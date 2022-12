AUSBLICK Er dürfte es auf 35 Jahre als Gemeindepräsident von Oberuzwil bringen: Cornel Egger tritt wohl nochmals an Niemand ist im Wahlkreis Wil auch nur annähernd so lange Vorsteher einer Gemeinde wie Cornel Egger - nämlich seit 1991. Die Chancen sind gross, dass er bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen nochmals antritt und bis 2026 Oberuzwil präsidiert. Simon Dudle 20.12.2022, 19.00 Uhr

Cornel Egger (Oberuzwil) ist der mit Abstand dienstälteste Gemeindepräsident im Wahlkreis Wil. Bild: Benjamin Manser

Bei den Gemeindepräsidenten im Wahlkreis Wil gibt es eine Blutauffrischung. Sowohl Stefan Frei (Jonschwil) als auch Elmar Metzger (Flawil) haben angekündigt, sich noch während der aktuellen Legislatur pensionieren zu lassen.

Doch dabei könnte es vorerst bleiben, obwohl drei weitere Gemeindepräsidenten nicht mehr weit vom Pensionsalter entfernt sind. Mit Abstand am längsten im Amt – seit 1991 – ist Cornel Egger in Oberuzwil. Doch der Rücktritt ist momentan noch kein Thema. Egger sagt auf Anfrage dieser Zeitung: «Ich vollende im Herbst 2026 mein 65. Altersjahr. Geplant ist, bis zum Erreichen des ordentlichen Pensionsalters zu arbeiten.» Das würde heissen, dass Egger im Herbst 2024 nochmals zu den Gesamterneuerungswahlen antreten und dann im Verlauf der nächsten Legislatur demissionieren würde. Tritt dies so ein, wäre Egger ganze 35 Jahre Vorsteher von ein- und derselben Gemeinde gewesen. «Den definitiven Entscheid fälle ich im Frühjahr 2024», sagt Egger.

Hans Mäder, Stadtpräsident Wil Bild: Ralph Ribi

Wil: Mäder und die Rahmenbedingungen

Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder erreicht schon im April 2023 das Pensionsalter. Auch er – erst seit knapp zwei Jahren im Amt – kann sich vorstellen, im Herbst 2024 nochmals anzutreten. Mäder sagt: «Im Wahlkampf habe ich auf entsprechende Anfragen bestätigt, dass ich mindestens bis Ende Legislatur im Amt bleiben werde. Ich habe eine erneute Kandidatur nicht ausgeschlossen. Diese Aussage gilt weiterhin.» Er macht die Kandidatur auch von den Rahmenbedingungen wie der eigenen Gesundheit abhängig. Zudem ist für Mäders Voraussetzung, dass er von seiner Partei (Die Mitte) für eine zweite Amtsdauer nominiert wird.

Roland Hardegger, Gemeindepräsident Zuzwil Bild: PD

Zuzwil: Hardegger will wohl nochmals antreten

Seit 2003 ist Roland Hardegger Gemeindepräsident von Zuzwil. Genau wie Egger erreicht auch Hardegger im Jahr 2026 das Pensionsalter. Er sagt: «Die Bürgerschaft hat mich vor gut zwei Jahren mit einem Glanzresultat im Amt bestätigt. Die Aufgaben als Gemeindepräsident und die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung von Zuzwil bereiten mir nach wie vor grosse Freude. Aus heutiger Sicht werde ich im Herbst 2024 bei den Erneuerungswahlen erneut zur Wahl antreten.» (sdu)