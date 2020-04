Auf Ignoranz folgt Welle der Solidarität: Wie sich unsere Wahrnehmung des Coronavirus verändert hat Die Wahrnehmung des Coronavirus ändert sich rasant. Eine Chronologie. Gianni Amstutz 05.04.2020, 14.27 Uhr

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wil wenn...» lässt sich ein Umdenken in der Wahrnehmung des Coronavirus erkennen. Bild:PD

Das Leben ist aufgrund der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus mancherorts zum Stillstand gelangt, sicher aber verlangsamt. Diese Entschleunigung steht im krassen Gegensatz zum Tempo, mit welchem das Coronavirus sich in Europa ausgebreitet und den Alltag der Menschen auf den Kopf gestellt hat. Mit einer ähnlichen Geschwindigkeit hat sich auch die Wahrnehmung des Virus in weiten Teilen der Bevölkerung geändert.

Aufgezeigt werden kann das anhand der Beiträge der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wil wenn…». Dort werden Posts zu Themen geteilt, die in Wil beschäftigen. Im Januar bis Mitte Februar findet sich kein einziger Beitrag zum Coronavirus.

Entchen interessieren mehr als das Virus in China

Zu dieser Zeit ist Covid-19 eine Krankheit, mit der sich die Länder im asiatischen Raum – allen voran China – beschäftigen müssen. Die fehlenden Posts zum Virus zeigen: Niemand erwartet zu diesem Zeitpunkt, dass die Krankheit auch hier zum Problem werden könnte.

Wieso auch? Mit Wil hat die Thematik nichts zu tun. Dass sich das ändern würde, ahnt noch niemand. Statt Coronavirus finden sich auf der Seite Posts über Fastnacht, entlaufene Katzen, verlorene Schlüssel, ein bisschen Lokalpolitik und haufenweise Fotos vom Stadtweier und seinen Entchen. Die Welt ist noch in Ordnung.

Erste Fälle in der Schweiz führen nicht zu Umdenken

Ende Februar folgt der erste bestätigte Fall in der Schweiz. An der vorherrschenden Meinung in der Facebook-Gruppe ändert auch das noch nichts. Das zeigt ein Eintrag, der am 27. Februar gepostet wird. Er ist eine Reaktion auf eine an diesem Tag publizierte Mitteilung des Wiler Stadtrats.

Darin informiert die Stadtregierung, dass eine Arbeitsgruppe gegründet wurde und diese bei Bedarf Massnahmen treffen werde. Im Beitrag auf der Facebook-Gruppe wird das als «Panikmache» abgetan.

Der Verfasser schreibt: «Ist sich unsere Stadtpräsidentin bewusst, dass 2015 in der Schweiz alleine an der normalen, saisonalen Grippe 2500 Menschen gestorben sind?»

Und er erhält dafür Zuspruch. «Jede Grippe ist schlimmer als das Coronavirus», meint ein User und ein anderer schreibt: «Alles nur Propaganda.» Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickeln würde.

Bereits am Tag darauf ergreift der Bundesrat Massnahmen und untersagt alle Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern. Das mochte damals manchem noch als überhastet und rigoros erscheinen, heute wären nur schon die damals noch bewilligungsfreien Veranstaltungen mit 150 Personen unvorstellbar.

Mitte März wird der Ernst der Lage erkannt

Am 10. und 13. März zieht der Bundesrat die Schrauben dann weiter an und verfügt eine Schliessung aller Bars, Restaurants, Läden im Non-Food-Bereich und Freizeiteinrichtungen.

In der Zwischenzeit hat bei der Bevölkerung ein Umdenken stattgefunden. Kein Wort mehr von übertriebener Panikmache und das, obwohl diese Massnahmen einschneidend sind. Stattdessen ist plötzlich nur noch Solidarität spürbar und der Aufruf zu lesen: Bleibt zu Hause!

Zahlreiche Menschen bieten Hilfe für Personen der Risikogruppe an. Es ist ein eindrückliches Zeichen, dass die Kommunikation des Bundesrats Früchte trägt. Die Situation im Nachbarland Italien trägt sicherlich auch dazu bei. Eine Userin schreibt: «Italien ist ein paar Wochen voraus und das alles kommt gerade auch zu uns.»

Keine Vergleiche mehr mit saisonaler Grippe

Noch hält die Solidarität an. Das Coronavirus wird ernst genommen und die Befürchtungen eines exponentiellen Anstiegs sind greifbar. Am Freitag findet sich beispielsweise ein Post einer Userin: «Haltet euch an die Auflagen. Ich habe keine Lust auf eine Ausgangssperre.» Für diesen Beitrag erhält die Userin viel Zuspruch.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Vergleiche mit der saisonalen Grippe salonfähig waren. Panik ist aber auch keine zu spüren. Das zeigt nur schon die Tatsache, dass auch jetzt noch Bilder von den Entchen beim Stadtweier gepostet werden.