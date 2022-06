Arbeitsbelastung Wegen ukrainischer Flüchtlinge: Die Stadt Wil schafft im Gegensatz zu St.Gallen neue Stellen auf dem Sozialamt Mitarbeitende der Sozialen Dienste in Wil kommen an ihre Grenzen, weil sie zusätzlich Schutzsuchende aus der Ukraine betreuen müssen. Auch bei anderen Gemeinden in den Regionen Wil und Toggenburg ist die Arbeitsbelastung hoch. Lara Wüest Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Teufen an (10.03.2022). Bild: Michel Canonica

In der Stadt St.Gallen sind Mitarbeitende der Sozialen Dienste am Anschlag. Seit dem Kriegsausbruch betreuen sie auch die Schutzsuchenden aus der Ukraine. Die Arbeitsbelastung ist deutlich gestiegen. Trotzdem wurde das Personal des Sozialamtes nicht aufgestockt. Kürzlich wandten sich die Mitarbeitenden in einem Hilferuf an das Stadtparlament.

Eine Umfrage dieser Zeitung bei den grösseren Gemeinden in den Regionen Wil und Toggenburg zeigt nun: Auch hier kommen Soziale Dienste an ihre Grenzen. Wil, Uzwil und Kirchberg haben bei der Umfrage mitgemacht.

Fälle in Wil nur noch administrativ betreut

Marc Bilger, Departementsleiter Gesellschaft und Sicherheit Stadt Wil. Bild: PD

Marc Bilger, Departementsleiter Gesellschaft und Sicherheit der Stadt Wil, sagt:

«Aktuell bleibt kaum Zeit, die Sozialhilfebeziehenden adäquat zu betreuen.»

Und das hat Folgen: Im Bereich Asyl und Flüchtlinge werden gemäss Bilger mehr als doppelt so viele Personen betreut wie vor dem Krieg. Zuvor seien es 90 Fälle pro 100 Stellenprozent gewesen. Mit den aktuellen Zahlen sei in vielen Fällen nur noch eine administrative Fallführung möglich, so Bilger.

Nun handelt die Stadt Wil und stockt den Personalbestand der Sozialen Dienste auf. Für die Fälle aus der Ukraine hat der Stadtrat 235 zusätzliche Stellenprozente bewilligt, wie Bilger mitteilt. Befristet bis März 2023.

Erhöhte Pensen und Überstunden in Uzwil

Lucas Keel, Gemeindepräsident Uzwil. Bild: Arthur Gamsa

Auch in Uzwil ist die Betreuung der Geflüchteten eine Herausforderung. Gemäss Gemeindepräsident Lucas Keel sind aber nicht nur die Sozialen Dienste gefordert, sondern zum Beispiel auch die Schule, die Kanzlei oder die Bauverwaltung. Allerdings spricht der Gemeindepräsident nicht von einer Krisensituation.

Doch auch in dieser Gemeinde ist die Arbeitsbelastung hoch. Keel sagt: «Wir können Spitzenbelastungen in den Teams aktuell noch ausgleichen, auch mit Pensen-Ausdehnungen und Überstunden.» Und auch Freiwillige kommen in Uzwil zum Einsatz.

Die Situation wird dadurch erschwert, dass private Gastfamilien ihr Engagement wieder beendet haben. Keel sagt:

«Die Idee der Gastfamilie muss man als gescheitert bezeichnen.»

Und ergänzt: Viele Gastgeber hätten diese Aufgabe unterschätzt und seien überfordert gewesen. Sie hätten diese an die Gemeinde «abgetreten», mehrfach Knall auf Fall. «Das hat unsere Mitarbeitenden mehr als nötig gefordert.»

Höhere Arbeitsbelastung auf Sozialamt in Kirchberg

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Etwas anders sieht es in Kirchberg aus. Gemeindepräsident Roman Habrik sagt, die Organisation in Kirchberg könne nicht mit den anderen Gemeinden verglichen werden.

Der Grund: In Kirchberg befindet sich das Aufnahmezentrum Rosenau, welches vom Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) geführt und mit Hilfe von vielen Freiwilligen aus der Gemeinde betrieben wird. Im Zentrum bleiben die Geflüchteten ein paar Tage, bevor sie auf die Gemeinden verteilt werden. Der Kanton St.Gallen rechnet einen Teil dieser Geflüchteten dem Verteilschlüssel von Kirchberg an.

Trotzdem sind die Sozialen Dienste auch in Kirchberg gefordert. Habrik sagt:

«Durch die Aufnahme der Geflüchteten ist die Arbeitsbelastung auch bei uns im Sozialamt angestiegen.»

Die Gemeinde habe sich bereits mit einer Aufstockung für das Jahr 2023 auseinandergesetzt, letztlich entscheide das aber die Bevölkerung. Durch den Einsatz von Freiwilligen habe man die Zuzüge aus der Ukraine bis jetzt noch bewältigen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen