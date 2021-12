Druckerei Baer im Oberuzwiler Ortsmuseum

Ausstellung Drucken wie vor 100 Jahren: Ortsmuseum Oberuzwil erzählt Geschichte der Baer Druck AG Über 100 Jahre und über drei Generationen war die Druckerei Baer mit ihren Druckerzeugnissen für das Gewerbe, die Vereine und die Gemeinde Oberuzwil tätig. Jetzt blickt das lokale Ortsmuseum in einer Ausstellung auf die wechselhafte Geschichte des Unternehmens und die Entwicklung des Druckereigewerbes zurück. Andrea Häusler 31.12.2021, 05.00 Uhr

Kurt Baer an einem original Heidelberger Tiegel GTK, der noch aus der Zeit des Buchdrucks stammt. Bild: Philipp Stutz

1918, das letzte Kriegsjahr. Oberuzwil zählt rund 3800 Einwohner. Lebensmittel sind rationiert, die Preise steigen – viele ärmere Familien leben in Not. Der Ausbruch der spanischen Grippe im Sommer befällt auch von der Grenze heimkehrende Soldaten, deren Frauen und Kinder. Und im Herbst legt die Arbeiterschaft im Kampf um bessere Anstellungsbedingungen schweizweit die Arbeit nieder.

In diesem schwierigen Umfeld wagt der Engadiner Gottfried Baer-Meyer mit der Übernahme der Druckerei G. Kopp an der Oberuzwiler Tafelackerstrasse den Schritt in die Selbstständigkeit. Gleichzeitig legen er und seine Frau Marie damit die Basis für eine Unternehmensgeschichte, die sich über 100 Jahre und drei Generationen hinziehen wird, bevor sie 2019 mit der Liquidation der Firma endet.

Gute und schlechte Zeiten

Das Druckereigewerbe floriert. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg wird auf der Nordseite der Liegenschaft ein Anbau realisiert, nach Kriegsende der Ausbau auf der Südseite umgesetzt. 1947 übernehmen dann Baers Söhne Kuno, gelernter Schriftsetzer, und Edwin, der Buchdrucker, den Betrieb. Und mit der Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft im Jahr 1982 steigt Kuno Baers Sohn Kurt ins Geschäft ein und führt die Baer Druck AG weiter.

Die Baer Druck befand sich an der Tafelackerstrasse in Oberuzwil. Bild: Philipp Stutz

Baer Druck spezialisiert sich auf den Druck von Formularen. Nach und nach werden die Aufträge jedoch weniger. Computer und modernste Drucktechniken lösen den Bleisatz und den Offsetdruck ab. Und für kleinere Aufträge im Privatbereich braucht es keine Druckmaschinen mehr. Die lassen sich am heimischen Computer in ausreichender Qualität ausführen.

Heute erfolgt die Druckvorstufe – Gestaltung und Satz – am PC, und die Daten werden in vielen Fällen danach an eine Digitaldruckerei geschickt. . Die technischen Entwicklungen führten im Laufe der Geschichte dazu, dass das Unternehmen, das in den besten Jahren bis zu 16 Mitarbeitende beschäftigte, zu einem Einmannbetrieb schrumpfte.

Im Museum selbst drucken

Die Firmengeschichte des lokalen Druckereiunternehmens ist aber nur ein Teil der Ausstellung, die am 9. Januar im Oberuzwiler Ortsmuseum gezeigt wird. «Es geht auch darum, den Wandel der Technik aufzuzeigen», sagt Hans Peter Hug, Mitverantwortlicher des Ortsmuseums. Und zwar erlebbar, didaktisch:

«Wir zeigen Setzkästen und das nötige Werkzeug dazu, veranschaulichen den Bleidruck und präsentieren allerhand Anschauungsmaterial.»

Hug nennt beispielsweise ein Telefonbuch von 1930 und erwähnt beiläufig, dass es damals in Bichwil nur gerade drei Einträge von Telefonnummern gegeben habe. Oder auch ein Oberuzwiler Steuerregister aus dem Jahr 1940 soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Nicht alles stammt aus der Druckerei Baer, einige Exponate sind Leihgaben des Typoramas, des typografischen Museums in Bischofszell. Als spezielles Highlight bezeichnet Hans Peter Hug die Druckmaschine der Firma Baer. «Wir wollen nicht nur deren Funktion demonstrieren, sondern den Besucherinnen und Besuchern, insbesondere aber auch Kindern, eigene Druckversuche ermöglichen.»

Die Ausstellung im alten Statthalterhaus an der Wilerstrasse 22 ist nach dem Start am 9. Januar auch am 3. Februar und 13. März jeweils von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Führungen oder Besuche sind, mit Voranmeldung, auch ausserhalb dieser Daten möglich. Der Eintritt ist frei. Für den Besuch gilt Zertifikatspflicht.