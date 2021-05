Augarten-Kreuzung «Augarten-Volksgespräch»: Viel Lärm um wenige Stimmen am Uzwiler Nadelöhr Zu einem «Volksgespräch» hatten die SVP-Kantonsräte Damian Gahlinger und Bruno Dudli an Niederuzwils Augarten-Kreuzung eingeladen. Das Interesse war überschaubar und die Geräuschkulisse des Strassenverkehrs verschluckte, was es nach dem Scheitern der Sanierungsvorlage im Kantonsrat zukunftsweisendes zu sagen gab. Philipp Stutz 21.05.2021, 09.10 Uhr

Die SVP-Kantonsräte Damian Gahlinger und Bruno Dudli (von links) informieren über die Sanierung der Augarten-Kreuzung nach der Ablehnung einer entsprechenden Vorlage im Kantonsrat. Bild: Philipp Stutz

Von einem Volksaufmarsch zu sprechen, wäre angesichts des kleinen Grüppchens, das sich am Donnerstag an der Augartenkreuzung in Niederuzwil einfand, reichlich vermessen. Die Bedingungen für ein Gespräch waren überdies denkbar schlecht. Zumal an diesem späten Nachmittag wie üblich starker Pendlerverkehr herrschte. Der Geräuschpegel, unterbrochen durch gelegentliches Hupen entnervter Automobilisten, war entsprechend hoch und die Kommunikation erschwert.