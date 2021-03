Kommentar Augarten-Kreuzung: Pflästerlipolitik als beste Lösung Die vom Kanton vorgeschlagene Variante wird an der Uzwiler Augarten-Kreuzung das Problem nur temporär abschwächen – und nicht lösen. Warum es trotzdem zu befürworten ist. Simon Dudle 29.03.2021, 06.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Augarten-Kreuzung wird ein Verkehrshotspot bleiben. Bild: Larissa Flammer

Das Verkehrsproblem an der Uzwiler Augarten-Kreuzung wird so schnell nicht gelöst. Selbst die vom Kanton ausgearbeitete Bestvariante mit Lichtsignalsteuerung wird höchstens so gut sein, dass der Stau zur Stosszeit auf ein erträgliches Mass – also auf unter fünf Minuten Wartezeit – reduziert wird. Und selbst das wird nur für wenige Jahre Gültigkeit haben. Da von einer weiteren Verkehrszunahme auszugehen ist, kann man sich schon jetzt den Kopf zerbrechen, wie die nächste Sanierung aussehen könnte.

Und trotzdem ist die vom Kanton ausgearbeitete Variante die beste Lösung. Zwar wird damit nur Pflästerlipolitik betrieben. Aber immerhin gäbe es eine Linderung der Situation. Seit bald 20 Jahren wird an einer Lösung für den Augarten gebastelt. Ein Turbokreisel wurde geplant und verworfen, ein Linksabbieger Buchental ebenso.

Unterführung: Prüfung würde Jahre dauern

Und dann ist da noch die Variante mit der Unterführung, die zuletzt Aufwind erhalten hat. Sie müsste vertieft geprüft werden. Wie lange so etwas dauern kann, lässt sich am Beispiel der geplanten Wiler Grünaustrasse erahnen.

Vor mehr als zwei Jahren hat das Stadtparlament mit deutlichem Mehr einen Variantenvergleich «Strasse vs. Tunnel» in Auftrag gegeben. Ebendieser liegt bis heute noch nicht vor. Auch wenn es in Uzwil nicht einen Tunnel, sondern «nur» eine Unterführung gäbe, ist davon auszugehen, dass die Planung dieser Variante mehrere Jahre brauchen würde. Ob sie schliesslich mehrheitsfähig ist, oder man danach zurück auf Feld 1 geschleudert wird, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Auch in Wil nicht viel besser

Trotz der Feststellung «Eine Lösung sieht anders aus» sollte die vom Kanton geplante Variante möglichst schnell umgesetzt werden.

Lieber eine leichte Verbesserung als gar nichts.

Das gilt, obwohl die Umgestaltungskosten von acht Millionen Franken ein ordentlicher Batzen sind. Klar scheint aber bereits jetzt, dass sich die Situation in etwa so deutlich verbessern dürfte wie in Wil, wo ein System mit drei Kreiseln beim Autobahnzubringer alles andere als der grosse Befreiungsschlag war.