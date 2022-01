Jahresausblick: Was bringt das Jahr 2022 der Region Wil

Ausblick 2022 Fusionen, neue Gemeindeoberhäupter und Bauprojekte: Das bringt das neue Jahr der Region Wil Kaum sind die Glockenschläge zum neuen Jahr verklungen, richtet sich der Fokus bereits auf die bevorstehenden zwölf Monate: Ein Überblick über die wichtigsten politischen Entscheide, Bauprojekte und gesellschaftlichen Ereignisse, welche die Region Wil 2022 beschäftigen wird. 02.01.2022, 13.16 Uhr

Der Bund will die Ein- und Ausfahrten der A1 in Oberbüren zu einem T-Knoten mit Lichtsignalen umgestalten. Baustart sei frühestens im Sommer 2022. Länger dürfe hingegen die Sanierung der Augartenkreuzung im vordergrund auf sich warten lassen. Bild: Marc C. Häusler

Neues Jahr, alte Herausforderungen. So oder ähnlich lässt sich die politische Ausgangslage in Wil für das Jahr 2022 zusammenfassen. Da wäre zum einen die ungelöste Kathi-Frage. Wie es mit der Mädchensekundarschule weitergeht, ist wegen eines laufenden Beschwerdeverfahrens immer noch ungeklärt. 2022 wird auch keine definitive Lösung bringen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts könnte aber wegweisend sein. Unabhängig davon will der Stadtrat die strategische Schulraumplanung angehen, denn Unterrichtszimmer sind schon jetzt Mangelware. Ob bereits im nächsten Jahr neue Provisorien beantragt werden, wird sich zeigen.

In der «Kathi»Frage wird dieses Jahr der Entscheid des St. Galler Verwaltungsgerichts erwartet. Bild: Gianni Amstutz

Auch die finanzielle Schieflage der Stadt wird im neuen Jahr weiterhin beschäftigen. Das strukturelle Defizit ist nicht behoben. Stadtrat und Linke plädieren für eine Steuerfusserhöhung, die Rechten lehnen eine solche kategorisch ab – und fordern Sparmassnahmen. Wer sich durchsetzt, hängt von der Mitte ab. Sie kann die Weichen in der städtischen Finanzpolitik stellen.

Schulraum ist auch in Kirchberg ein grosses Jahresthema. Aber nicht nur. Auch soll die Gemeindeordnung angepasst werden. Dabei wird die Frage geklärt, ob es weiterhin einen Schulrat gibt oder ob eine andere Organisation vorzuziehen wäre. Weiter muss im ersten Halbjahr die Nachfolge für den Schulratspräsidenten und Gemeinderat Orlando Simeon geregelt werden, er ist auf dem 31. Juli von seinen Ämtern zurückgetreten.

Michael Gieseck, neuer Gemeindepräsident von Wilen. Bild: Lara Wüest

Neues Jahr, neue Herausforderung. Das gilt auch für die Gemeinde Wilen. Der 58-Jährige, selbstständig-erwerbende Uzwiler Michael Gieseck wird am 1. Juni neuer Gemeindepräsident. Er tritt damit die Nachfolge von Kurt Enderli an, der fast 20 Jahre im Amt war. Zu einem Wechsel an der Spitze kommt es auch in der Nachbargemeinde Rickenbach. Der amtierende Gemeindepräsident Ivan Knobel wird bei den nächsten ordentlichen Erneuerungswahlen im September 2022 nicht mehr antreten.

Auch in Degersheim steht ein Wechsel in der Gemeindeführung an. Gemeindepräsidentin Monika Scherrer wird ihre Führungsaufgabe am 30. Juni nach zehnjähriger Tätigkeit abgeben. Über ihre Nachfolge befindet die Stimmbürgerschaft am 13. Februar. Zur Wahl stellen sich der amtierende Gemeinderatsschreiber Andreas Baumann und die Unternehmerin Daniela Grob Braun.

Das Wiler Stadtparlament will dieses Jahr über das Bauprojekt für die Sanierung des Kulturlokals Gare de Lion befinden müssen. Dieses sollte nun Anfang Jahr vorliegen. 3,4 Millionen Franken sind im Finanzplan der Stadt für die Sanierung eingestellt.

Mit der Umnutzung der Liegenschaft zum Turm steht im nächsten Jahr ein in Wil gewichtiges Geschäft auf der Traktandenliste. Geplant ist ein Kultur- und Musikschulzentrum. Wohnungen sollen das Angebot ergänzen. Kostenpunkt: rund 15 Millionen Franken. Vorerst soll das Gebäude aber zwischengenutzt werden.

So soll sich das Wiler Landhausareal künftig präsentieren. Bild: PD

Ein weiteres Grossprojekt, welches das Gesicht von Wil grundlegend verändern wird, ist weiter fortgeschritten. Wegen einer Einsprache ist der Neubau auf dem Landhausareal jedoch blockiert. Hier will «Mettler2Invest» das erste 2000-Watt-Areal östlich von Winterthur mit rund 100 Wohnungen sowie Gewerbeflächen bauen. Für die Stadt ist das 70-Millionen-Projekt von Interesse, weil es mit dem Neubau des Veloabstellplatzes zusammenhängt.

