Asylzentrum Thurhof: Bilanz über Beschäftigungsprogramme

Asylsystem Schweizer Arbeitskultur kennen lernen: Wie die neuen Beschäftigungsprogramme im Oberbürer Asylzentrum Thurhof umgesetzt werden Seit 2019 gibt es im Asylzentrum Thurhof eine neue Tagesstruktur. Die Asylsuchenden arbeiten unter der Woche von 8 bis 17 Uhr. Die Idee dahinter ist die Vorbereitung auf den Arbeitsalltag. Die Zentrumsleiterin Stefanie Schmid beschreibt die Umsetzung im Thurhof.

Thurhof, Zentrum für Asylsuchende: Velowerkstatt. Bild: Urs Bucher

Mit dem neuen Asylgesetz, das 2019 in Kraft trat, wurde auch das Asylsystem im Kanton St.Gallen umstrukturiert. In allen «Zentren mit Integrationscharakter» – also Asylzentren, in denen Menschen mit einer guten Chance auf einen positiven Asylentscheid wohnen – wurden Tagesstrukturen geschaffen. Dazu gehört die obligatorische Schulpflicht der Kinder wie auch Erwachsenen und Schulungs- sowie Beschäftigungsprogramme. Im Asylzentrum im Thurhof Oberbüren sind die Beschäftigungsprogramme seit zwei Jahren Teil des Alltags der Bewohnenden. Stefanie Schmid, Leiterin des Zentrums, zieht für unsere Zeitung eine erste Bilanz.

Beschäftigungsangebote im Thurhof

Die Leiterin des Asylzentrums Thurhof erklärt, was diese Tagesstruktur beinhalten: «Die Bewohnenden sind an den Werktagen von 8 bis 17 Uhr hier auf dem Gelände eingebunden.» Der Schulbetrieb mit Schwerpunkt Deutsch habe dabei Priorität.

Stefanie Schmid, Leiterin Asylzentrum Thurhof. Bild: Lia Allenspach

Als sonstige Beschäftigungs- und Tagesstruktur gebe es im Thurhof verschiedene Programme, für die sich die Bewohnenden des Zentrums einschreiben können. Dies sind ein Veloprogramm, ein Metallprogramm und ein Gastroprogramm. Stefanie Schmid schildert: «In diesen Programmen arbeiten Bewohnende unter der Leitung des Zentrumspersonals und können neben dem Inhalt die Schweizer Arbeitskultur kennen lernen.» Beim Veloprogramm bedeutet das zum Beispiel konkret, dass sie Bewohnenden Fahrradreparaturen sowie die Handhabung von verschiedenen Maschinen erlernen.

Sind diese Programme allerdings voll, müssen die restlichen Bewohnenden anderweitig auf dem Gelände arbeiten, erklärt Stefanie Schmid. Dazu gehören Aufgaben wie Fensterputzen, Rasenmähen oder die Hilfe bei Rennovationen. Ausgenommen von diesem Beschäftigungsprogramm sind Ämtli, die alle Bewohnenden erledigen müssen.

Minimale Entgeltung für die Arbeitenden

Bei aktiver Mitarbeit erhalten die Bewohnenden eine Motivationsentschädigung von 1.50 Franken pro Stunde. Daneben wird noch ein Taschengeld von drei Franken pro Tag sowie Kleider- und Hygienegeld von 1.60 Franken ausbezahlt.

Wenn sich die Bewohnenden nicht aktiv an den Programmen beteiligen oder nicht zum Schulunterricht erscheinen, werden diese Auszahlungen nach einem Sanktionssystem gekürzt.

Umsetzung im Thurhof gelingt gut

Stefanie Schmid sagt: «In der Vergangenheit wurden die Asylsuchenden betreut. In der neuen Konzeption werden die Bewohnenden auf die Integration vorbereitet.» Sie schätzt die Schulungs- und Beschäftigungsprogramme positiv ein. Das Ziel sei es, die Bewohnenden auf ein selbstständiges Leben in der Gemeinde vorzubereiten. Ausserdem werde so die Zeit überbrückt, in der die Menschen keine Arbeitserlaubnis haben und somit unbeschäftigt sind. Schmid schildert die kulturellen Unterschiede an einem Beispiel:

«Viele Menschen, die neu in der Schweiz sind, haben ein anderes Verständnis von Pünktlichkeit.»

Zu spät zur Arbeit oder zu einem Treffen zu erscheinen, gelte hier als unhöflich und problematisch. In vielen Ländern sei dies aber eher normal und gehöre zum Alltag. Ein Ziel der neuen Struktur ist es, dass sich die Bewohnenden an diese Schweizer Kultur und Schweizer Art von Pünktlichkeit gewöhnen.

Im Thurhof gelinge die Umsetzung sehr gut, bilanziert die Zentrumsleiterin. «Die Bewohnenden sind interessiert und motiviert. Sie wollen mitarbeiten und sich integrieren», sagt Schmid. Den Vorwurf, dass sich Flüchtlinge nicht integrieren wollen, erlebe sie in ihrem Arbeitsalltag gar nicht.

Im Sonnenblick wurden Beschäftigungsprogramme kritisiert

Im Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen wurden die Beschäftigungsprogramme im vergangenen Jahr von einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner kritisiert, wie die Zeitung «20 Minuten» im vergangenen April berichtet. Auslöser der Kritik seien drei Suizidversuche von Bewohnenden innerhalb weniger Monate gewesen.

Das System mit dem langen Warten auf einen Asylentscheid und den Beschäftigungsprogrammen sei mitverantwortlich für diese Geschehnisse, sagte ein Sonneblick-Bewohner gegenüber «20 Minuten». Auch stark traumatisierte Menschen müssten den ganzen Tag arbeiten, lautet die Kritik. Würden sie aufgrund ihrer psychischen Probleme nicht zum Programm erscheinen, würden sie sanktioniert werden.

Stefanie Schmid erklärt, dass in den kantonalen Zentren darauf geachtet werde, wenn jemand aus individuellen Gründen nicht an den Programmen teilnehmen könne. «Wir versuchen stets gemeinsam einen Weg zu finden und kranke Bewohnende entsprechend zu unterstützen», sagt die Zentrumsleiterin.

Auf die Frage, ob die Asylsuchenden durch eine solche Tagesstruktur nicht noch mehr isoliert werden und es ihnen noch schwieriger fällt, Kontakte zu pflegen, wenn sie tagsüber arbeiten, entgegnet die Leiterin des Zentrums: «Es ist so wie bei allen Arbeitstätigen: Am Tag wird gearbeitet und am Abend können soziale Kontakte gepflegt werden.»

Asylzentrum Thurhof Im Kanton St.Gallen gibt es im Moment drei Asylheime mit Integrationscharakter, ein Bundesasylzentrum und ein Notfallzentrum für abgewiesene Asylsuchende.

Der Thurhof ist ein Asylzentrum mit Integrationscharakter in Oberbüren, das aus zwei Gebäuden besteht. Im einen Gebäude sind Frauen und Familien untergebracht und im anderen Männer. Insgesamt haben 120 Menschen Platz im Thurhof, momentan ist er fast gefüllt mit 105 Menschen. In der Regel dauert ein Aufenthalt ungefähr sechs Monate. Wenn die Asylsuchenden einen positiven Asylentscheid erhalten, werden sie aufgeteilt in die Gemeinden des Kantons. Während des Aufenthalts im Thurhof besuchen alle Bewohnenden interne Deutschkurse, Schulunterricht und Beschäftigungsprogramme. (lia)

