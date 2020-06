Reportage Aus der Not zum Selbstversorger: Wie ein Wiler Unternehmer die Produktion von Schutzmasken in der Region ermöglicht Die Prodema Engineering AG wollte in der Coronakrise eigentlich Kurzarbeit anmelden. Doch dann sie wählte einen anderen Weg und baute eine Maskenmaschine. Fabio Giger 08.06.2020, 05.00 Uhr

Projektleiter Oliver Spenger (hinten links) begutachtet mit den Technikern die erste FFP2-Maske. Bild: Fabio Giger

Die Einrichtung in der Lagerhalle in Sulgen erinnert an eine Garagenbude. Aufeinandergestapelte Palettenrahmen und Klapptische dienen den Arbeitern als Werkbank und Stehpult. An den Wänden reihen sich Elektroschrottcontainer und Altkartonstapel. Tatsächlich aber ist es das improvisierte Fertigungswerk der Ingenieurfirma Prodema Engineering AG aus Wil. Hier wird die erste FFP2-Maskenmaschine zusammengesetzt, deren Teile allesamt aus Schweizer Produktion stammen.

An jenem Mittwoch-Nachmittag, als der Bundesrat den zweiten Lockerungsschritt aus dem Lockdown verkündet, arbeiten vier Männer an den letzten Maschineneinstellungen, bevor die vollautomatische Produktion anlaufen kann. An fünf der sechs Maschinenkomponenten prangt bereits ein gelber Post-it-Kleber mit einem dicken O.K. Jetzt muss nur noch die Vlies-Stanze vor dem Maskenauswurf richtig eingestellt werden.

400'000 Masken pro Monat möglich

Oliver Spenger, Projektleiter Bild: Fabio Giger

Oliver Spenger, der mit Unterstützung seines Vaters und Prodema-Patrons Peter Spenger das Projekt leitet, kann es kaum erwarten: In wenigen Augenblicken kommt die erste FFP2-Maske der Prodema-Maschine vom Fliessband. In einer Woche wird sie in Flawil bei der Flawa stehen und monatlich bis zu 400'000 Masken ausspucken.

FFP2-Masken schützen im Gegensatz zu Universalmasken nicht nur das Umfeld, sondern auch den Träger vor einer Infektion der Atemwege, wie es Covid-19 ist. Sie sind essenziell, um Spital- und Pflegepersonal auf Corona-Abteilungen zu schützen. Die Maschine soll die Versorgung mit medizinischen Masken in der Schweiz in Zukunft sicherstellen.

Das sicherste Präventionsmittel gegen Erreger wie Covid-19

Dies war während der Coronakrise nicht immer der Fall. Anfang März knappten in der Schweiz Atemschutzmasken. Der Maskenverbrauch stieg im Gesundheitssektor stark an. Das Kantonsspital St.Gallen etwa verbrauchte dreimal mehr FFP2-Masken als üblich. Gleichzeitig haperte es bei der Beschaffung von Nachschub. Die Regierungen von Frankreich und Deutschland erliessen ein Ausfuhrverbot von medizinischem Schutzmaterial.

Ganze Lastwagenlieferungen mit Atemschutzmasken wurden an der Grenze zur Schweiz angehalten. Die Lage wurde ernster. Die Spitäler der Region Fürstenland Toggenburg hätten zu wenig Masken gehabt, wäre die Anzahl Coronavirus-Patienten stärker gewachsen. Das sicherste Präventionsmittel vor einer Infektion mit dem Erreger Covid-19 wurde in einem der reichsten Länder der Welt selbst für medizinisches Personal zum raren Gut.

Die Idee reifte in der Selbstquarantäne

Oliver Spenger war zu jenem Zeitpunkt in einem Wiederholungskurs der Schweizer Armee und stand in engem Austausch mit dem zuständigen Militärarzt seiner dienstleistenden Abteilung. Dieser musste, so wie viele seiner Arbeitskollegen im ganzen Land, dieselbe Atemschutzmaske mehrmals anziehen – auch wenn sie längst schon durchnässt war.

Als Spenger vom WK zurück war, begaben sich Vater und Sohn in die Bündner Berge in Selbstquarantäne. Der eine voller Eindrücke aus dem Militär, der andere voller Sorgen wegen der Abhängigkeit von Maskenlieferungen aus dem Ausland. Für beide war klar: Die Schweiz muss sich im Notfall selbst mit Masken versorgen können. Die Maschine dazu wollten Spengers gleich selbst liefern.

Neun von zehn Teilen von Ostschweizer Industriellen

Einen Auftrag dafür hatten sie nicht. Weder der Bund noch die Kantone St.Gallen und Thurgau waren an einer Maskenmaschine interessiert. Dies, weil die Lieferung sofort hätte erfolgen müssen und die Prodema-Masken noch nicht zertifiziert sind. Doch Spengers wollten es trotzdem versuchen. Einerseits aus unternehmerischer Überzeugung, anderseits um Kurzarbeit für ihre Angestellten zu verhindern. Komplett neu war das Vorhaben für das Team nicht: Die siebenköpfige Prodema Engineering AG unter der Leitung von Stefan Lang und Michael Keller hat bereits früher solche Anlagen konstruiert, gebaut und ins Ausland verkauft.

