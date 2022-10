Arbeitgebervereinigung Region Wil zeichnet Top-Lernende aus

Ausbildung 1000 Franken für eine Podologin: Herausragende Lehrabschlüsse der Region Wil geehrt Die Arbeitgebervereinigung Region Wil zeichnete an ihrer Herbsttagung nicht nur die diesjährigen «Top-Lehrlinge» aus, sondern will zeitnah auch den eigenen Auftritt «top-modern» gestalten. Christof Lampart 28.10.2022, 09.43 Uhr

Diese jungen Frauen und Männer hatten allen Grund, stolz auf die erbrachten Leistungen zu sein, gehören sie doch in der Region Wil zu den «Toplehrlingen» dieses Jahres. Bild: Christof Lampart

Bei ihrer traditionellen Herbsttagung, die am Donnerstagabend in den Räumen der Stihl AG stattfand, zeichnete die Arbeitgebervereinigung Region Wil (AGV) zusammen mit dem Gewerbeverein Wil und Umgebung bereits zum neunten Mal herausragende Leistungen aus, die an den Lehrabschlussprüfungen in diesem Frühjahr erbracht wurden. Die beste Note errang in der Kategorie Gewerbe Nadine Gämperli, die als Podologin EFZ bei der Podologie Schwab in Gossau ihre Ausbildung mit einer Note von 5,9 absolvierte. Sie bekam als Toplernende 1000 Franken überreicht; die anderen Kategoriensieger erhielten je 500 Franken.

Neues Logo vorgestellt

Auch bekamen die AGV-Mitglieder von Präsident Marc Züllig ein AGV-Rebranding präsentiert. Das aktuelle Logo als auch der Name und der Internetauftritt seien veraltet, so Züllig, und stellte ein neues Logo sowie einen neuen Namen (Wirtschaft Region Wil) vor. Ein Beschluss wurde aber noch nicht gefasst. Züllig sagte:

«Wir werden Sie im Laufe des Jahres noch weiter informieren und dann an der GV 2023 darüber abstimmen lassen.»

Inflations-Peak überschritten?

Markus Rusch von der St.Galler Kantonalbank gab einen Ausblick in die lokale und globale wirtschaftliche Entwicklung. Aktuell sei die Auftragslage in vielen Branchen noch gut, doch zeige der Trend langsam nach unten. Während die Inflation und die Zinsen in den letzten Monaten massiv angezogen hätten, sei der Fachkräftemangel in vielen Berufen eklatant. In Sachen Inflation dürfte man mittlerweile den Höchststand überschritten haben, doch bis die Massnahmen der Notenbank wirkten, dürfte noch einige Zeit vergehen, mutmasste Rusch.

Georg Leppa vom Stihl Kettenwerk, gab sich, was die Entwicklung der Industrie anbelangt, pessimistisch.

«Wir müssen mit einer hohen Volatilität bei den Lieferketten leben. Die Stahl- und Energiepreise werden weiter steigen. Es gilt weiterhin, dass es für die Bewältigung der Energiekrise kein Patentrezept gibt.»

Alles in allem stünde die Schweiz jedoch noch gut gegenüber dem EU-Raum da, denn während in der Schweiz die Teuerung bei 3,5 Prozent liege, betrage diese in anderen EU-Ländern zehn Prozent oder mehr.

Die Toplernenden aus der Region Wil Folgende Lernende wurden von der Arbeitgebervereinigung Region Wil als diesjährige Kategoriensiegerinnen und -sieger ausgezeichnet: Industrie: Tim Zanetti, 5,6, Automatiker EFZ, Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Wil

Bau: Antonia Feuz, 5,5, Elektroinstallateurin EFZ, Etavis Grossenbacher AG, Wil

Gesundheit: Rahel Brändle, 5,7, Fachfrau Gesundheit EFZ, Alters- und Pflegeheim Sonnegrund, Kirchberg

Detailhandel: Nina Wagner, 5,8, Detailhandelsfachfrau EFZ, Kostezer AG, Wil

KV ohne BMS: Tatjana Flammer, 5,5, Kauffrau EFZ ohne BMS, Mosimann Immobilien Treuhand AG, Wil

KV mit BMS: Fabio Buri und Raphael Keller, beide 5,3, Kaufmann EFZ mit BMS, beide UBS Switzerland AG, Wil

Technik: Joel Suhner, 5,7, Informatiker EFZ, Bühler AG, Uzwil

TopStory-Lehrling 2022: Sven Lerch, Camion Transport AG, Wil und Kyra Seiler, Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG, Wil