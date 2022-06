Jugendprojekt LIFT wird im Kinder Dörfli Lütisburg durchgeführt

Arbeitswelt Einsätze beim lokalen Gewerbe: Jugendprojekt LIFT wird auch im Kinder Dörfli Lütisburg durchgeführt Eine gute Anschlusslösung oder Lehrstelle ist auch für «Jugendliche mit erschwerender Ausgangslage» möglich. Dies zeigt das Jugendprojekt LIFT, das Jugendliche vom 7. bis 9. Schuljahr präventiv unterstützt. Auch in Lütisburg wird dieses Projekt umgesetzt. 08.06.2022, 17.00 Uhr

Ein Jugendlicher bei der Arbeit in einem LIFT-Betrieb, der Autogarage Car-point, mit dem Geschäftsinhaber Andreas Koller. Bild: PD

Sie räumen Regale ein, verrichten handwerkliche Arbeiten, helfen im Verkauf oder verpacken feine Produkte. Die wöchentlichen Einsätze ab Mitte der 7. Klasse sind ein Schlüsselerlebnis für Jugendliche, die in der Schule daran sind, den Anschluss zu verpassen. Die jungen Leute erhalten für ihren Einsatz eine kleine Entlöhnung und wohl noch wichtiger: neues Selbstbewusstsein, heisst es in einer Mitteilung.

Plötzlich müssen sie Verantwortung mittragen und ihre Arbeit ist etwas wert. In Kleingruppen werden die Jugendlichen in der Schule gezielt auf diese Einsätze vorbereitet, heisst es weiter. Dabei werden die Schulen und Gewerbebetriebe systematisch miteinander vernetzt. Ziel ist es, dass nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit der Übertritt in die Arbeitswelt erfolgreich stattfindet.

Lokale Unternehmen in Lütisburg

Seit Herbst 2021 wird das Jugendprojekt LIFT auch im Kinder Dörfli Lütisburg umgesetzt. Acht Schülerinnen und Schüler durften bisher an Wochenarbeitsplätzen Erfahrungen in der Erwachsenenwelt sammeln. Neben bekannten Unternehmen wie der Migros in Bazenheid oder der Landi in Bütschwil bieten auch mehrere lokale Betriebe aus Lütisburg einen betreuten Arbeitsplatz an.

Bei der Bleiker Pflanzen und Gärten GmbH helfen die Jugendlichen bei Gartenarbeiten wie Umpflanzen, Jäten und Pflege der Pflanzen mit. In der Autogarage Car-Point Lütisburg dürfen sie einfache mechanische Arbeiten unter fachkundiger Aufsicht selbst ausführen und in der Scherrer Holzverarbeitung GmbH können sie in der Werkstatt oder auf einer Baustelle bei Schreinerarbeiten mitwirken.

Die Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe funktioniere gut und die Rückmeldungen der Jugendlichen sowie der Betriebe seien grösstenteils sehr positiv, heisst es in der Mitteilung weiter. So erklärt z.B. Andreas Koller, Geschäftsinhaber der Car-Point Garage: «Die Arbeit mit den Jugendlichen bereitet mir viel Freude und hält mich jung. Es ist zudem schön zu sehen, wie sich ein Jugendlicher nach einigen Einsätzen positiv entwickelt.»

Zugang zu Lehrstellen verbessern

Die Wochenarbeitsplätze und LIFT-Module ermöglichen realitätsnahe Erfahrungen in der Arbeitswelt und schaffen für die jungen Beteiligten eine neue Ausgangslage. Plötzlich sind ungenügende Schulleistungen und mangelnde Motivation nicht mehr so wichtig, denn in den Betrieben geht es um die praktischen Anforderungen, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

Die Erfahrungen des Jugendprojektes LIFT in der ganzen Schweiz zeigen, dass auf diese Weise auch Jugendliche mit erschwerenden Voraussetzungen nach der obligatorischen Schulzeit eine gute Anschlusslösung finden können. Mit LIFT würden die Jugendlichen ihre Chancen bei der Lehrstellensuche entscheidend verbessern können. (pd/mas)