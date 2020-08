Appenzeller Käse wird nicht nur in Appenzell produziert: Vier Käser aus Wil und dem Toggenburg sind auf Erfolgskurs In der Goldvreneli-Meisterschaft hat die Sortenorganisation Appenzeller Käse die zehn besten Käseproduzenten ausgezeichnet. Dabei sind auch vier Käser aus der Region Wil und Toggenburg, die verraten, was es für den perfekten Appenzeller Käse braucht. Janine Bollhalder 07.08.2020, 05.00 Uhr

Wer Appenzeller Käse verkaufen will, muss seine Produkte regelmässig kontrollieren lassen. Ralph Ribi

10 von 47 Käsereien, die der Sortenorganisation Appenzeller Käse angehören, haben es in die Topten-Liste der besten Käseproduzenten der Organisation geschafft. Aus der Region Wil sind in diesem Jahr ausgezeichnet:

Roman Engeli von Hardegger Käse in Jonschwil

Philipp Räss von der Käserei Winzenberg in Lütisburg

Simon Scherrer von der Käserei Bettenau in Jonschwil

Othmar Werder von Traber Käse in Kirchberg.

«Um zu den Besten zu gehören, bedarf es viel Arbeit», sagt Christoph Holenstein, Direktor der Sortenorganisation Appenzeller Käse.

Christoph Holenstein, Direktor der Sortenorganisation Appenzeller Käse PD

«Die Produzenten müssen ihre Erzeugnisse jeden Monat bewerten lassen.»

Bewertet werden die Käse nach vier Kriterien, welche dann das Taxationsresultat ergeben. Dazu gehören: Lochung, Käseteig, Käsegeschmack sowie das Erscheinungsbild. Letzterer Punkt steht in Zusammenhang mit der Lagerfähigkeit des fertigen Produktes: «Ein Käse mit trockener Rinde lässt sich besser lagern», erklärt Holenstein. Auf das Aussehen des Käses wird grosser Wert gelegt. Gewünscht sind eine saubere Oberfläche und, wenn der Käse aufgeschnitten wird, eine schöne Lochung. Diese kann mittels eines Käsebohrers geprüft werden. Die angestrebte Lochanzahl der Probe liegt zwischen einem und zwei Löcher.

Die vier Kriterien werden von sechs sogenannten Taxationsexperten bewertet. Diese Jury setzt sich zusammen aus drei Vertretern der Bamos, der Beratungs- und Analytikstelle für die Milchwirtschaft in der Ostschweiz, sowie drei Käsern, die damit die Gelegenheit erhalten, die Produktequalität ihrer Kollegen zu bewerten. «Um eine unabhängige Bewertung zu garantieren, ändert die Zusammensetzung der Gruppe regelmässig», sagt Holenstein.

Eine hohe Qualität ist für den Verkauf zwingend

Erfüllen die Käse die Zufriedenheit der Experten, kann jedes der vier Kriterien dem Käser fünf Punkte bescheren. Summiert ergibt dies ein Total von 20 Punkte. Diese Zahl anzustreben, ist für die Mitgliedskäserein der Sortenorganisation Appenzeller Käse wichtig, denn wer nur anderthalb Punkte unter dem Wert liegt, darf seine Ware dem Handel nicht anbieten. Holenstein erklärt:

«Die Produkte zweiter Klasse werden nicht als Tafelware verkauft, sondern industriell weiterverarbeitet. Etwa zu Schmelzkäse oder Käsekuchen.»

Die zehn Betriebe, die am Ende des Milchjahres den höchsten Durchschnitt aufweisen, werden ausgezeichnet und für ihren Einsatz mit jeweils drei Goldvreneli belohnt. Die Meisterschaft für die Mitgliedskäsereien der Sortenorganisation gibt es seit über 40 Jahren, allerdings wurde im laufenden Jahr zum erst vierten Mal von einem Betrieb das Punktemaximum in jedem Monat des Milchjahres erzielt. Wer das sei, verrät Holenstein jedoch nicht.

Wird auch nicht verraten: das Geheimnis der Rezeptur des Appenzeller Käse. PD

Der Geschäftsstellendirektor der Sortenorganisation ist selbst in Wil aufgewachsen und stolz darauf, dass es in der Region so viele Käser gibt, welche kontinuierlich eine gute Qualität produzieren. Dass Appenzeller Käse nicht nur in den gleichnamigen Kantonen hergestellt wird, stört ihn nicht. Das sei historisch bedingt:

«Anfangs wurde der Appenzeller Käse in den Appenzeller Alpen hergestellt. Nach und nach sind die Käsereien ins Tal gezogen. Deshalb umfasst unser Produktionsgebiet heute das gesamte sanfte Hügelland zu Fusse des Alpsteins – dazu gehören nebst den beiden Appenzell auch Teile der Kantone St. Gallen und Thurgau.»

Beliebt sei der Appenzeller Käse aber in der ganzen Schweiz. Besonders während der grassierenden Coronakrise habe die Nachfrage stark zugenommen. «März, April und Mai waren starke Verkaufsmonate für Frischprodukte wie Käse», sagt Holenstein. Die Grenzschliessungen haben zwar das Geschäft innerhalb der Schweiz gefördert, aber gleichzeitig den Export nach Frankreich und Deutschland beeinträchtigt.

