Auf der Bühne «Dort, wo Menschen sind, gefällt es mir»: Die Wilerin Bigna Körner spielt an den Schlossfestspielen in Hagenwil die Hauptrolle Schauspielerin Bigna Körner aus Wil unterrichtete während der Pandemie als Primarlehrerin. Sie sagt, ihr gefalle einfach alles, was mit Menschen zu tun habe. Immer dort, wo sie gerade arbeite, versuche sie sich voll einzusetzen. Zita Meienhofer 06.08.2021, 16.17 Uhr

Bigna Körner ist Schauspielerin und sagt: «Auf der Bühne bekommt man alles mit, man kann sich nicht hinter der Arbeit verstecken.» Bild: Tanja Dorendorf / T+t Fotografie

Schnell geht die Türe nach dem Klingeln auf und mit einem Lachen begrüsst Bigna Körner – so, wie wenn man sich schon seit Jahren kennen würde. Dem ist jedoch nicht so. Es ist ein erstes Treffen mit der Schauspielerin, die in Wil aufgewachsen ist, längere Zeit im Ausland arbeitete und nun wieder seit einigen Jahren in Wil wohnt.

Ungewohnt ruhig vor der Premiere

Es ist ruhig im Hause der Körners. Die Kinder (16 und 14) seien auf ihren Zimmern, sagt Bigna Körner. Ruhig ist es allerdings in ihrem beruflichen Leben zurzeit überhaupt nicht. Die Premiere der Schlossfestspiele in Hagenwil steht bevor. «Eigentlich würde ich jetzt das ganze Haus putzen oder den Garten auf Vordermann bringen», sagt Bigna Körner. Vor den Premieren müsse sie jeweils ihre Energie ablassen. Doch dieses Mal sei es ganz anders. Sie sagt:

«Ich bin nicht nervös, bin ganz ruhig, habe überhaupt kein Gefühl wie das Stück ankommen wird.»

Sie verbindet diese Gelassenheit mit der Tatsache, dass sie während des Lockdowns Yoga und Meditieren und Joggen intensiviert habe und es ihr wohl sehr gut tue. Vielleicht liegt es auch an der Aussage ihrer 16-jährigen Tochter, die selber theateraffin und ihre grösste Kritikerin ist. Sie fand ihre Mutter bei der Hauptprobe «super», hatte aber schon noch das eine oder andere zu kritisieren.

Bigna Körner spielt zurzeit die Mirandolina an den Schlossfestspielen in Hagenwil. Bild: PD

Bigna Körner spielt in Hagenwil im Stück «Mirandolina» die weibliche Hauptrolle. Mirandolina ist eine lebensfrohe Gastwirtin, die es sehr gut versteht, die Männer mit Charme und Reizen zu bezirzen. Eine leichte Komödie, die zu spielen Bigna Körner Spass mache.

Seit über zehn Jahren wirkt sie schon bei den Schlossfestspielen mit und das Ensemble ist ihr sehr ans Herz gewachsen. «Wenn Regisseur Florian Rexer nicht jedes Jahr ein geniales Ensemble aus Herzensmenschen zusammenstellen würde, wäre ich sicherlich nicht mehr dabei. Florian und ich verstehen uns fast blind und er ist einfach grossartig.»

Die Familie teilt ihre Theater-Leidenschaft

In Hagenwil war es auch, als das erste und einzige Mal die ganze Familie Körner miteinander auf der Bühne stand. In Dürrenmatts Stück «Die Physiker». «Das war ja was! Ich genoss es unglaublich», sagt Bigna Körner und fügt an, «auch für meinen Mann war es spannend, mich mal bei der Arbeit zu sehen, zu spüren, wie es sich anfühlt, auf den Brettern zu stehen. Er versteht mich jetzt noch besser, wenn ich von meiner Arbeit erzähle.»

Die Schauspielerin freut sich, dass die Familie ihre Theater-Leidenschaft teilt. Tochter Paula spielte schon bei Produktionen der Kinderbühne Wil und des «Mo-Moll-Theater» mit. Sohn Laurin stehe eigentlich auch gerne auf der Bühne. Zurzeit setzt er jedoch andere Prioritäten. Ihn sehe sie eher im Comedian-Bereich, sagt Bigna Körner und schmunzelt.

