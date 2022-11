Stickereigeschichte Degersheim: Ausstellung und Dorfrundgänge

Ausstellung Spitzenprodukte vergangener Modetrends: Degersheim widmet sich seiner Stickereigeschichte Die Hochblüte der Stickereiindustrie liegt über hundert Jahre zurück. Geblieben sind bauliche Zeitzeugen, Bild- und Textmaterial, alte Spitzen und Muster. Jetzt haben die Degersheimer Dorfchronisten die Geschichte in einer Ausstellung aufgearbeitet. Andrea Häusler 03.11.2022, 17.00 Uhr

Marianne Gächter, ehemalige Kuratorin des Textilmuseums St. Gallen (links) und Hanni Diethelm-Grauer, Urenkelin von Isidor Grauer, bei der Vorbereitung der Ausstellung «Stickereigeschichte Degersheim». Bild: Andrea Häusler

Sorgsam hebt Hanni Diethelm-Grauer das Pergamentpapier von den Stickereimustern. Perlmuttern schimmern die kunstvoll gerankten Blütenmotive im Kunstlicht. Filigrane Bordüren und schneeweisse Spitzen zeugen von einer einst blühenden Industrie, welche Degersheim nachhaltig geprägt hat. Hanni Diethelm ist die Urenkelin Isidor Grauers, dessen Stickereifirma Weltruf erlangt hatte. Für die Ausstellung hatte sie den Estrich der Fabrikanten-Villa an der Feldeggstrasse geöffnet und Trouvaillen der besonderen Art ans Licht geholt. Wobei sich das Gros der Exponate aus der Vergangenheit ihres Urgrossvaters seit 1983 im St. Galler Textilmuseum befindet.

Das Gros der Musterbücher aus dem Bestand des Stickereiunternehmens J. Grauer-Frey befindet sich im Textilmuseum in St. Gallen. Das Exemplar Nr. 168 aus dem Jahr 1905 jedoch ist in Degersheim geblieben. Bild: Andrea Häusler

Silvan Locher, der die Ausstellung gemeinsam mit den Chronisten Hanspeter Indermaur und Leo Kessler initiiert und in Kooperation mit der Bibliothek/Ludothek umgesetzt hat, spricht von rund 1000 Musterbänden mit 1,5 Millionen Stickereiabschnitten. Ein ebensolcher Band ist allerdings in Degersheim zurückgeblieben, Er befindet sich im Besitz einer ehemaligen Mitarbeiterin der J. Grauer-Frey und ist im Rahmen der Ausstellung zu sehen.

Zahlreiche bekannte Fabrikanten

Isidor Grauer, der Degersheim mit dem Auf- und Ausbau der mechanisierten Stickerei ab 1878 zur eigentlichen Branchen-Metropole erhob, gilt lokal als der Stickerei-Industrielle schlechthin. Wohl auch wegen seines politischen Engagements, dem von ihm initiierten Kurhausbetrieb und dem Bahnanschluss. Das Unternehmen war jedoch bei weitem nicht das einzige von historischer Bedeutung.

Zu den Gebrüdern Giger, die mit ihren Initiativen den Grund für die industrielle Verankerung der Stickerei in Degersheim legten, kamen Grob-Raschle, Ernst Kuhn, Meyer-Kreis, Hartmann und eben Grauer-Hufenus dazu. Die Ausstellung im Sitzungszimmer der Stickereifabrik Grauer an der Feldeggstrasse sowie den Bibliothek- und Ludothekräumen zeichnet auf Plakatwänden die Geschichte der verschiedenen Stickereiunternehmen und die Entwicklung der Produktionstechniken nach. Darüber hinaus illustrieren Bilder und Fotos das wirtschaftliche Leben während jener prägenden Episode der Dorfgeschichte, die Ende des 19. Jahrhunderts begann und mit dem ersten Weltkrieg endete.

Zusätzlicher Dorfrundgang

Zum Auftakt der Ausstellung, die bis zum 17. Dezember während der Öffnungszeiten der Bibliothek/Ludothek zugänglich ist, finden am nächsten Samstag Dorfführungen statt. Die Chronisten weisen dabei auf Stickereigebäude hin, erzählen, wie es in den Fabriken zu- und hergegangen ist oder wie die Stickerfamilien gelebt haben. Die Führungen sind allerdings bereits ausgebucht, weshalb am Samstag, 12. November, 10 Uhr, ein zusätzlicher Rundgang angeboten wird.

Am Freitag, 11. November, um 19.30 Uhr, lädt dann das Team der Bibliothek/Ludothek zu einer szenischen Textil-Lesung mit Schauspielerin Diana Dengler ein.

Stickereierzeugnisse aus Degersheim sind aktuell in der Ausstellung «Threads of Power» in New York zu sehen. Bild: PD

Degersheimer Stickerei in New York

Degersheim ist mit seiner Ausstellung über die Stickereigeschichte in guter Gesellschaft. Das Bard Graduate Center in New York widmet dem Thema derzeit ebenfalls eine Ausstellung. Laut Dorfchronist Silvan Locher umfasst die Präsentation «Threads of Power» (Fäden der Macht) auch Exponate der Firma Grauer & Hufenus aus Degersheim. Das Unternehmen wurde 1878 von Arnold Hufenus und Isidor Grauer gegründet. Bereits sechs Jahre später jedoch erfolgte die Trennung. Hufenus baute sein eigenes Unternehmen (später A. Hufenus & Co.) in St. Gallen auf, während Grauer die Liegenschaft mit zwölf Handstickmaschinen übernahm und in den Folgejahren die Fabriken im Taa baute.