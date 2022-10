Auslosung Cup-Hammer im Bergholz: Der FC Wil Frauen trifft im Achtelfinal des Schweizer Cup auf Super-League-Leader Servette Genf Die Frauen des FC Wil schafften am Samstag Historisches: Dank dem deutlichen 6:0-Sieg gegen Superligist Yverdon erreichte man zum ersten Mal das Cup-Achtelfinale. Nun wartet am 19. November das nächste Highlight auf die Wilerinnen. Im Achtelfinal treffen sie auf den ehemaligen Champions-League-Teilnehmer Servette Chênois Féminin. Lukas Tannò 26.10.2022, 14.00 Uhr

Die Wilerinnen dürfen sich im Schweizer Cup auf das nächste Hammerlos freuen. Am 19. November empfangen sie Servette Genf in der Lidl-Arena. Bild: Michel Canonica

Der FC Wil Frauen feierte am vergangenen Wochenende einen speziellen Sieg. Im Sechzehntelfinale des Schweizer Cup konnte man den kriselnden Superligisten Yverdon gleich mit 6:0 besiegen und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Achtelfinal einziehen.

Am Dienstag wurden nun die Achtelfinal-Paarungen ausgelost. Der FC Wil Frauen empfängt am Samstag, 19. November, den Servette FC Chênois Féminin im Wiler Bergholz. Die Genferinnen sind momentan Leader in der Women's Super League und spielten letztes Jahr noch in der Champions League. Wil-Trainer Florian Holenstein sagte nach der Auslosung:

«Die Vorfreude auf das Duell gegen Servette ist riesengross. Gegen eins der besten Teams der Schweiz und einen ehemaligen Champions-League-Teilnehmer zu spielen, ist einmalig.»

Mit Servette spielt man nun zum zweiten Mal in Folge gegen einen Superligisten. Yverdon und Genf sind aber völlig unterschiedliche Kaliber. Yverdon-Sport ist mit null Punkten und null Toren Tabellenvorletzter, während Servette mit sechs Siegen aus sechs Spielen die Super League anführt.

Fokus gilt zuerst der Meisterschaft

«Wir wollen uns gegen Servette nicht verstecken und werden versuchen, unseren Fussball zu spielen», so Holenstein. Er ergänzt: «Ich hoffe, dass viele Fans ins Stadion kommen und wir so den Heimvorteil ausnutzen können.»

Für den Wiler Übungsleiter gilt der Fokus aber zuerst der Meisterschaft und dem Aufeinandertreffen mit dem Super-League-Absteiger Lugano: «Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen und dafür müssen wir Woche für Woche punkten.» Die Tessinerinnen stehen momentan auf dem letzten Platz der NLB. «Das wird kein Selbstläufer. Wir müssen am Samstag um 18 Uhr genau die gleiche Leistung bringen wie gegen Yverdon», meint Holenstein vor der Partie.

