagt Reto Güntensperger. Denn der «Roter Teufel extra» wurde bereits 2017 mit Gold ausgezeichnet. Die Schweiz sei ein Käseland und er sei sich sicher, dass viele Schweizer Käsereien viele gute Käsesorten zur Beurteilung eingereicht hätten. «Mitgemacht haben bestimmt nur Käsereien, die Aussicht auf einen Award hatten», ergänzt der Geschäftsführer.

Deutsche mögen rezenten Käse

Die Toggenburger Käserei produziert jährlich 100 Tonnen «Roter Teufel extra». 90 Prozent davon gehen in den Export, der grösste Teil davon nach Deutschland. «Die Deutschen mögen rezenten Käse», weiss Güntensberger. Vom in der Schweiz besser bekannten etwa sechs Monaten gereiften «Roter Teufel» werden jährlich 200 Tonnen hergestellt. Etwa 50 Prozent werden exportiert.

Welchen Käse isst Reto Güntensperger am liebsten? Lachend sagt er:

«Ich mag den lange gereiften. Bei mir müssen die Käse etwas stinken.»

Und dass der Käse rezent ist und «ächli stinkt», ist Reto Güntenspergers Rezeptur zu verdanken. «Roter Teufel extra» ist aus dem milden Bütschwiler entstanden, der sechs Monate gereift wird. Der Käsermeister hat den «Bütschwiler» weiter reifen lassen.

Den Namen hätten er und sein Mitarbeiter und Cousin Roman Egli kreiert. Er erinnert an eine Sage: Vor Hunderten von Jahren soll in einer Höhle in den Toggenburger Bergen ein roter Teufel mit Dreizack gelebt haben. Der Teufel mit Dreizack ist denn auch auf der roten Etikette des Käselaibes abgebildet.

Mitarbeiter sind zu Betriebsfest eingeladen

2021 war ein erfolgreiches Jahr für die Güntensberger Käse AG. An der kürzlich durchgeführten 15. Käsiade im Tirol erhielt sie für die Trüffelperle, die Swiss Lady, den Ziegenkönig, den Appenzeller Käse und auch für den «Roter Teufel extra» jeweils eine goldene Auszeichnung. Die Toggenburger Ziege wurde überdies mit der Bronzemedaille bewertet. Und jetzt noch Super Gold am World Cheese Award. «Wir haben abgeräumt», sagt ein zufriedener Geschäftsführer. Er lässt die Mitarbeitenden am Erfolg teilhaben: Morgen Freitag sind alle zu einem Betriebsfest eingeladen.

Der Hartkäse «Roter Teufel extra» gehört zu den Zugpferden der Güntensperger Käse AG; ebenso der cremig rahmige «Gwitterchäs». Durch einen Stromausfall sei bei der Käseproduktion zu viel Rahm in den Kessel geschwappt und durch die längere Reifung sei ein neuer, guter Käse entstanden. Da es am Tag der Namensfindung gewittert habe, habe der Käse den Namen «Gwitterchäs» erhalten. «Der Name funktioniert auch im Ausland», sagt Geschäftsführer Güntensperger, der die Käserei seit 2012 leitet. Güntensperger-Käse werde übrigens bis in die Mongolei oder Amerika geliefert. Ein sehr guter Kunde wohne zudem in Singapur.

90 Höfe liefern Milch

In den drei Käsereien der Güntensperger AG werden in Spitzenzeiten täglich über 45‘000 Liter Milch verarbeitet. «Wir produzieren ausschliesslich mit Toggenburgermilch», sagt Marcel Güntensperger. Die Milch stamme von etwa 90 Betrieben und werde auf den Höfen abgeholt. Derzeit lagern etwa 100‘000 Käselaibe; einer ist zwischen sechs und sieben Kilogramm schwer. Etwa 60‘000 Laibe sind in Bütschwil untergebracht. Die restlichen seien in Käsereien und anderen Lagern eingemietet und werden fremdbetreut. Daher planen Güntenspergers mit eigenen Lagern künftig mehr Platz zu schaffen.