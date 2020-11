Wil/Toggenburg Ausgesperrt trotz leerer Bänke: Wie die Kirchen und Moscheen der Region mit der «50-Personen-Beschränkung» umgehen Kirchen können jederzeit besucht werden - trotz Corona. Doch Kirche ist mehr als ein Raum. Zum besinnlichen Miteinander im Gottesdienst sind nur 50 Personen zugelassen. Während die Kirchgemeinden im Raum Wil und Toggenburg vor allem das Weihnachtsfest im Fokus haben, sieht sich der Imam der Wiler Moschee mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Andrea Häusler 27.11.2020, 05.00 Uhr

Trotz zahlreicher leerer Kirchenbänke konnte nicht allen Gläubigen, die den Gottesdienst in der Wiler Stadtkirche besuchen wollten, Einlass gewährt werden. Bild: Andrea Häusler

Seit Jahren kämpfen die Kirchgemeinden gegen die Entvölkerung der Gotteshäuser, versuchen mit kreativen Ideen und Projekten den Trend der Zeit umzudrehen oder wenigstens zu stoppen. Ausnahmen bilden seit jeher Ostern und eben Weihnachten. Dann sind die Kirchen proppenvoll.

Noch vier Wochen dauert es bis Heiligabend. Und der Wunsch zum gemeinschaftlichen Besuch der Christmette dürfte so gross sein wie eh und je. Obwohl oder gerade weil dieses Jahr alles anders ist, das Coronavirus sich nicht um Traditionen schert.

Die Kirchen sind gefordert: Wenn es um die sonntäglichen Adventsgottesdienste geht und erst Recht bei der Organisation der Weihnachtsmessen. Denn hält der Bundesrat an seinen Vorgaben fest, sind auch zu diesen nur gleichzeitig 50 Personen zugelassen.

Zutrittsbeschränkung trotz grosser Räume

Thomas Feller, Leiter Verwaltung und Dienste der Katholischen Kirchgemeinde Wil.

Thomas Feller, Leiter Verwaltung und Dienste der katholischen Kirchgemeinde Wil, ist darüber alles andere als glücklich. Obwohl sein organisatorischer Spielraum mit zwei Kirchen am Ort grösser ist als jener von Landgemeinden, belastet ihn die Situation - nicht nur wegen des Weihnachtsfestes. «Es schmerzt, wenn Gottesdienstbesucher sonntags am Kirchenportal abgewiesen werden müssen, weil die maximale Besucherzahl erreicht ist», sagt er. Umso mehr, als das «Distancing» in den grossen Räumen auch mit der dreifachen Zahl eingehalten werden könnte.

Daran stösst sich auch Marlis Kaufmann, Verwaltungsratspräsidentin der Katholischen Kirchgemeinde Wattwil: «Es ist bedauerlich: Politische Versammlungen dürften ungeachtet der Besucherzahlen stattfinden, Gottesdienste jedoch nicht.»

Kein «Livestream» mehr aus der Wattwiler Kirche

Doch jammern will man nicht, sich stattdessen so gut wie möglich arrangieren.«Wir haben das Angebot vergrössert», sagt der katholische Wattwiler Pfarrer Andreas Schönenberger. Sonntags werden nun zwei Vormittagsgottesdienste angeboten. Und die Kindergottesdienste werden gesplittet.

Wie der Weihnachtsansturm aufgefangen wird, ist teilweise noch offen. Allerdings steht auch hier ein Ausbau des Angebots im Vordergrund. Fest steht bereits, dass, im Gegensatz zum Coronafrühjahr, keine Gottesdienste mehr live gestreamt werden. Schönenberger begründet:

Andreas Schönenberger, katholischer Pfarrer, Wattwil

«Der Aufwand für eine qualitative Live-Übertragung ist beträchtlich und es besteht bereits ein grosses überregionales Angebot.»

Gottesdienstbesuch nach Voranmeldung

Zurück nach Wil. Hier wurde am vergangenen Sonntag noch vor den Kirchenportalen gezählt. Das ändert jetzt. «Bereits für den Gottesdienst vom 2. Dezember können Sitzplätze in den beiden katholischen Kirchen über E-Mail oder Telefon reserviert werden», sagt Thomas Feller. Wer keinen mehr erhält, kann zum Vornherein auf ein Alternativangebot zurückgreifen. Auf die Übertragung des Sonntagsgottesdienstes vom St. Peter ins Pfarreizentrum oder die Streaming-Angebote, die laut Feller keineswegs nur bei internetaffinen jungen Leuten beliebt seien, sondern mehrheitlich von älteren Personen genutzt würden. 100 bis 200 Zugriffe würden an «normalen» Sonntagen registriert.

Und wie soll der absehbare Run auf die weihnächtlichen Christmetten bewältigt werden? Thomas Feller sagt: «Statt einem Weihnachtsgottesdienst finden am 24. Dezember in der Stadtkirche wie auch im St. Peter je zwei Messen statt und die Zahl der Familienfeiern wurde von einer in jeder Kirche auf je vier erhöht.» Dies nebst den zahlreichen digitalen Angeboten, die weiterhin bestehen.

Bloss kein Eintrittsticket für die Kirche

Ein Ticketsystem nach Wiler Vorbild ist für die Reformierte Kirchgemeinde Flawil keine Option. «Unsere Gottesdienste sollen so niederschwellig wie möglich sein. Deshalb verzichten wir auch auf eine Anmeldung dazu», sagt Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, Daniela Zillig. Gleichzeitig wolle man möglichst niemanden abweisen müssen.

Daniela Zillig, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der Reformierten Kirchgemeinde Flawil

Kurzfristig wurde deshalb ein zweites Wochenendangebot geschaffen: die meditative Feier «Atempause» am Samstagabend. Mit dem Effekt, dass sich die Besucher tatsächlich auf zwei Tage verteilen, wie Zillig feststellt.

Eine grössere Herausforderung seien die speziellen Gottesdienste wie jener vom Ewigkeitssonntag oder die bevorstehende Tauferinnerungsfeier der Zweit- und Drittklässler. «Kreative Ideen waren gefragt, – auch für Weihnachten», sagt Daniela Zillig. «So kann am 24. Dezember in der Kirche Feld und im Park individuell ein Stationengottesdienst besucht werden: Ab dem Nachmittag bis zur Christnachtfeier, die, wie der Gottesdienst am Weihnachtstag, doppelt angeboten wird.»

Corona vernichtet finanzielles Polster

Maske, Abstand und ein bezeichneter Bereich für den persönlichen Teppich – die Coronaschutzmassnahmen für muslimische Gemeinschaften, die sich an den Vorgaben des Bundes orientieren, können in der Wiler Moschee problemlos eingehalten werden. Trotzdem sind die Gebete seit der Beschränkung der Teilnehmerzahlen weniger geworden. Imam Bekim Alimi sagt aber:

Bekim Alimi, Imam Moschee Wil

«Ein Gebet abzusagen ist besser, als 50 Privilegierte zu selektionieren und die anderen nach Hause zu schicken.»

Inzwischen spielt sich vieles online ab. «Seit sechs Monaten werden die gläubigen Muslime per Pushnachricht zum Online-Gebet gerufen», sagt Alimi. Und die Freitagsgebete würden auch via Livestream übertragen. Die persönlichen Kontakte könnten gleichwohl gepflegt werden, – vermehrt halt über Telefon. Das weit grössere Problem sei das weitgehende Ausbleiben der Spenden, aus denen sich der Moschee-Betrieb finanziert. «Das trifft uns extrem», betont Alimi.