Auswärtssieg Er ist beim FC Wil der Mann der Stunde: «So ein Tor sieht man nicht alle Tage» Mit zwei Siegen in zwei Spielen haben sich die Wiler Luft verschafft im Challenge-League-Abstiegskampf. Massgeblichen Anteil hatte Maren Heile-Selassie, der an vier der fünf Tore direkt beteiligt war. Hat man sich damit der Abstiegssorgen bereits entledigt? Wir haben nach dem 2:1-Auswärtssieg in Kriens nachgefragt. Simon Dudle 30.01.2021, 11.00 Uhr

Maren Haile-Selassie war in den ersten beiden Spielen des Jahres produktiver als in 15 Partien des vergangenen Fussball-Herbstes. Bild: Freshfocus

Und plötzlich läuft es. Was auf den FC Wil als Ganzes zutrifft, gilt für Offensiv-Mann Maren Haile-Selassie im Speziellen. Er ist derzeit sogar produktiver als Stürmer Silvio, der mit dem Siegtor in Kriens nun alleiniger bester Torschütze in der Geschichte des FC Wil ist. Maren Haile-Selassie, vom FC Zürich ausgeliehen, war in den ersten beiden Spielen des Jahres an vier von fünf Toren direkt beteiligt. Auf dem Kleinfeld leitete er mit dem Ausgleichstreffer eine Viertelstunde vor Schluss – nach feiner Ballannahme notabene – die Wende ein.