Reportage Ausgerechnet ein Chauffeur weigert sich, die Maske richtig anzuziehen: Auf Coronatour mit Buskontrolleuren von Wilmobil Seit einer Woche gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Kontrolleure auf den Bussen von Wilmobil überprüfen nicht nur die Billette, sondern auch, ob die Maske sitzt. Ein Einblick in ihre Arbeit und teils neuen Aufgaben während der Coronapandemie und warum sie sich trotzdem an den Stangen festhalten. Dinah Hauser 13.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Schönenberger kontrolliert das Billett einer Dame. Der Grossteil der Passagiere befolgt die Maskenpflicht. Bild: Dinah Hauser

Am Bahnhof Wil füllt sich kurz nach dem Mittag der Bus. Die Passagiere versuchen, so gut es geht, Abstand zu halten, die Masken sitzen vor Mund und Nase – genau dort, wo sie hingehören seit vergangenem Montag auch Pflicht sind. Zwei Herren steigen ein, wechseln ein paar Worte und schauen auf ihr Handy. Man könnte meinen, sie seien flüchtige Bekannte. Mit einem leichten Ruck setzt sich der Bus Richtung Littenheid in Bewegung, alsbald geben sich die beiden Zugestiegenen zu erkennen: «Grüezi mitenand. Wir sind von der Kontrolle. Bitte die Billette vorweisen.»

Am Bahnhof Süd steigt eine Frau mit gültigem Billett, aber ohne Maske ein. Kontrolleur Hans Schönenberger macht die Dame höflich darauf aufmerksam, dass neu die Maskenpflicht gilt. Sie steigt an der nächsten Haltestelle wieder aus. Zehn Minuten später auf der Rückfahrt steht sie immer noch dort. Wieder am Bahnhof angekommen, steht ein kurzer Austausch mit der Busfahrerin an: «Ach, ihr seid es. Mit der Maske erkennt man sich so schlecht.» Die beiden Männer sind von der Thurbo AG angestellt. Diese führt im Auftrag von Wilmobil Kontrollen in deren Bussen durch (siehe Kastentext).

50 Kontrolleure im Einsatz Die Firma Bus Ostschweiz AG, zu welcher Wilmobil gehört, hat zwar auch eigene Kontrolleure. Die Kontrollen in den Bussen auf den Linien, die durch die Äbtestadt führen, werden aber von der Thurbo AG im Auftrag ausgeführt. Rund 50 Thurbo-Kontrolleure sind so auch in den Bussen von Wilmobil unterwegs – anders als in den Zügen

in Zivilkleidung. «In Zivil, um ein gewisses Überraschungsmomentum zu erreichen», begründet Thurbo-Sprecher Markus Rufer. Den Ausweis führen die Kontrolleure aber immer gut sichtbar mit sich. Wie oft und wann in den Bussen kontrolliert wird, möchte die Firma nicht mitteilen. (dh)



Keine grösseren Zwischenfälle während Corona

Unterdessen geht es für die Kontrolleure in zivil auf die nächste Linie, diesmal Richtung Gähwil. Hier ist am frühen Freitagnachmittag nicht viel los. Mit Fingerspitzengefühl sprechen die erfahrenen Kontrolleure zwei Damen an, die vergessen hatten, die Maske anzuziehen. Hans Schönenberger sagt:

«Es macht keinen Sinn, Polizist zu spielen.»

Sein Kollege Kurt Büchel pflichtet ihm bei: «Ich hatte auch einmal fast die Maske vergessen. Wir sind doch alle nur Menschen.»

Sie beide wissen: Geht man mit Respekt auf die Passagiere zu, dann reagieren diese in der Regel auch mit Respekt. Beschimpfungen gebe es hin und wieder, «Tätlichkeiten sind zum Glück sehr selten», sagt Hans Schönenberger. Letztere würden konsequent bei der Polizei angezeigt. Auch Bussen mussten die beiden Kontrolleure noch nicht verteilen, weil sich jemand ohne Maske weigerte, den Bus zu verlassen. Dazu wären die Kontrolleure auch nicht befugt. «In einem solchen Fall müssten wir die Polizei verständigen, welche die Person dann verzeigt.» Mit einer einfachen Ordnungsbusse käme ein Verweigerer also nicht davon.

Wegen der Coronapandemie wurden die Kontrollen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zwischenzeitlich ausgesetzt. Seit Mai sind die Kontrolleure wieder unterwegs. Den beiden Ostschweizern sind seit der Wiederaufnahme keine grösseren Zwischenfälle bekannt. Die neu geltende Maskenpflicht nähmen die Passagiere grösstenteils gut auf. «Ich hatte sogar einmal beobachtet, wie eine Frau einen anderen Passagier auf die Maske angesprochen hat. Der Herdentrieb funktioniert», sagt Kurt Büchel schmunzelnd.

Einziger Verweigerer ist ein Chauffeur

Im Bus nach Gähwil fällt den blauen Adleraugen von Hans Schönenberger indes ein junger Mann auf. Er tippt am Handy, die Maske unter dem Kinn. Darauf angesprochen, gibt er sich als Chauffeur zu erkennen und was er von den Masken hält. «Genau wir haben eine Vorbildfunktion, also zieh doch bitte die Maske hoch.» Der junge Mann lässt sich überzeugen. Kaum ausgestiegen, reisst er sich jedoch förmlich den Papierfetzen vom Gesicht. Der Kontrolleur schüttelt den Kopf:

«Der Einzige, mit dem es eine Diskussion gab, ist ausgerechnet ein Chauffeur. Schade.»

