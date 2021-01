Aufgeflogen Süsse Rache mit bitterem Nachgeschmack: SBB-Mitarbeiter kommt Diebstahl teuer zu stehen Um Hunderttausende Franken hat ein 55-jähriger SBB-Angestellter seinen Arbeitgeber erleichtert. Aus Protest, wie er vor Gericht sagte. Andrea Häusler 18.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Angeklagte wechselte für die SBB die Geldkassetten der Billettautomaten und entwendete dabei immer wieder höhere Geldbeträge. Symbolbild: Andrea Häusler

Der Sachverhalt, den der gebürtige Türke mit Schweizer Pass den Wiler Kreisrichtern in der Befragung schildert, ist die Geschichte eines gekränkten Mannes, der die Gunst der Stunde nutzte, um seinen Arbeitgeber einen Denkzettel zu verpassen. Immer wieder hatte er beim Leeren der Geldkassetten der SBB-Billettautomaten zuge­griffen.

Die Staatsanwaltschaft sprach von 219 Fällen im Zeitraum zwischen Ende August 2018 und Mitte November 2019 sowie einer Deliktsumme von 327'258 Franken.

Beim Wechseln der Geldkassetten zugegriffen

«Dreissig Jahre lang habe ich für diese Firma gearbeitet», sagte der Angeklagte vor Gericht – leise und mit gesenktem Blick. Dass ihm dennoch Kompetenzen entzogen wurden, scheint er bis heute nicht verwunden zu haben.

Tatsächlich war der Mann seit 1990 bei den SBB angestellt, ab dem 1. November 2014 als Teil des Rida-Teams. Seine Aufgabe bestand darin, in der Ostschweiz sowie in Gebieten des Kantons Zürich und in Konstanz die Geldkassetten der SBB-Billettautomaten auszutauschen: Die vollen Kassetten wurden entnommen und verschlossen der Secure Post AG übergeben, wo diese geleert wurden.

Bis zum Wechsel im November war der Beschuldigte selber für die Öffnung der Kassetten verantwortlich. «Aus dieser Zeit hatte er wohl noch einen Schlüssel», sagte die Staatsanwaltschaft. «Nein, den habe ich später in einer Werkzeugkiste im St.Galler Bahnhofgebäude gefunden», wehrte sich der Angeklagte.

Diebstähle von Buchs über Wil bis zum Flughafen

Wie auch immer. Jedenfalls nutzte er die Pausen auf seiner Tour durch die Ostschweiz, um die ausgewechselten vollen Geldkassetten im Innern des Transportfahrzeugs zu öffnen und Bargeld sowie Reka-Checks zu entnehmen.

Die Beträge summierten sich: Oft waren es einige hundert, gut 1000 oder 2000 Franken, die er mitgehen liess. Dreimal lag der Betrag zwischen 3000 und 4000 Franken, zweimal über 4000 Franken. Das Geld zahlte der Beschuldigte in unregelmässigen Abständen ein, um es Tage später (in grösseren Noten) wieder abzuheben und zu Hause zu verstecken.

Die Sache flog auf. Knapp 180'000 Franken wurden – auf einen entsprechenden Hinweis des Beschuldigten hin – in dessen Haus sichergestellt (und bereits an die SBB zurückbezahlt). Und die restlichen gut 150'000 Franken, welche die SBB in ihrer Zivilforderung geltend machen? Dieses Geld habe der Angeklagte für seine Lebensgestaltung ausgegeben, ist sich die Staatsanwaltschaft sicher.

Der Beschuldigte bestritt dies: «Ich habe nichts Neues angeschafft, meine Hypothek nicht reduziert und kein Geld in die Türkei transferiert», versicherte er.

«Ich habe alles zurückgelegt, um es der SBB irgendwann zurückzugeben.»

Als Zeichen ­seiner Überlegenheit und mit dem Ziel zu beweisen, dass er mehr Wertschätzung verdient hätte.

Weitere Diebe oder ­Automatenstörung?

So richtig glauben mochte ihm das niemand. Zweifelsfrei nachweisen liess sich aber weder das eine noch das andere. Und auch nicht, dass er tatsächlich mehr gestohlen hatte als das sicher­gestellte Geld. Es gebe mehrere Varianten, die zu Fehlbeträgen führen könnten, sagte der Verteidiger.

Unter anderem sei nicht dokumentiert, ob auch bei Touren, an denen sein Mandant nicht dabei war, Geld abhandengekommen ist. Geld könne auch an der Endstation, wo gezählt werde, entnommen werden, und auch Störungen an den Automaten seien möglich.

Bedingte Strafe und ein finanzielles Desaster

Obwohl das Gericht mit seinem Urteil zwei Monate tiefer ging, als von der Staatsanwaltschaft beantragt, kommt es für den Angeklagten finanziell knüppeldick. Nebst einer Verurteilung zu einer bedingten Freiheits­strafe von 18 Monaten wegen gewerbsmässigen Diebstahls, hat er eine Busse von 1000 Franken (Staatsanwaltschaft forderte 2000 Franken) zu zahlen und den SBB Schadenersatz im Umfang von 68'086 Franken zu leisten.

Die darüber hinaus gehenden Zivilforderungen wurden abgewiesen. Hinzu kommen die Verfahrens- und Verteidigungskosten, welche zu Lasten des Beschuldigten gehen. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung wegen Diebstahls, eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten, den Verzicht auf eine Busse sowie die Abweisung der über die bereits bezahlten 180'000 Franken hinaus gehenden Zivilforderung.

Der Verurteilte nahm die Strafe wortlos entgegen. Dass er sich seiner Schuld bewusst ist, hatte er bereits vor dem Urteil deutlich gemacht: «Ich habe auf die falsche Art gegen eine Ungerechtigkeit protestiert», so der Wortlaut in seinem Schlusswort. Doch Bereicherung sei nie seine Absicht gewesen.

«Ich habe viel verloren – meine Arbeit, mein soziales Umfeld und meine Zukunftsperspektiven.»