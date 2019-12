Aufatmen in Flawils Dorfzentrum: Ende des Gestanks aus Pelzverarbeitungsbetrieb Die Johann Hofstetter AG lagert die Produktion vom dem Dorfzentrum in die Peripherie aus. Das Flawiler Fell- und Pelzverarbeitungsunternehmen erstellt Nahe der ZAB-Deponie Burgauerfeld einen Neubau. 12.12.2019, 10.58 Uhr

Im Betrieb der Johann Hofstetter AG an der St.Gallerstrasse 48 fallen tierische Nebenprodukte aus unterschiedlichen Bereichen an. (Archivbilder: Mareycke Frehner)

In Flawil stinkt es. Und das stinkt den Anwohnern. Dies nicht erst seit kurzem, sondern seit Jahren. Vor allen in den Morgenstunden, wenn die Mitarbeitenden der Johann Hofstetter AG tierische Abfälle umladen, entweichen Gerüche, sodass im östlichen Dorfteil die Fenster kaum geöffnet werden können. Die Reklamationen aus der Bevölkerung haben in der jüngeren Vergangenheit zugenommen und den Gemeinderat veranlasst, mit den Beteiligten eine rasche Lösung zu suchen.