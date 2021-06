Skelett-Fund in Jonschwil: 1300-jährige Knochen entdeckt

Archäologie Schon wieder ein Knochenfund in Jonschwil: Bei einem Kellerausbau wurden 1300-jährige Skelettteile entdeckt Vor 1300 Jahren starben in Schwarzenbach mindestens eine erwachsene Person und ein sechs- bis zehnjähriges Kind. Deren Gebeine wurden beim Ausbau eines Kellers gefunden. Es ist der zweite Fund menschlicher Knochen in der Gemeinde Jonschwil innerhalb von vier Jahren. Andrea Häusler 17.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der gefundene Unterkiefer deutet auf ein Individuum hin, das zum Zeitpunkt des Todes älter als 12 Jahre und jünger als 15/17 Jahre alt war. Bild: PD

Keine Schädel, dafür knapp 30 einzelne Knochen und Knochenfragmente. Dazu die rechte Hälfte eines Unterkiefers – alles «in mässigem Erhaltungszustand». Es ist ein Sammelsurium von Puzzleteilen, das der Umbau des Kellergeschosses der Liegenschaft Jonschwilerstrasse 19 in Schwarzenbach ans Tageslicht brachte. Entsprechend schwierig gestaltete sich deren Zuordnung, wie der anthropologische Bericht der St. Galler Kantonsarchäologie bestätigt. Gelungen ist sie dennoch: Die Laboruntersuchung ergab eine Mindestzahl von zwei menschlichen Individuen und einem Haushuhn.

Bei den menschlichen Skelettteilen dürfte es sich um die Knochen eines kräftigen Mannes im jungen Erwachsenenalter mit einer Körpergrösse von um die 168 Zentimeter sowie eines Kindes unter zehn, aber über sechs Jahren handeln. Ob das im 8. Jahrhundert verstorbene Kind ein Mädchen oder ein Knabe war, konnte nicht bestimmt werden. Denn die im Knochenmaterial nachweisbaren geschlechtsbestimmenden Merkmale werden erst während der Pubertät angelegt. Auch die Körpergrösse des Kinds ist nicht bekannt: Dafür reichten die gefundenen Knochen nicht aus.

Fragen um gefundenen Unterkiefer

Fragen wirft der sichergestellte Unterkieferteil auf, der aufgrund des Zahnstatus sowie diverser Knochenmerkmale nicht zwingend Teil des Skeletts des jungen Mannes ist. Laut Bericht der Kantonsarchäologie könnte der Kiefer zu einem «noch jüngeren Individuum» gehören. Das hiesse, dass der Fund in Schwarzenbach die Skelettteile von drei Personen umfasst, wobei die dritte zum Zeitpunkt des Todes zwischen 15 und 21 Jahre alt gewesen sein dürfte.

Wie spektakulär sind nun solche Entdeckungen? Martin P. Schindler, Leiter Kantonsarchäologie im Amt für Kultur in St.Gallen, sagt:

«Sie sind nichts Seltenes, aber wichtig. Denn sie vermitteln ein Bild der besiedelten Gebiete jener frühen Zeit.»

Martin P. Schindler, Leiter Kantonsarchäologie. Bild: Andrea Häusler

Die sterblichen Überreste, die schräg vis-à-vis des örtlichen Spar-Markts an der Jonschwilerstrasse 19 entdeckt wurden, deuten auf einen frühmittelalterlichen Friedhof hin und bestätigen damit die erste urkundliche Erwähnung Schwarzenbachs (Swarzinbach) im Jahre 779. Wobei Martin P. Schindler klarmacht: «In jener Zeit und bis etwa ins Jahr 1000 wurden die Verstorbenen nicht wie heute bei einer Kirche bestattet.» Im Fürstenland, wo meist Einzelhöfe bewirtschaftet wurden, seien die Toten verbreitet auf dem eigenen Grund zur letzten Ruhe gebettet worden. Für ihn gibt es aber kaum Zweifel, dass in der unmittelbaren Umgebung des Fundortes weitere Gebeine liegen oder einst gelegen haben.

Woran der junge Mann und das Kind gestorben sind, ist ebenfalls unklar. Die Todesursache lasse sich bei so alten Gebeinen selten eruieren.

«Ausser die Person war beispielsweise durch einen Schuss zu Tode gekommen oder erschlagen worden.»

Grabfund in Jonschwil vor vier Jahren

Der Knochenfund in Schwarzenbach ist der zweite innerhalb von knapp vier Jahren in der Gemeinde Jonschwil. Im Ende August 2017 waren Bauarbeiter während des Aushubs für eine Hangstützmauer an der Wildbergstrasse 4a in Jonschwil auf ein mindestens 1000-jähriges Skelett gestossen.



Die spätere Auswertung ergab, dass es sich dabei um ein «geostetes Körpergrab» sowie um ein Ossuar (Knochenkasten) handelte. Gemäss der Bestimmung der Kuratorin der Interkantonale Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung Anthropologischer Funde (IAG) in Bottmingen, Viera Trancik, lag im Grab ein 169 cm grosser Mann, der im Alter von 45 bis 60 Jahren gestorben war. Das Ossuar enthielt Knochen eines sieben bis zehn Jahre alten Kindes. Das Grab wurde dem Zeitraum 7.–9. Jahrhundert zugeordnet und gilt als erster archäologischer Beleg der frühmittelalterlichen Besiedlung von Jonschwil.

Datenmaterial für künftige Generationen

«Wie die Skelettteile aus Jonschwil werden auch die aus Schwarzenbach ins zentrale Lager der Kantone St.Gallen, Graubünden, Basel, Aargau und Freiburg überführt und dort aufbewahrt», sagt Schindler. Einige 10'000 Skelette seien dort «archiviert» mit dem Ziel, künftige Generationen mit Daten zu bedienen. Da man davon ausgehe, dass die Verstorbenen christlichen Glaubens waren, ist das Lager als katholischer und reformierter Friedhof gesegnet.