Derweil steigt eine Mutter mit Kinderwagen zu, Maske und Billett in der Hand. Hans Schönenberger wartet bis zur nächsten Station mit der Kontrolle, um eine Konfliktsituation zu vermeiden. «Eltern muss man manchmal etwas Zeit geben, sich im Bus mit Kind und Kegel zu arrangieren», weiss er. «Sitzt die Maske dann noch nicht, kann man die Person darauf aufmerksam machen.» Am anderen Ende des Busses beklagt sich eine Teenagerin über die Hitze unter der Maske. Trotz Klimaanlage ist es schwül im fast vollen Bus. Sie lässt die Maske aber über der Nase und fächert sich Luft zu.

Immer mit dabei: Das Kontrollgerät, um die elektronischen Billette auszulesen. Bild: Dinah Hauser

An einer Haltestelle in Rickenbach steigt eine Gruppe Jugendlicher zu. Sie kaufen sich beim Chauffeur ein Billett – auch das ist seit Kurzem wieder möglich. Eine Jugendliche gibt im Freundeskreis zu, dass sie während Corona nicht immer ein gültiges Billett dabei hatte. Im Bus konnte man keines kaufen, die App möchte sie nicht benutzen und am Bahnhof müsse man ja sofort weiter, so ihre Argumentation.

Die beiden Kontrolleure haben während des Verkaufsstopps im Bus öfters mit Personen zu tun gehabt, die kein Billett bei sich hatten. Bei der Kontrolle spiele es eine Rolle, wer der Passagier sei. Hans Schönenberger nennt ein Beispiel: «Einer jungen Person mit Smartphone kann ich es zumuten, ein Billett über die App zu lösen. Eine ältere Person begleitet man an den Automaten und empfiehlt die Mehrfahrtenkarte.» So müsse nicht jedes Mal ein Einzelbillett gekauft werden.

Andere Aufgaben während dem Kontrollstopp

Kurt Büchel und Hans Schönenberger selbst begrüssen die Maskenpflicht:

«Wir schützen uns nun alle gegenseitig.»

Ab Mai, als sie die Kontrollen wieder aufgenommen haben, hätte fast nur das Personal Masken getragen. «Aber sie wird sicher nicht zum liebsten Kleidungsstück», sagt Kurt Büchel. Er merke, dass er mit Maske nach der Schicht müder sei als ohne – das Atmen sei anders. Beide Kontrolleure sind froh, wenn die Pandemie überstanden ist. Gross verändert habe sich ihre Arbeit während Corona aber nicht, ausser dass weniger Fahrgäste unterwegs sind.

Jedoch übernahmen Kontrolleure teilweise andere Aufgaben, etwa das Verteilen von Schutzmaterial wie Masken und Desinfektionsmittel an das Zugpersonal und Lokpersonal der Thurbo AG. Als Gruppenleiter haben Hans Schönenberger und Kurt Büchel aber auch viele administrative Aufgaben übernommen. Man ging davon aus, dass der Kontrollbetrieb jederzeit wieder hochgefahren wird; dementsprechend mussten die Arbeitspläne und Routen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereitet werden.

Keine Angst vor dem Virus

Die beiden Kontrolleure haben vor rund 30 Jahren ihre Ausbildung bei der SBB abgeschlossen – damals noch als Kondukteur. Kurt Büchel stammt aus einer Bähnlerfamilie, Hans Schönenberger reizten der Kundenkontakt und die Weiten der Schweiz. Dass sich im ÖV vieles wegen Corona so schnell geändert hat, beeindruckt die erfahrenen Männer kaum – die technischen Neuerungen hätten über die Jahre weitaus grössere Veränderungen mit sich gebracht. Die Billettzange gehört aber trotzdem noch zur Standardausrüstung – nebst den beliebten Kinderbilletts und dem elektronischen Kontrollgerät, das zwar wie ein Handy aussieht, aber nicht zum Telefonieren taugt.

Nebst Kinderbilletten tragen die Kontrolleure auch Testkarten auf sich, um die Funktionstüchtigkeit der Stempelautomaten zu überprüfen. Bild: Dinah Hauser

Besonders auf dem Wiler Stadtgebiet sind derzeit viele Personen in den Bussen anzutreffen. Beherzt greifen die Kontrolleure die Stangen und Haltegriffe – als fast einzige. Angst, sich anzustecken im Gedränge, haben die Kontrolleure nicht. «Wenn’s passiert, dann passiert’s», sagt Kurt Büchel. Auch Hans Schönenberger sieht es gelassen. «Wir sind gut ausgerüstet und geschützt mit Maske und Desinfektionsmittel.» Sogar Schutzbrillen könnten die Mitarbeiter beziehen, wenn sie dies möchten. Die Kontrolleure sehen ihre Gelassenheit als Charakterzug, andere Mitarbeiter würden die Situation mehr beschäftigen. Hans Schönenberger fügt an: «Einzig, wenn jemand hinter oder neben mir hustet, mache ich mir schon Gedanken.»