Auch die Wiler Weinstrasse um ein Jahr verschoben: Nächste Durchführung erst 2021 Ende Mai hätte in der Wiler Altstadt zum dritten Mal eine Degustation mit Weinproduzenten aus ganz Europa stattfinden sollen. Wegen des Coronavirus wurde der Anlass nun um ein Jahr auf den 28. Mai 2021 verschoben. Gianni Amstutz 07.04.2020, 09.02 Uhr

Die Wiler Weinstrasse lockte jeweils Hunderte Besucher in die Altstadt. Zurzeit ist deshalb an eine Durchführung nicht zu denken. Bild: PD

(gia/pd) «Leider zwingt uns die Coronapandemie, die Durchführung der Weinstrasse zu verschieben.» Dies teilt das Organisationskomitee der Wiler Weinstrasse auf seiner Facebookseite mit. Am 29. Mai wäre in der Wiler Altstadt die dritte Ausgabe geplant gewesen. Angekündigt waren über 50 Weinproduzenten aus ganz Europa.

Das ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich. Deshalb hat sich das OK entschieden, den Anlass um ein Jahr auf den 28. Mai 2021 zu verschieben. Wie es im Facebook-Eintrag heisst, wünscht das OK beste Gesundheit und viel Durchhaltewillen in dieser herausfordernden Zeit. Und: «Wir freuen uns schon heute, wenn wir in besseren Zeiten mit einem köstlichen Glas Wein anstossen können.»