Attacke am Bahnhof Wil – 34-Jähriger von Unbekannten mit Messer bedroht und ausgeraubt Ein Mann und eine Frau haben am Donnerstag am Bahnhof Wil einen 34-Jährigen mit dem Messer bedroht und bestohlen. Die Täter konnten flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen. 23.05.2020, 11.44 Uhr

Ein 34-Jähriger wurde am Donnerstag, 21. Mai, am Bahnhof Wil von Unbekannten attackiert und ausgeraubt. Nik Roth

(kapo/lex) Ein 34-Jähriger beabsichtigte am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr die öffentlichen Toiletten am Bahnhof Wil zu benützen. Als er eine Toilette betrat, wurde er von einem unbekannten Mann von hinten mit einem Messer bedroht und ins Toilettenhäuschen gedrängt. Anschliessend sei er von einer unbekannten Frau durchsucht worden. Wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, hat die Frau dem 34-Jährigen das Handy sowie Bankkarten gestohlen. Im Anschluss seien die Täter in unbekannte Richtung geflohen.