Auszeichnung Der Frauenfelder Waffenlauf ist Wiler Botschafter – erstmals zeichnet Wil Tourismus eine Veranstaltung aus Der Verein Wil Tourismus hat nach zwei Jahren wieder eine Hauptversammlung durchgeführt und den neuen Wiler Botschafter gekürt. Dieser ist erstmals keine Person, sondern ein Anlass. Nämlich der Frauenfelder Militärwettmarsch. Sabrina Manser 09.05.2022, 21.08 Uhr

Der Frauenfelder Militärwettmarsch führt von Frauenfeld nach Wil und wieder zurück. Bild: Donato Caspari (Wil, 19.11.2017)

Es ist eine Überraschung: Erstmals zeichnet der Verein Wil Tourismus als Wiler Botschafter keine Person, sondern eine Veranstaltung aus. Der Wiler Botschafter des Jahres 2022 ist der Frauenfelder Waffenlauf. Dieser wurde am Montagabend an der Hauptversammlung von Wil Tourismus im Hof zu Wil geehrt.

Jährlich wird der Titel – normalerweise – an Persönlichkeiten vergeben, die mit ihrem Wirken den Bekanntheitsgrad und das Ansehen der Stadt gefördert haben. «Der ‹Frauenfelder› hat eine sehr grosse Ausstrahlungskraft für die Stadt Wil», sagt Walter Dönni, Präsident des Tourismus-Vereins Wil. Auch von der Berichterstattung des Laufs beispielsweise im Fernsehen würde die Stadt Wil profitieren.

Bei der letzten Durchführung des «Frauenfelders» im 2019 rannten 2500 Personen in Militäruniform am Waffenlauf, zivil am Marathon oder Halbmarathon. Er ist der älteste Militärwaffenlauf und der einzige mit einer Marathondistanz. Er führt von Frauenfeld nach Wil und wieder zurück, der Wendepunkt ist in der Wiler Altstadt. Der Halbmarathon und der Juniorenlauf starten in Wil.

Wil ist nicht weniger wichtig

Zu viert reiste das eine Delegation des OKs des Frauenfelder Militärwettmarschs an, um die Auszeichnung entgegenzunehmen. Nicht nur das: Andreas Elliker, Stadtrat von Frauenfeld, hielt an der Hauptversammlung die Laudatio. «Es gibt zwei Dinge, welche die Stadt Frauenfeld und die Stadt Wil verbinden: die Frauenfeld-Wil-Bahn und der Frauenfelder Waffenlauf», sagt Elliker.

Von links: Laudator Andreas Elliker, Frauenfelder Stadtrat, Rolf Studer, ehemaliger OK-Präsident, Andreas Wanner, OK-Präsident, Martin Wehrli, Organisation Wil, Franz Widmer, Organisation Wil, und Walter Dönni, Präsident Verein Wil Tourismus. Bild: Sabrina Manser

«Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung», sagt Andreas Wanner, Präsident des Organisationskomitees des Frauenfelder Waffenlaufs. Er habe nicht gewusst, dass es einen Wiler Botschafter gebe und sei überrascht gewesen. «Wir werden uns anstrengen, um uns würdig zu zeigen.»

Der Titel sei auch ein Dank an das OK, so Wanner, der seit zwei Jahren Präsident ist. Sein Vorgänger, Rudolf Studer, engagierte sich 40 Jahre lang für den Lauf. «Die Stadt Wil ist für den Frauenfelder Waffenlauf nicht weniger wichtig als Frauenfeld», sagt Wanner. Denn der Wendepunkt des Marathons ist in Wil, zudem starten dort zwei Läufe.

Läuferinnen und Läufer dazugewinnen

Durch die Auszeichnung als Botschafter erhofft sich Wanner, den einen oder anderen Läufer oder Zuschauer dazugewinnen zu können. Vor zehn Jahren war die Teilnehmerzahl von Läuferinnen und Läufer in Militäruniform abnehmend. «In den letzten vier, fünf Jahren gab es wieder mehr Uniformierte», sagt Wanner. Beliebt sei vor allem der zivile Halbmarathon. Nur mit dem Militärwaffenlauf allein würde der Verein wahrscheinlich nicht überleben.

Doch zurück zur Auszeichnung: Für den Wiler Botschafter ist es üblich, dass er etwas für die Wiler Bevölkerung macht. «Auch wir werden das tun», so Wanner. Was es genau sein werde, könne er noch nicht sagen.

Etwas Neues ausprobieren

Dass eine Veranstaltung zum Botschafter ernannt wird, überrascht. Erster Wiler Botschafter war der Schauspieler und Komiker Viktor Giacobbo. Dann waren es der Fussballer Fabian Schär, der SRF-Meteorologe Jürg Zogg, die Unternehmerin Marianne Rapp Ohmann, der Unternehmer Josef Jäger, die Bundesrätin Karin Keller-Sutter und zuletzt im Jahr 2019 der Medien- und Ausbildungsspezialist Roland P. Poschung. Gehen dem Verein Wil Tourismus die Leute aus?

Walter Dönni, Präsident Wil Tourismus Bild: Sabrina Manser

«Nein. Wir hatten genügend Auswahl für den Wiler Botschafter», sagt Dönni. Man habe etwas Neues ausprobieren wollen. «Das Hauptargument für die Wahl war die Ausstrahlungskraft des Laufs.» Dönni sagt weiter: «Wir erhoffen uns Aufmerksamkeit vom Botschafter. Wir wollen, dass über Wil gesprochen wird.»

Zudem sei Frauenfeld als Nachbarstadt eine wichtige und vergleichbare Destination, mit der man sich in der Vergangenheit schon ausgetauscht habe, sagt Dönni.