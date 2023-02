Flawil/Uzwil: Das Leben gelassener nehmen

Aschermittwochs-Anlass «Lebe dein Leben, verschiebe nichts»: Eine Management-Fachfrau gibt Ratschläge für persönliche und geschäftliche Zufriedenheit Die ehemalige Journalistin Sabine Asgodom vermittelte am Mittwoch im Mattenhof in Flawil Führungskräften aus der Region Uzwil-Flawil Ratschläge, welche das Leben leichter machen sollen. Sie sollen auch eine Grundlage für geschäftlichen Erfolg bilden. Gastgeber waren die Uzwiler und Flawiler Arbeitgeber. Josef Bischof 23.02.2023, 12.00 Uhr

Sabine Asgodom vermittelte Führungskräften Ratschläge zu einer gelassenen Lebensweise. Bild: Josef Bischof

«Als junge Journalistin ist unser Fahrzeug in Eritrea in eine Gefechtssituation geraten und knapp dem Kugelhagel entronnen.» Diese Erfahrung hat das Leben von Sabine Asgodom von einer Minute auf die andere grundlegend verändert. «Lebe dein Leben, verschiebe nichts», war fortan ihre Devise.

Von dieser Erkenntnis ausgehend vermittelte sie Führungskräften aus der Region Uzwil-Flawil Ratschläge, welche das persönliche Leben leichter machen und die auch eine Grundlage für geschäftlichen Erfolg bilden. Sie tat dies am Aschermittwoch im Mattenhof in Flawil. Erstmals ist der Anlass von der Arbeitgebervereinigung der Region Uzwil und der Handels- und Industrievereinigung Flawil gemeinsam durchgeführt worden.

Die zahlreichen Teilnehmenden kamen in den Genuss vorgetragener Prinzipien, welche jedes Leben reicher machen sollen. Dasjenige der Vorgesetzten, aber auch jenes der Mitarbeitenden. Sabine Asgodom, ursprünglich Journalistin, heute Management-Trainerin und Autorin diverser Bücher, verstand es, ihre in sieben Lebensjahrzehnten gemachten Erfahrungen in klaren Grundsätzen auf den Punkt zu bringen. Gelassenheit zu erreichen, stand als Ziel im Raum.

Achtsam zu sich selbst sein

Viele Menschen, vor allem jüngere, hätten heute Existenzängste, seien besorgt, erschöpft, frustriert und gereizt. Ältere hätten dagegen in vielen Krisen gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen. Nötig sei es, so Asgodom, achtsam zu sein und lebenswert zu leben. Ihr Ratschlag: «Pflegen Sie sich mindestens so wie Ihre Maschinen.» Nur mit einem zufriedenen, zuversichtlichen Chef könne es auch der Firma gut gehen.

Dazu müsse die Energiebilanz stimmen. Die Energiequellen müssten die Energieabflüsse überwiegen. Arbeit beispielsweise gebe Energie, sie koste aber auch. Als Energiequellen führte die Referentin Hobbys an, und besonders Menschen, die einem guttun. Auch Humor beflügle. Bei negativer Energiebilanz sei es ratsam, Hilfe zu holen.

Entscheidend sei auch die Erwartungshaltung gegenüber den Mitmenschen. «Der andere ist nie so wie ich.» Nötig sei kognitive Empathie. Mitfühlen zu können, sei zutiefst menschlich. Wertschätzung und Dankbarkeit bezeichnete sie als Schlüsselbegriffe. Ausgeglichenheit gründe auf dem Dreiklang von Arbeit, Familie und Individuum.

Zur Gelassenheit trage auch ein einfaches Leben bei. In manchen Situationen sei Geduld nötig. Neid dagegen gelte es zu vermeiden. Und abschliessend – wohl leichter gesagt als getan: «Gib dem Leben Leichtigkeit. Habe Vertrauen in die Welt, in andere Menschen und in dich selbst!»