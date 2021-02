Aufholjagd Auch dank Tician Tushi: Der FC Wil ist das beste Challenge-League-Team des Jahres In weniger als drei Wochen hat der FC Wil gleich viele Punkte geholt wie im gesamten Herbst. Mit 13 Zählern führt er die virtuelle Challenge-League-Tabelle des Jahres 2021 an. Dies auch dank Basel-Leihgabe Tician Tushi, der nach fünf Einsätzen bereits bester Wiler Torschütze dieser Saison ist. Simon Dudle 14.02.2021, 05.00 Uhr

Tician Tushi sorgte mit seinen beiden Toren gegen Stade Lausanne-Ouchy für den dritten Wiler Heimsieg im dritten Heimspiel des Jahres. Bild: Gianluca Lombardi

Wie schnell es doch im Fussball gehen kann. Im Herbst mühte sich der FC Wil ab, kassierte viele Gegentore bei stehenden Bällen und erzielte im Durchschnitt nicht einmal einen Treffer pro Partie. Er überwinterte im Abstiegskampf mit lediglich zwei Zählern Vorsprung auf Schlusslicht Chiasso. Nach einer nur gerade einmonatigen Winterpause scheint alles wie ausgewechselt.

Fünf Runden sind gespielt, und die Wiler grüssen als Leader. Dies zumindest in jener Tabelle, in welcher nur die Resultate des Jahres 2021 einfliessen. 13 von 15 möglichen Punkten wurden geholt. Somit sind in nicht einmal drei Wochen gleich viele Zähler eingefahren worden wie in den Monaten September, Oktober, November und Dezember zusammen. Das Thema Abstiegskampf hat sich wohl erledigt und der Vorsprung auf die Tessiner beträgt bereits zwölf Punkte. Wie gross das Selbstvertrauen geworden ist, zeigt die Reaktion von Verteidiger Jan Kronig wenige Sekunden nach dem Schlusspfiff der Partie gegen Stade Lausanne-Ouchy, welche am Freitagabend mit 2:0 gewonnen worden war. «Es könnten auch 15 Punkte sein», sagte Kronig.

Plötzlich läuft es den Wilern, weil sie in der Defensive die Konzentration steigern und die Fehlerzahl merklich reduzieren konnten. Nur gerade drei Gegentore wurden in den ersten fünf Partien des Jahres zugelassen. Eines war ein Penalty, eines fiel mittels direkt verwandelten Corners und eines bei einer 3:0-Führung im Heimspiel gegen Aarau.

Bescheidener Matchwinner

Aber auch in der Offensive ist einiges gegangen. Wichtig ist die Rückkehr von Stürmer Silvio. Da der kräftig gebaute Routinier die Bälle gut behaupten kann, gibt das Räume für die vielen Jungen im Team. Einer von ihnen ist der 19-jährige Tician Tushi, der seit der Winterpause vom FC Basel ausgeliehen ist. Am Freitag entschied er die Partie gegen die Waadtländer mit einem Doppelpack im Alleingang. War er also der Matchwinner? Tushi sagte nach der Partie:

«Ich bin glücklich, die beiden Tore erzielt und der Mannschaft geholfen zu haben. Wir verstehen uns gut im Team.»

Mit nun drei erzielten Toren in fünf Einsätzen ist er bereits bester Wiler Torschütze dieser Saison – zusammen mit Maren Haile-Selassie, Valon Fazliu und Captain Philipp Muntwiler.

Wieder spielt Tushi unter Trainer Alex Frei. Das war schon in der U18 des FC Basel der Fall gewesen. «Ich profitiere viel von Herrn Frei», sagt Tushi, der nun unmittelbar neben dem Stadion Bergholz eine Wohnung bezogen hat. Ende 2016 hatte er von den Young Boys zum FC Basel gewechselt, wo er nun einen Vertrag bis Sommer 2023 besitzt. Zwölf Mal lief er bisher im Basler Super-League-Team auf, wartet allerdings noch auf seinen ersten Treffer in der höchsten Spielklasse. Für die laufende Rückrunde wurde Tushi nach Wil ausgeliehen, um auf dem Bergholz Spielpraxis zu sammeln. Wie viele Tore wird er noch erzielen? Tushi sagt:

«Eine konkrete Anzahl Treffer habe ich mir nicht vorgenommen. Nach Möglichkeit möchte ich aber in jedem Spiel treffen.»

Tushi will Torschützenkönig der Super League werden

Geht es nach dem Offensivspieler, so wird er sich über so manchen Treffer in der höchsten Spielklasse freuen. Angesprochen auf seine mittelfristigen Ziele, sagt er: «Zuerst möchte ich nun alles geben beim FC Wil, dann nach Basel zurückkehren und dort den Sprung zum Stammspieler schaffen. Es wäre schön, wenn ich mal Torschützenkönig der Super League würde und dann den Sprung ins Ausland schaffen könnte.»

Das ist alles Zukunftsmusik. Deutlich weniger lang wird es dauern, bis für Tushi und die Wiler ein Challenge-League-Highlight auf dem Programm steht. Am kommenden Freitagabend gastiert Ligakrösus und Rekordmeister GC im Bergholz. Die aktuell formstärksten Mannschaften der Liga treffen aufeinander. Das «Geisterspiel» kann im Liveticker unter www.wilerzeitung.ch mitverfolgt werden.

Die Challenge-League-Rangliste des Jahres 2021:

1. Wil 5/13. 2. Thun 5/12. 3. Grasshoppers 4/10. 4. Schaffhausen 5/8. Kriens 4/4. 6. Stade Lausanne-Ouchy 5/4. 7. Winterthur 4/3. 8. Xamax 4/3. 9. Chiasso 5/3. 10. Aarau 3/1.