Die Pandemie habe auch die monatliche Käsebewertung zu Gunsten der Goldvreneli-Meisterschaft torpediert: «Während drei Monaten ist nur eine Person jeweils für die Käseprüfung zuständig gewesen.» Seit Juli gehe der Ablauf wieder seinen herkömmlichen Gang, sagt Holenstein.

Das Team, das sich 19 Mal in die Topten-Liste gekäst hat

Othmar Werder, Geschäftsführer des Unternehmens Traber Käse in Kirchberg, ist stolz: Er und sein Team gehören zum 19 Mal zu den zehn besten Käseproduzenten der Appenzeller Sortenorganisation. Damit haben sie bereits einiges an Erfahrung sammeln können. Werder sagt:

Othmar Werder, Geschäftsführer Traber Käse in Kirchberg PD

«Für den perfekten Käse braucht es eine gute Milchqualität, eine konsequente, zielgerichtete Arbeitsweise und Einsatz von allen»

In seinen 21 Jahren als Geschäftsführer gab es lediglich zwei Jahre, in denen der Name der Käserei Traber nicht auf der Topten-Liste zu finden war. «Wir waren sehr nahe, es handelte sich um kleinste Abweichungen – trotzdem ist man vorbei.» Die diesjährige Auszeichnung wird er mit dem sechsköpfigen Käsereiteam feiern.

Roman Engeli, Betriebsleiter der Käserei von Hardegger Käse in Jonschwil PD

Es ist auch nicht das erste Goldvreneli für Roman Engeli, aber das wertvollste. Nachdem der Betriebsleiter der Käserei von Hardegger Käse in Jonschwil während 15 Jahren im Einmannbetrieb gekäst hat, arbeitet er seit anfangs des bewerteten Milchjahres in einem Neubau mit einem sechsköpfigen Team. Er sagt:

«Für den perfekten Käse muss alles stimmen»

Er freut sich, dass dieser Erfolg auf Anhieb unter den neuen Umständen geklappt hat. «Der Gewinn eines Goldvrenelis ist für uns Produzenten von Appenzeller Käse die höchste Auszeichnung, denn es wird die Arbeit eines jeden Tages bewertet.» In der Käserei werden 365 Tage im Jahr produziert. Besonders wichtig für den perfekten Käse ist gemäss Engeli die Milchqualität – die Basis für jeden Käse. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter die Arbeiten hygienisch, qualitativ konstant und genau ausführen. Auch gute Kulturen sowie die Pflege und Lagerung im Reifekeller tragen zum perfekten Ergebnis bei.

Engeli und sein Team produzieren zwei Käsesorten, die von der Sortenorganisation bewertet werden; den Appenzeller Voll- und Viertelfettkäse. Es ist das 16 Jahr, in welchem Engeli sich über die Platzierung in der Topten-Liste freuen darf – und das für beide Käsesorten.

Unter neuen Bedingungen arbeitet auch Simon Scherrer. Seit Beginn des vergangenen Milchjahres führt der 24-Jährige die Chäsi Bettenau in Jonschwil, welche zuvor von Roland Gemperle geleitet wurde.

Mehr zum Thema Junger Käser startet durch: Simon Scherrer hat im Frühling die Chäsi Bettenau übernommen Der 23-jährige Simon Scherrer ist der neue Käser der Chäsi Bettenau. Er verarbeitet etwa 100'000 Liter Milch pro Monat. Daniela Huijser 28.11.2019

Dass er so kurz nach der Betriebsübernahme zu den zehn besten Käseproduzenten der Sortenorganisation Appenzeller Käse gehört, stimmt ihn stolz. Für Scherrer der wichtigste Faktor für den perfekten Käse sind die Rohstoffe, insbesondere die Milch:

«Die Zutaten müssen die richtige Qualität haben und natürlich muss auch im Betrieb alles stimmen.»

Schwierigkeiten habe er bei der Arbeit trotz grassierender Coronapandemie keine bemerkt. «Wir haben die gleiche Menge an Milch erhalten und konstant produzieren können.» Was Scherrer jedoch bemerkt habe, sei ein höherer Absatz der Produkte in seinem Selbstbedienungs-Chäslädeli. Dort bietet er diverse Milchprodukte an.

Philipp Räss, Inhaber der Käserei Winzenberg aus Lütisburg, findet seinen Namen ebenfalls unter den Topten. Dies ist das sechste Mal, dass er es auf die Liste schafft. Allerdings habe es zwischendurch Jahre gegeben, in denen er keine Auszeichnung erhielt. Räss sagt:

«Für den perfekten Appenzeller Käse ist die Milchqualität wichtig. Allerdings schwankt deren Zusammensetzung je nach Fütterung.»

Deswegen muss er, wenn die Bauern ihm Bescheid geben, gewisse Anpassungen im Produktionsablauf vornehmen – wie etwa die folgende: Im Sommer, wenn die Kühe Gras fressen, sei das Milchfett weicher und der Käse muss länger im Salzbad verweilen als im Winter. «Anpassungen wie diese sorgen dafür, dass über das Jahr hinweg die Qualität ausgeglichener wird.»