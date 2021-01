Der Schwiegervater von Johann Nepomuk Wirz zu Rudenz, Reichsvogt Josef Pankraz von Grüebler, war ein politisches Schwergewicht zu seiner Zeit. Grüebler wurde am 24. Juli 1737 geboren. Er stammt aus einem um 1500 aus dem Toggenburg zugewanderten Geschlecht. Ein Urahne, Daniel Grüebler, bekleidete bereits 1567 das Amt eines Reichsvogts.

Der Reichsvogt in Wil war der Stellvertreter des Fürstabtes in weltlichen Dingen und vom Reich bestellter Vorsitzender des Hochgerichts in Wil. 1772 wurde Josef Pankraz Grüebler von Fürstabt Beda Angehrn in dieses hohe Amt berufen. Damit wurde er zum engsten Vertrauten, zum Geheimrat. Sein Vater war Franz Niklaus Grüebler, Schultheiss in Wil in den Jahren 1764 und 1766, sein Bruder Gallus Niklaus Grüebler Lehenvogt 1765 und Hofammann 1785.

Joseph Pankraz Grüeblers gehobene Stellung zeigte sich auch durch die Heirat mit Maria Anna Theresia von Bayer im Jahr 1764; sie gehörte der reichsten Kaufmannsfamilie in Rorschach an. Im Mai 1795 wurde Grüebler zusammen mit seinem Schwiegersohn Johann Nepomuk Wirz à Rudenz durch den Fürstabt mit der Verleihung des «St. Gallischen Adelichen Gottshaus mannrechtbriefes» geadelt, was ihnen gestattete, den Titel eines Barons zu tragen. 1774 erbaute Grüebler in Wil einen Wohnsitz ausserhalb des Untertores, die spätere Rudenzburg. Im selben Jahr erwarb er die Herrschaft Griessenberg bei Weinfelden. Angesichts der Französischen Revolution gab er dort 1789 die Hoheitsrechte auf und verkaufte schliesslich 1795 den Landsitz. Damit hatte er die Mittel, um im selben Jahr anstelle von zwei, eventuell drei Vorgängerbauten, das prachtvolle Baronenhaus zu errichten.

Mit dem Untergang der äbtischen Herrschaft 1798 verlor Grüebler seine Ämter. Er blieb aber ein hochgeachteter Bürger der Stadt Wil und starb hier am 12. Juli 1803, wenige Wochen nach der Gründung des Kantons St. Gallen. Das Baronenhaus ist heute im Besitz der Wiler Ortsbürger.

Die heutige Rudenzburg an der Toggenburgerstrasse 35/37 erhielt ihren Namen von Schwiegersohn Wirz von Rudenz, dem späteren Besitzer. Das Haus ist heute in Privatbesitz. (hs)