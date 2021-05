Ausbildung Hier schmeissen die Lernenden den Laden: Der Bahnhof Wil ist seit Februar eine «Junior Station» Bald heisst es beim Bahnhof Wil: 100 Tage «Junior Station». Das ist ein Projekt der SBB, das es den Lernenden ermöglicht, den Bahnhof an gewissen Tagen selbstständig zu leiten. Für die Umsetzung blieb den Verantwortlichen nicht viel Zeit. Francesca Stemer 06.05.2021, 05.00 Uhr

Die Lernenden Giulia Gervasio (links) und Larissa Krüse freuen sich auf diesen Einsatz in der Wiler «Junior Station». Bild: Tobias Garcia (4. Mai 2021)

Bevor sich die Schiebetür des SBB Reisezentrums für Kundinnen und Kunden öffnet, macht ein Aufkleber an der Infostelle auf eine Änderung aufmerksam. Der Bahnhof Wil beherbergt seit Februar eine der grössten «Junior Stations» der Ostschweiz.

Was ist eine «Junior Station»? Das Projekt der «SBB Junior Station» gibt es seit fast 20 Jahren. Eine «Junior Station» funktioniert wie jedes Reisezentrum. Mit einem Unterschied: In den «Junior Stations» führen die Lernenden den Bahnhof, unterstützt von Coaches vor Ort. Am «Real Junior Day» sind die KV- und Detailhandelslernenden vom ersten bis zum dritten Lehrjahr selber für den Bahnhof verantwortlich. Bei Unklarheiten stehen den Lernenden mindestens zwei Coaches telefonisch zur Verfügung. Wil gehört seit Februar zu den zehn Bahnhöfen der Schweiz, die den Lernenden der SBB diese Option ermöglichen.

In den nächsten Tagen ist das 100-tägige Jubiläum. Dies nehmen Thomas Lehmann, Leiter Reisezentrum, und sein Team zum Anlass, um über das Projekt zu informieren. Sie sind stolz auf das bisher Erreichte, denn für die Umsetzung blieb nicht viel Zeit.

Zeitdruck ohne Dämpfer

Um den bis zu zwölf KV- und Detailhandel-Lernenden einen Bahnhof mit einem höheren Reisendenaufkommen zu bieten, zügelte die «Junior Station» von Gossau nach Wil. Noch vor der Coronapandemie fiel die Entscheidung. Offiziell wurde das, als Thomas Lehmann vom Reisezentrum in St.Gallen nach Wil wechselte.

Für Lehmann, der zuvor noch nichts von seiner neuen Aufgabe als künftiger Leiter einer «Junior Station» wusste, folgte eine turbulente Zeit. Der langjährige Bahnmitarbeiter und das Berufsbildnerteam besuchten die «Junior Stations» von Bülach bis nach Sargans, um sich ein genaues Bild der Ausbildungsform zu machen. Die SBB setzen dieses Projekt an Bahnhöfen in der ganzen Schweiz um. Ziel ist es, dass alle Lernenden der SBB ein Semester ihrer Lehre in einer «Junior Station» arbeiten können. Zu diesem Zweck wechseln manche von ihnen temporär den Arbeitsort.

Thomas Lehmann. Bild: Tobias Garcia

Für Lehmann und sein Team verlief die Umsetzung des Projekts in Wil nach Plan: «Wir erlitten trotz dieser auch für die SBB schwierigen Situation keine Dämpfer.» Augenzwinkernd verrät der Degersheimer, dass er jeden Abend beruhigt zu Bett gehen konnte. «Ich musste mir keine Sorgen machen.»

In den nächsten neun Monaten wurde im Reisezentrum des Bahnhofs Wil ein neuer Lehrraum geschaffen. In diesem können die Lernenden Projekte für die überbetrieblichen Kurse ihrer Ausbildung durchführen oder Aufgaben für das Reisezentrum erledigen, wie zum Beispiel Schnuppertage für Schülerinnen und Schüler planen.

Giulia Gervasio (links) und Larissa Krüse beraten am SBB-Schalter in Wil eine Kundin. Bild: Tobias Garcia

Eine «Junior Station» bringt die Voraussetzung mit, dass sich Mitarbeitende als Coaches gerne um die Ausbildung der Lernenden kümmern, betont Lehmann. In Wil wurden drei neue Berufsbildnerinnen eingestellt. Heute hat sich die Anzahl Mitarbeitender im SBB Reisezentrum Wil mit den Lernenden auf 20 erhöht. Eine Verdopplung zum Vorjahr. Neun absolvieren die KV- oder Detailhandelsausbildung. So auch Giulia Gervasio und Larissa Krüse.

Ein fast normaler Arbeitstag

Giulia Gervasio. Bild: Tobias Garcia

Die beiden Lernenden arbeiten seit Anfang Jahr im SBB Reisezentrum Wil. Zuvor arbeiteten sie in Gossau, dort konnten sie bereits an einem «Real Junior Day» teilnehmen. An diesem Tag führen die Lernenden den Bahnhof selbstständig. Zwei Mitarbeitende stehen den Lernenden auf Anfrage telefonisch zur Verfügung. Krüse sagt:

«Am letzten ‹Real Junior Day› kamen wir gut zurecht. Bei Unklarheiten haben wir uns gegenseitig weitergeholfen und mussten nicht unsere Coaches um Hilfe bitten.»

Gervasio gibt ihrer zwei Jahre älteren Kollegin recht und ergänzt, dass sich die Arbeit auch nicht von anderen Tagen unterscheide. Von Nervosität keine Spur, denn: «Es ist ein normaler Arbeitstag. Einfach ohne ‹Erwachsene›.» Ihre Lippen heben sich unter der Gesichtsmaske zu einem Lächeln.

Larissa Krüse. Bild: Tobias Garcia

Ein normaler Arbeitstag bedeutet für die Lernenden, dass sie für ein spezifisches Ressort zuständig sind, in der Buchhaltung arbeiten oder Kundschaft beraten. Für die Lernenden war ihr «Real Junior Day» in der früheren Filiale in Gossau eine positive Erfahrung. Sie schätzen diese Möglichkeit, denn es gibt ihnen viel Selbstsicherheit und Vertrauen.

Vorfreude aufs Ungewisse

Giulia Gervasio und Larissa Krüse werden im Juni ihre ersten «Real Junior Days» in der neuen Filiale in Wil durchführen. Was die beiden dann erwartet, wissen sie noch nicht. Erst am Vortag werden sie erfahren, für welche Bereiche sie zuständig sein werden. Doch die beiden freuen sich und können sich auch in Zukunft vorstellen, weiter für die SBB zu arbeiten.