Die Maschine mitsamt ihrer Einzelteile ist «Swiss Made». So auch diese Stanzanlage, welche die Maske aus dem Vliesband scheidet. Bild: Fabio Giger

Dass das Projekt kein Selbstläufer wird, war dem Patron und seinem Sohn von Anfang an klar. Sie machten sich auf die Suche nach kompetenten Maschinenbau- und Elektrotechnikfirmen, welche die verschiedenen Komponenten der Maschine in möglichst kurzer Zeit fertigen und liefern könnten. Spenger Senior nutzte zudem sein Netzwerk, das er sich als Präsident der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell aufgebaut hatte. Daher stammen rund 90 Prozent der Maschinenteile aus Ostschweizer Industriebetrieben. BMS Steuerungstechnik aus Sulgen, die schon mehrfach mit Prodema zusammen Anlagen elektrifiziert hat, installierte die Steuerung der Maschine. Oliver Spenger betont wiederholt, dass das Projekt ohne die konstruktive Zusammenarbeit von Ostschweizer Industriebetrieben nicht möglich gewesen wäre.

«In drei bis sechs Monaten ist drei bis sechs Monate zu spät»

Ganz so harmonisch waren die Vorstellungen der Unternehmer aber doch nicht immer. Die Prodema-Gruppe drückte beim Bau der Maschine mächtig aufs Gas. «Einige Zulieferer sagten, sie könnten die Teile liefern, allerdings erst in drei bis sechs Monaten. Wir mussten ihnen verständlich machen, dass das drei bis sechs Monate zu spät sei», sagt Oliver Spenger.

Ein paar Firmen, die von der Coronakrise besonders hart erwischt wurden, holten ihre Arbeiter nur wegen diesem einen Auftrag kurzzeitig aus der Kurzarbeit wieder in die Fabrik zurück. Anfang Mai startete der Maschinenbau. Ist das nicht schon fast zu spät? Spenger verneint. Er ist sich sicher, dass es weltweit immer wieder zu Engpässen in der Maskenversorgung kommen wird. Das zeigt auch das Interesse an weiteren Maschinen. «Wir bekommen Anfragen aus aller Welt. Ein weiterer Auftrag aus Tschechien ist bereits im Trockenen.»

Den Schraubenschlüssel selber in die Hand genommen

Eigentlich arbeiten die Prodema-Ingenieure fast ausschliesslich am Computer, konstruieren und planen Maschinenlösungen für Kunden aus der Industrie. Für das Maskenprojekt mussten die Ingenieure die Schraubenschlüssel selbst in die Hand nehmen. Mittlerweile ist die Prodema aber eine Partnerschaft mit einem Anlagenbauer eingegangen. «Die Ingenieure sollen wieder das machen, was sie am besten können», sagt Spenger Senior mit einem Augenzwinkern.

Die Vliesrollen müssen von Hand aufs Gestell gehievt werden. Der Rest funktioniert vollautomatisch. Bild: Fabio Giger

Wesentlich weniger locker scheint der Gesichtsausdruck von Oliver Spenger, der mittlerweile an einer Vliesrolle lehnend an einem Videocall teilnimmt. Auf der anderen Seite des Handybildschirms sitzen Flawa-Vertreter. Es geht um die Zertifizierung der Masken nach FFP2-Standards. Diese steht Ende Juni bei der deutschen Prüfgesellschaft Dekra an. Dann muss jedes Detail passen. Ist die Maske nicht zertifiziert, darf sie im medizinischen Bereich nicht in Verkehr gebracht werden. Kriegt sie das Zertifikat, ist die Prodema-Maske der erste «Swiss Made»-FFP2-Atemschutz auf dem Markt.

Kompetenzzentrum in der Ostschweiz schaffen

Zwar stehen seit letztem Monat zwei FFP2-Maskenmaschinen im Werk der Flawa, die aus China in die Schweiz geflogen wurden. Laut Medienberichten werden diese Masken vorerst aber nicht gehandelt, sondern an den Staat geliefert, der sie ans hiesige Gesundheitswesen verkauft. Die Schweizer Maske von Prodema soll im Einzelverkauf ungefähr gleich viel kosten wie ein Kaffee Crème. Gleichviel wie Masken aus China zu Krisenzeiten, aber deutlich mehr als zu Normalzeiten. Oliver Spenger sagt:

«Der Preis ist stark abhängig

vom Rohmaterial.»

Das teuerste an der Maske ist das Filtervlies in der Mitte. Eine solche Rolle könne schnell mehrere Tausend Franken kosten und ist auf dem Weltmarkt sehr schwierig zu kriegen. «In diesem Materialbereich hat aber wiederum Flawa die Kontakte, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten», sagt Spenger. Damit die heimische Versorgung nachhaltig gesichert werden kann, wollen die beiden Unternehmungen ein Masken-Kompetenzzentrum in der Ostschweiz schaffen. Vom Vlies bis zur fertigen Maske - die ganze Produktionskette soll in Ostschweizer Hand sein.

Dann: Einer der Arbeiter sagt hörbar erleichtert:

«So, jetzt sollte es klappen.»

Sofort versammeln sich alle Leute in der Halle um den Maskenauswurf am hinteren Teil der Maschine. Die Stanze schneidet die Maske sauber aus. Alle Nähte halten. Der Nasenclip ebenfalls. Oliver Spenger hält sich die Maske vors Gesicht. «Sieht aus wie ein Globi-Schnabel», witzelt der Projektleiter und schaut bedächtig auf die Maske. Neun Wochen harte Arbeit, vereint in einer weichen, weissen FFP2-Atemschutzmaske.