Das Familiäre, das gefällt der Wilerin. Das war wohl mit ein Grund, weshalb sie die Anfrage der Bühne 70 annahm. Dort ist sie seit einigen Jahren Regisseurin. Pandemiebedingt hat das Wiler Theaterensemble die geplante Aufführung zum 50-Jahr-Jubiläum vorerst verschoben und nun die Vorstellungen im Herbst abgesagt. Mit Absagen und Terminverschiebungen lebt Bigna Körner zurzeit. Auch weitere Aufführungen des Stücks «Traumfrau Mutter» wurden vorerst verschoben und schliesslich gestrichen.



Im Film «Zeit und Lust» stand Bigna Körner mit José Barros vor der Kamera. Bild: PD

Online-Filmtage – da fehlt ihr das Publikum

Nicht abgesagt werden mussten die Dreharbeiten zum Film «Zeit und Lust». Diese fanden 2019 statt. Sie spielt in diesem Film die verheiratete Moni, die zufällig den iranischen Touristen Milad kennen lernt und sich auf ein kleines Abenteuer einlässt. Der Film lief an den Solothurner Filmtagen. Diese fanden im Mai dieses Jahres allerdings online statt. Statt vor Ort sei sie digital anwesend gewesen, sagt sie. Das Gute daran war, man konnte alle Filme sehen, ohne anzustehen oder Karten zu reservieren. Traurig war natürlich, am Festival keine Menschen zu sehen und sich ins Geschehen zu stürzen. Sie gibt zu:

«Das Bad in der Menge hat mir schon gefehlt.»

Bigna Körner im Stück «Traumfrau Mutter». Bild: Die Traumfrauen © Jan Sulzer

Corona hat das Leben der Schauspielerin ohne fixe Anstellung verändert – aber nicht so stark wie vielleicht angenommen werden könnte. Körner, die vor ihrer Ausbildung zur Schauspielerin das Lehrerseminar absolvierte, war in den vergangenen Jahren oft in Schulen im Raum Wil tätig. «Ich arbeitete als Springerin, hatte immer unterrichtet», sagt sie, «ich liebe die Göfli einfach». Im Dezember 2019 kam es zu einem Teilpensum an der Primarschule Jonschwil-Schwarzenbach.

Das Schulzimmer ist ihre zweite Bühne

Mit dem Lockdown im März 2020 wurde für das projektorientierte Lernen eine andere Unterrichtsform gesucht. Bigna Körner, die bislang stets flexibel sein musste, deren Kreativität sich in freiem Raum schnell entwickeln, die schwierige Situationen von der positiven Seite sieht, erzählt heute begeistert vom Projekt der Schule. «FernZyt.online» hiess das Format. Die Idee: Die Schulkinder hatten während des Lockdowns morgens Onlineunterricht und nachmittags Zeit, an eigenen oder von Lehrpersonen begleiteten Projekten zu arbeiten. Bigna Körner übernahm die Moderation von «FernZyt.online» und konnte dafür auch Kollegen aus ihrem Showbusiness-Netzwerk motivieren mitzumachen. Unter anderem waren Walter Andreas Müller als Globi und Lukas Hobi von Bliss dabei. Heute sagt sie:

«Es war einfach lustig.»

Der Lockdown sei für die Allgemeinheit eine traurige Zeit gewesen, sagt Bigna Körner nachdenklich. Doch trotz des Coronavirus, mit dem sie sich vor Weihnachten 2020 infiziert hatte, und ihren abgesagten Engagements gewinnt sie den vergangenen Monaten auch Positives ab: «Es war für mich eine ruhige Zeit mit der Familie, mit den Kindern zu Hause, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich es auch genossen habe.» Kleinere Engagements hatte sie, die freischaffend ist, immer wieder. Seien es Theatercoachings, Werbedrehs, Wirtschafts-Schauspiel, eine Lesung oder Studioaufnahmen.

Bigna Körner ist allerdings nicht nur auf der Bühne und im Schulzimmer anzutreffen. «Ich mache vieles gerne», sagt sie und erzählt von der Zeit als sie am Empfang in der Zahnarztpraxis ihres Vaters und im Steiff-Laden in München oder einer Werbeagentur gearbeitet hatte. Sie sagt:

«Mir gefällt einfach alles, was mit Menschen zu tun hat. Immer dort, wo ich gerade bin, versuche ich mich voll einzusetzen und geniesse es auch.»

Noch bis Anfang September spielt sie in Hagenwil, fühlt sie wohl in der Rolle als Mirandolina und findet es cool.