Bereinigt sind dafür die letzten Einsprachen für das Aufwertungsprojekt der Bahnhofstrasse in Uzwil. Zurzeit bereitet der Kanton die Umsetzung vor, im Sommer könnten bereits die Bauarbeiten starten. Die Gemeinde Uzwil entwickelt ihr Zentrum auch neben der Bahnhofstrasse fleissig weiter. So ist etwa demnächst im Geviert Birkenstrasse – Widenweg – Konsumstrasse der neue Schifflipark geplant.

Aus der Luft werden die Dimensionen des Umbruchs deutlich sichtbar. Bild: Sarah Bösiger-Büchel

Eine Baustelle wird voraussichtlich dieses Jahr auch der Autobahnanschluss Uzwil. Der Bund will die Ein- und Ausfahrten der A1 in Oberbüren zu einem T-Knoten mit Lichtsignalen umgestalten. Baustart sei frühestens im Sommer 2022, hiess es kürzlich. Länger wird es dauern, bis bei Augartenkreuzung in Uzwil die Bauarbeiten beginnen. Doch im laufenden Jahr soll zumindest der Kantonsrat über eine Motion beraten, welche die Regierung beauftragen soll, die Planung der Sanierung neu anzupacken.

Im Herbst soll ein wesentlicher Teil der Flawiler Spitalliegenschaft zurückgebaut werden. Bild: Ralph Ribi

In Flawil werden im Herbst die Bagger auffahren: Das seit Juni 2021 geschlossene Spital wird zurückgebaut. Kurz vor dem Jahreswechsel konnte der Verkauf der Liegenschaft an die Solviva AG definitiv besiegelt werden. Anfang 2023 soll dann mit dem Neubau des Kompetenzzentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege begonnen werden. Eröffnet wird dieses voraussichtlich im Jahr 2024.

Bauen will aber auch die öffentliche Hand. Wird der terminliche Fahrplan eingehalten, kann im Herbst mit dem Bau der Markthalle mit Kulturhaus und Tiefgarage an der Magdenauerstrasse begonnen. Die Neugestaltung des Flawiler Marktplatzes soll im Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Geplant ist, dass im Herbst mit der Neugestaltung des Flawiler Marktplatzes begonnen wird. Visualisierung: PD

Der Neubau der Dreifachturnhalle mit Musikschulzentrum und neuer Heizzentrale im Feld soll dieses Jahr mit der Detailprojektierung und dem Bewilligungsverfahren vorbereitet werden. Baustart ist jedoch erst 2023.

Offen ist, ob sich bei den beiden Kantonsstrassenprojekten, der Sanierung der Wiler-/St.Gallerstrasse in Flawil, beziehungsweise der Hauptstrasse in Degersheim, etwas tut: Beide Projekte sind wegen Einsprachen hängig.

Die Fusion von Rickenbach und Wilen steht vor der zweiten Hürde: An der Gemeindeversammlung von Wilen im Frühling stimmt die Bevölkerung über die Einsetzung einer Arbeitsgruppe ab. Diese soll vertieft prüfen, ob es zu Fusionsverhandlungen zwischen Rickenbach und Wilen kommen soll. Die Bevölkerung von Rickenbach hat dem bereits im Dezember zugestimmt. Die Wilener Gemeindeversammlung findet wegen der Pandemie an der Urne statt.

Die Gemeindepräsidenten (von links) Toni Hässig (Oberhelfenschwil), Christian Gertsch (Hemberg) und Vreni Wild (Neckertal) Bild: Urs M. Hemm (13. Juni 2021)

Im Neckertal geht Ende 2022 die Geschichte der drei eigenständigen Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg mit den dazugehörenden Schulgemeinden zu Ende. Bereits am 19. Juni werden die neuen Behörden gewählt, welche die Geschicke der neuen Gemeinde ab dem 1. Januar 2023 führen werden.

Noch nicht soweit sind Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg. Eine Grundsatzabstimmung über einen Gemeindevereinigung in diesem Jahr soll Klarheit darüber geben, ob ein Zusammenschluss angestrebt werden soll.

Die Brass Band Zuckenriet organisiert im Jahr 2022 aus Anlass des 125. Geburtstages einen Jubiläumsabend mit der neu gegründeten Jugendband, ein Klassentreffen der gesamten Primarschule Zuckenriet und den Kreismusiktag «Kreis Wil». Das Dreitagefest findet vom 27. bis 29. Mai statt.

In Niederhelfenschwil werden in einem halben Jahr 2500 Turner und Turnerinnen erwartet, die sich nach langem Warten endlich wieder messen und zusammen eine Party feiern wollen. Es wird das erste Sportfest innerhalb des zweitgrössten Schweizer Breitensportverbandes der Sport Union Schweiz (SUS) nach drei Jahren Pause sein. Durchgeführt wird die Veranstaltung vom 17. bis 19. Juni.

Zahlreiche Organisatoren von Feiern hoffen derzeit noch, dass sich die Coronasituation entspannt und sie ihre Anlässe durchführen können. Zu ihnen gehören die Verantwortlichen des Toggenburger Kreismusiktags, der dieses Jahr in Gähwil geplant ist. (red)