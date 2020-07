Aus Abbruchobjekt wird ein Blickfang: Wie der Zuzwiler Philippe Weder einen Oldtimer restaurierte Zwei Jahre lang arbeitete «Bürogummi» Philippe Weder an der Restaurierung seines Porsches 912, mit Jahrgang 1969. Daniela Huijser 19.07.2020, 13.59 Uhr

Ohne lange zu überlegen, kaufte sich Philippe Weder vor fünf Jahren einen alten Porsche. Der orangefarbene 912er, mit Jahrgang 1969, war zwar als «Restaurationsobjekt» angeschrieben, doch er wirkte aussen wie innen gepflegt.

Den versteckten Motorenschaden, den grossflächigen Rost sowie weitere Schwachstellen entdeckte Porschefan Weder erst so nach und nach. Eine herbe Enttäuschung für den Wiler. Und zugleich auch eine Herausforderung.

Philippe Weder machte sich an die Arbeit und schabte den orangen Lack in stundenlanger Feinarbeit ab. Mittlerweile wusste er, dass der 912er im Original in Irish Green lackiert war.

Im Dezember 2017 nahm er den Oldtimer bis auf die letzte Schraube auseinander, legte alle Einzelteile in Kisten, Schachteln und Plastiksäcke und gab den Wagen ins Laugenbad. Und das war der Moment, in dem Weder die Nase so richtig voll hatte.

Ein «Bürogummi, mit zwei linken Händen»

«Ich war damals sehr nahe dran, den Porsche als Abbruchobjekt zu verkaufen», erinnert sich der 39-Jährige und schüttelt den Kopf. Doch dann lernte der leidenschaftliche Porschefahrer einen Karosseriespengler kennen, der ihm die Chance gab, gemeinsam am Oldtimer zu arbeiten.

Weder, der sich als «Bürogummi mit zwei linken Händen» bezeichnet, packte diese Chance. Seine Partnerin Bonny, notabene eine ausgebildete Automechanikerin – allerdings Ford-Fachfrau – unterstützte ihren Liebsten ebenfalls. Einerseits moralisch, aber auch aktiv in der Garage.

Und Hilfe konnte der Unternehmensberater bei seinem Restaurationsprojekt gut gebrauchen. Aufhängung, Bremsen und Lenkung liess er von einem Profi machen, denn er schätzte seine Fähigkeiten realistisch ein. Schritt für Schritt ähnelte der alte Porsche wieder einem fahrbaren Auto, nachdem er monatelang nur als ausgehöhlte Karosserie in Philippe Weders Garage stand.

Im August 2019 wurde dem Inneren des Oldtimers mit der Verkabelung wieder ein bisschen Leben eingehaucht. Erstellt hatte sie nicht Weder selbst, sondern ein renommierter Fachmann in Holland.

«Ich schickte ihm alle alten Kabel und Stecker und er lieferte mir drei Wochen später einen Kabelbaum in super Qualität.» Diesen Kabelbaum baute Weder in rund 30 Arbeitsstunden selbst ein.

Im Oktober 2019 die «Hochzeit» gefeiert

Am 16. Oktober 2019 – Philippe Weder führte genau Tagebuch – dann der Meilenstein: die Hochzeit. So wird nicht nur die Verbindung zweier Menschen genannt, sondern auch das Zusammenkommen von Karosserie und Motor.

Wieder verliess sich der Hobbyrestaurator auf einen Profi, der ihm bei dieser wichtigen Arbeit half. Und für das Anbringen sämtlicher Anbauteile leistete ein Spengler wertvolle Hilfe. Zwei Wochen dauerte es, bis am 17. November um 14.46 Uhr – das Tagebuch ist wirklich sehr genau – das letzte Teil angebracht wurde: die Kofferraumhaube.

Das Ziel rückte nun rasch näher, bald schon würde der 912er fahrbereit sein. Doch die Freude währte nur kurz: Mit der Elektronik gab es einige Herausforderungen und Philippe Weder hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte.

Hilfe kam von unerwarteter Seite: «Ich hatte einen Handwerker im Haus, der durch die Garage hereinkam und meinen Oldtimer sah. Wir redeten über das Projekt und rasch stellte sich heraus, dass der Mann mein Kabelproblem lösen kann, denn er war gelernter Autoelektriker.»

An Silvester kam der grosse Augenblick

Schnell kam dann der grosse Augenblick: Am 31. Dezember um 12.45 Uhr drehte Philippe Weder den Zündschlüssel und hörte den Motor aufröhren. «Ein emotionaler Moment, dieses erste Lebenszeichen. Daraufhin genehmigte ich mir ein kühles Bier», erinnert er sich lachend.

Ein Zeugnis dieses Moments ist ein schwarzer Fleck an der Garagenwand, wo der Porsche beim Aufröhren eine Ladung Schmutz aus dem Auspuff verteilte. Weder, der sich als pingelig bezeichnet und grossen Wert auf Sauberkeit und Ordnung legt, wird diesen Fleck nie wegputzen.

Anfang Jahr verkabelte er das Armaturenbrett fertig und baute die Lüftungsregler ein. «In der Fachsprache heissen sie Bowdenzüge», erklärt Weder, der mittlerweile wohl alles über das Innenleben seines Oldtimers weiss.

Keine Fachbegriffe, sondern viel Geduld war vom 17. bis 30. Januar gefragt: Gemeinsam mit Partnerin Bonny passte Philippe Weder den neuen, aber originalgetreuen «Dachhimmel» ein. Das gesamte Interieur, inklusive sehr gut erhaltener Sitze, ist noch original aus dem Jahr 1969.

Endlich war der alte Porsche bereit für die letzte grosse Hürde, die Motorfahrzeugkontrolle. Die war trotz Corona möglich, denn beim Auto handelte es sich um einen aussergewöhnlichen Fall, nämlich eine Erst-Immatrikulation. «Alles verlief reibungslos», sagt Besitzer Weder. «Der Kontrolleur war begeistert von meinem restaurierten Oldtimer.»

Nun also hatte der 51-jährige Porsche freie Fahrt und bekam eine besondere Nummer: 219 911. «911 steht für den bekannten 6-Zylinder und 219 rückwärts gelesen für das Modell dieses Porsches», erklärt Philippe Weder seine Entscheidung für dieses Nummernschild.

Erster grosser Ausflug an Auffahrt

Den ersten grossen Ausflug machte das autobegeisterte Paar im Mai. An Auffahrt ging es auf eine 350 Kilometer lange Rundfahrt nach Chur und Flims und wieder zurück nach Zuzwil; Philippe Weder und Partnerin Bonny wechselten sich am Steuer ab.

«Eine traumhafte Fahrt! Der Wagen hat 90 PS und bietet eine super Leistung. Irgendwie realisiere ich noch gar nicht richtig, dass ich dieses Auto gebaut habe. Vor fünf Jahren noch habe ich mich nur mit grossem Respekt an einen Radwechsel gewagt», sagt der stolze Besitzer.

Die Freude über seinen grossen Aufwand – im Auto stecken mehr als 2000 Arbeitsstunden– empfindet er bei jeder Ausfahrt – es ist ein Fahrzeug, kein Stehzeug! Die Wertschätzung für das aussergewöhnliche Projekt erlebt er aber auch jedes Mal, wenn er mit dem alten Porsche unterwegs ist: «Menschen winken mir zu, machen Fotos, freuen sich über den schönen Oldtimer.» Reaktionen, die Besitzern von neueren Modellen oft vorenthalten werden.