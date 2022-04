Kanton zieht Aufwertungsmassnahmen an der Thur vor

Aufwertung Thursanierung Wattwil: Der Kanton plant vorgezogene Massnahmen Oberhalb der Brücke Waisenhausstrasse in Wattwil werden die Seitenbäche Uelisbach und Stelzenbach zu Lebensräumen für Tiere und Pflanzen umgestaltet. Die Thur wird in diesem Bereich über eine Länge von 400 Metern saniert. Bis zum 9. Mai kann sich nun die Bevölkerung zu den Massnahmen äussern. 06.04.2022, 19.31 Uhr

Die Thur soll nicht nur in Wattwil ökologisch aufgewertet werden. Bild_Beat Lanzendorfer

Die über 100 Jahre alten Flussverbauungen am Ufer der Thur in Wattwil sind grösstenteils stark beschädigt. Deshalb ist das Dorf ungenügend vor einem starken Hochwasser geschützt. Unbefriedigend ist auch der ökologische Zustand der Thur. Ein erster Abschnitt der Thur soll in den kommenden Jahren saniert werden. teilt die St. Galler Staatskanzlei mit.