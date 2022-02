Mit der Überbauung Agrar-Areal in Wil soll es vorwärts gehen

Arealentwicklung Eine Teilumzonung als Dosenöffner: So soll es auf dem Wiler Agrar-Areal weitergehen Östlich des Bahnhofs Wil soll eine Überbauung mit 200 Wohnungen realisiert werden. Da momentan kein rechtskräftiger Nutzungsplan besteht, kann die nötige Umzonung für den Bau aber nicht erfolgen. Dies soll nun mit einer vorgezogenen Teilrevision möglich werden. Sabrina Manser 14.02.2022, 17.20 Uhr

Beim Agrar-Areal in Wil soll eine Überbauung mit 200 Wohnungen entstehen. Bild: PD

200 Wohnungen, Gewerbefläche und eine Parkanlage mit Bach: Auf dem ehemaligen Agrar-Industriegelände in Wil sollen auf einer Fläche von 24’500 Quadratmetern neue Wohnungen entstehen. Das Gebiet östlich des Bahnhofs gehört der Walliseller Integra-Gruppe. Diese plant auf dem Areal zudem einen Anteil Gewerbe, wie zum Beispiel ein Café, einen Blumenladen oder eine Kinderkrippe. Ebenso soll der an jener Stelle unterirdisch fliessende Krebsbach offengelegt werden.

Ursprünglich sollte der Baustart dieser Überbauung im Frühling 2015 sein. Einsprachen blockierten anfangs das Projekt. Nun liegt der Haken bei der Umzonung. Bis heute konnte diese nicht erfolgen. Deshalb sieht der Stadtrat vor, die Umzonung in einem Teilzonenplanverfahren zu ermöglichen.

Für die Umsetzung des Projekts ist die Umzonung von der Gewerbe- und Industriezone in eine Wohn-Gewerbezone nötig. Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung der Stadt Wil von 2013/2014 sah die Umzonung der heutigen Arbeitszonen in eine viergeschossige Wohn-Gewerbezone (WG4) vor. Im Juni 2019 hob jedoch das kantonale Bau- und Umweltdepartement den gesamten neuen Zonenplan der Stadt Wil auf, da dieser nicht den Vorgaben des neuen kantonalen Richtplans entsprach. Deshalb liegt die Genehmigung des Überbauungs- und Gestaltungsplans «Werkhofstrasse bis Lagerhausstrasse» bis heute nicht vor.

Ein unbestrittenes Projekt

Die Stadt Wil steht vor der nächsten Gesamtrevision der Nutzungsplanung. Dieser Prozess dauert aber mehrere Jahre, denn die Planungsinstrumente werden auf die geänderten, übergeordneten Rahmenbedingungen angepasst, insbesondere auf das Planungs- und Baugesetz. Vorgezogene Teilrevisionen seien restriktiv möglich, wie es in einer Mitteilung der Stadt Wil heisst. Diese müssten sich auf besondere Sachverhalte von grossem öffentlichem Interesse beschränken. Das scheint nach Auffassung der Stadt Wil bei der Überbauung auf dem Agrar-Areal der Fall zu sein.

Ursula Egli, Wiler Stadträtin und Departementsvorsteherin von Bau und Umwelt. Bild: PD

«Die Überbauung hat Potenzial und ist in der Planung weit fortgeschritten», sagt Ursula Egli, Stadträtin und Departementsvorsteherin Bau und Umwelt. Das Vorhaben sei in all den Jahren des andauernden Planungsprozesses nicht bestritten worden und die Einsprachen seien längst bereinigt. Im neuen Zonenplan, der dann eben nicht in Kraft getreten ist, war das Projekt bereits vorgesehen, sagt Ursula Egli. Damals seien gegen die Umzonung keine Einsprachen erhoben worden.

Ausserdem liege seit mehr als drei Jahren ein genehmigungsfähiger Sondernutzungsplan vor. Die vorgezogene Teilrevision des Zonenplans sei somit gerechtfertigt. Ursula Egli sagt:

«Wir möchten mit dem Projekt vorwärtsmachen.»

Dies auch wegen der Planungssicherheit für die Bauherrschaft. Man erhoffe sich gute Chancen für die Teilumzonung: «Die Idee der Überbauung ist ja nicht neu.»

Die Bevölkerung zu Wort kommen lassen

Der Stadtrat hat sich für eine Zusatzschlaufe entschieden: Zum Teilzonenplan Speerstrasse findet bis 15. März eine öffentliche Mitwirkung statt. Ursula Egli sagt: «Die Diskussion über die Umzonung ist lange her. Wir wollen der Bevölkerung nochmals die Möglichkeit geben, sich einzubringen.» Mit diesem Verfahren solle auch sichergestellt werden, dass das Projekt schliesslich zu Stande komme.

Nach dem 15. März, wenn das Mitwirkungsverfahren beendet ist, wird man die Eingaben bearbeiten und nach Möglichkeit einfliessen lassen. Danach wird der Teilzonenplan öffentlich aufgelegt.