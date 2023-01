Wilen: Römische Münzen gefunden - Hinweis auf keltische Siedlung

Archäologie Weitere römische Münzen bei Wilen gefunden: Hinweise auf eine noch unentdeckte keltische Siedlung verdichten sich Seit Jahren deuten Funde auf eine prähistorische Siedlung in der Region Wil hin. Gefunden wurde sie bisher noch nicht. Adrian Zeller Jetzt kommentieren 11.01.2023, 12.00 Uhr

Daniela Wiesli interessiert sich in ihrer Freizeit für Geschichte und hat in Wilen schon mehrere prähistorische Münzen gefunden. Bild: PD

Daniela Wiesli und Walter Truniger erkunden seit Jahren das Erdreich in der Region Wilen nach Überbleibseln aus der Vergangenheit. Die beiden passionierten Freizeit-Geschichtsforschenden besitzen die dazu nötige Suchlizenz des Amtes für Archäologie des Kantons Thurgau. Gelegentlich werden sie von erfahrenen Sondengängern bei ihren Nachforschungen in den Hinterthurgauer Wiesen, Äckern und Wäldern unterstützt. Immer wieder stossen sie im Erdreich auf materielle Zeugen aus verschiedenen Jahrhunderten. Darunter etwa Gewandschliessen, sogenannte Fibeln, sowie keltische und römische Münzen.

Eine keltische Münze, die auf der Parzelle Waldhof in Wilen gefunden wurde. Bild: PD

«Bei den römischen Münzen fällt eine Häufung von Prägungen des späteren 3. und früheren 4. Jahrhunderts mit 24 bzw. 26 Exemplaren auf», schreibt der Thurgauer Kantonsarchäologe Hansjörg Brem in einer Fachpublikation. Ähnliche Münzen wurden bereits früher in der Gemeinde Schönholzerswilen gefunden.

«Wir interpretieren die Funde aus Wilen als weitere Hinweise auf noch nicht entdeckte latènezeitliche Siedlungsplätze im Raum Wil», schreibt Brem. Gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz steht der Begriff Latènezeit für die jüngere Eisenzeit, die in der Schweiz von ca. 480-30 v. Chr. dauerte. Ihr Name stammt vom damals verwendeten Material bei der Herstellung von Waffen und von Geräten. Ihr ging die Bronzezeit voraus. Mit Eisenzeit ist die keltische Kultur gemeint, die gemäss dem Historischen Lexikon nicht zwingend eine ethnisch geschlossene Gruppe mit gemeinsamer Sprache und Identität meint.

Eine auf der Parzelle Waldhof in Wilen gefundene römische Silbermünze. Bild: PD

Vor wenigen Tagen barg Daniela Wiesli zusammen mit zwei erfahrenen Prospektoren in der Region Wuhrenholz in Wilen weitere römische Münzen. Diese neuerliche Entdeckung bestärkten sie in der Hoffnung auf einen baldigen Fund von Siedlungsüberresten. «Derzeit haben wir in der Region nicht ausreichend Indizien für eine archäologische Grabung», sagt Kantonsarchäologe Brem auf Nachfrage dieser Zeitung. «Dies könnte sich jedoch schnell ändern, wenn etwa bei Bauarbeiten ein wichtiger Fund gemacht würde.»

Thurtal ist noch wenig erforscht

Aufgrund der Fundhäufigkeit im Gebiet Waldhof bei Wilen erforschten Archäologen im Frühjahr 2022 das landwirtschaftlich genutzte Terrain mit geoelektrischen Spezialgeräten. Auf die vermuteten Siedlungsfragmente im Erdreich stiessen sie dabei nicht. Dass es in der Region mutmasslich bisher unentdeckte Spuren von eisenzeitlichen Siedlungsplätzen geben dürfte, wird für Amtsleiter Brem auch aus früheren Funden im benachbarten Thurtal genährt.

«Das St.Galler Thurtal gehört zu den archäologisch wenig erforschten Gebieten im Kanton und daher ist das Bild der Ur- und Frühgeschichte bruchstückhaft», schreibt die Archäologin Irene Ebneter im Toggenburger Jahrbuch. Auch das angrenzende Gebiet im Kanton Thurgau wurde an wenigen Stellen erforscht. Grund dafür sind die beschränkten personellen Ressourcen.

Funde im Flussschotter und auf Kirchberger Gemeindegebiet

Erkenntnisse verdanken die Archäologen Goldsuchern. In den Jahren 1997/98 bargen diese aus dem Schotter der Thur in den Gemeinden Kirchberg und Schwarzenbach eine ganze Reihe von historischen Objekten, etwa ein Bronzeschwert. Für Irene Ebnter lassen verschiedene Funde den Schluss zu, dass das Thurtal bereits um 1500 v. Christus begangen und besiedelt war. Auch die vor rund siebzig Jahren in der Region Iddaburg geborgene Gefässscherben sowie Tierknochen von Mahlzeiten bestätigen die Anwesenheit von Menschen im 11. Jahrhundert vor Christus. 1920 fand zudem ein Sekundarschüler bei der Schwarzenbacherbrücke im Flusskies ein bronzezeitliches Beil.

Einen weiteren Anhaltspunkt für eine prähistorische Siedlung in der Region gibt eine steinerne Handmühle, die 1968 beim Bau einer Gasleitung auf dem Gemeindegebiet von Kirchberg entdeckt wurde. Zudem deuten im Flussgeröll aufgefundene Sicheln auf frühzeitlichen Getreideanbau im Toggenburger Thurtal hin.

Im Weiteren lassen verschiedene aufgefundene Armbrustbolzen und Geschossspitzen vermuten, dass in der Region auch kriegerische Auseinandersetzungen stattfanden. Eine geborgene Gürtelschnalle aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. deutet gemäss Ebneter auf eine Einwanderung von Alemannen hin. Gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz stiess diese Volksgruppe im 6. und 7. Jahrhundert aus dem süddeutschen Raum ins Schweizer Mittelland vor und besiedelte dieses.

