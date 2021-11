AUSBILDUNG Besser geht fast nicht: Die Algetshauserin Lea Schenk schliesst ihre Lehre mit einer 5,9 ab Die Arbeitgebervereinigung Region Wil und der Gewerbeverein Wil haben am Donnerstag den besten Lehrling 2021 ausgezeichnet. Strahlende Siegerin ist Lea Schenk aus Algetshausen. Sie schloss mit der Note 5,9 ab. In der Berufsmittelschule war sie noch besser. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 05.11.2021, 17.00 Uhr

Redlich verdient: Lea Schenk mit ihrem Diplom für den Toplehrling 2021. Bild: Felicitas Markoff

Bereits zum achten Mal wurden herausragende Leistungen bei den Lehrabschlussprüfungen von der Arbeitgebervereinigung Wil und dem Gewerbeverein Wil und Umgebung prämiert. In diesem Jahr haben sich insgesamt 23 Kandidatinnen und Kandidaten für die Auszeichnung zum Toplehrling 2021 angemeldet. Wer mit den besten schulischen Leistungen glänzt, erhält den Titel als Toplehrling.

Eltern mussten sie bremsen

Das Rennen machte dieses Jahr Lea Schenk. Die 20-Jährige hat ihre Ausbildung als Kauffrau EFZ in der KiTs Tagesschule in Wil gemacht und mit der Note 5,9 abgeschlossen. Sie absolvierte neben ihrer Ausbildung auch noch die Berufsmittelschule (BMS) – und war dort gar noch besser. Es gab eine glatte 6. Lea Schenk sagt:

«Die Auszeichnung als Toplehrling habe ich meiner guten Aufnahmefähigkeit und meinem Ehrgeiz zu verdanken.»

Während ihrer Ausbildung als Kauffrau hat die Algetshauserin in einem kleinen Büro gearbeitet. Ihr hat die abwechslungsreiche Arbeit Freude gemacht. So hat sie Einblicke im Bereich Marketing, Buchhaltung und Personal erhalten. Lea Schenk sagt, dass sie sich selbst unter Druck gesetzt habe. «Meine Familie und Freunde versuchten mich wegen dem Lernen zurückzuhalten.»

Die 20-Jährige ist stolz und glücklich über die Auszeichnung. Sie sieht es auch als Belohnung für ihre harte Arbeit. Als Toplehrling hat sie ein Preisgeld von 1000 Franken erhalten. Was sie mit dem Geld macht, weiss sie noch nicht. Mit Blick in die Zukunft der beste Lehrling der Region: «Ich bin momentan in einer Selbstfindungsphase.» Denn sie hat das Studium an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) abgebrochen, weil es nicht das richtige für sie war. «Die Zeit wird es zeigen, wohin es für mich geht.»

Gewerbevereinspräsident Stefan Frick (ganz links) steht neben den Kategoriensiegern, dem Toplehrling Lea Schenk, dem Topstory Lehrling Hamza Jamal Mahamed und Michèle Jäger. Bild: Felicitas Markoff

Neben der Auszeichnung als Toplehrling, gibt es noch sieben weitere Lehrlinge, die in den Räumen der IGP-Pulvertechnik in Stelz als Kategoriensieger in verschiedenen Bereichen ausgezeichnet worden sind. Die Sieger sind Simon Meile, Mattia Manz, Luisa Gisler, Bettina Brändle, Audrey Räss, Marco Holderegger und Lukas Betschart.

Auszeichnung als Topstory Lehrling

Neben den üblichen Kategorien ist in diesem Jahr eine besondere Auszeichnung verliehen worden: der sogenannte «Topstory Lehrling 2021». Unter vier eingereichten «Geschichten», hat sich die Jury für jene von Hamza Jamal Mahamed entschieden. Er ist als 15-Jähriger alleine aus Somalia geflüchtet. Er hat bei der Holenstein AG in Wil seine Ausbildung als Strassentransportfachmann abgeschlossen und arbeitet nun als Lastwagenführer.

Toplehrling Lea Schenk unterhält sich nach dem Erhalt der Auszeichnung mit dem Topstorylehrling Hamza Jamal Mahamed. Bild: Felicitas Markoff