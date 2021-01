Kolumne Apokalyptische Zustände als neue Normalität Leere Regale in den Supermärkten, ein erneuter Lockdown und die Bewahrung des positiven Denkens: Die ehemalige Praktikantin der «Wiler Zeitung» Livia Schmidt berichtet über ihren Sprachaufenthalt in London. Livia Schmidt 04.01.2021, 05.00 Uhr

Leere Regale waren auch in London vor dem Lockdown ein verbreitetes Bild. Bild: Livia Schmidt

2020. Was für ein Jahr. Anfangs waren wir alle hoch motiviert, nahmen uns so etwas vor wie: jeden Tag Sport machen, gesünder essen, ein Buch pro Woche lesen. Dasselbe galt auch noch knapp drei Monate später, als wir wenigstens die Zeit dazu gehabt hätten. Aber was ist schon so schlimm daran, Vorsätze über Bord zu werfen? Es kommt trotzdem nicht so, wie man es geplant hat. Das Leben ist kurz. Oder im Falle 2020: Die Normalität ist fragil – und die Liste der unglaublichen News lang.

Da hat es gerade mal zwei Wochen gedauert, bis London wieder am Rande des Lockdowns landete. Kein Wunder stürmten zuvor alle die Läden – zugegeben, ich war eine davon. Weihnachten kann kommen, hiess es damals noch. Und auch wenn wir es nicht wahrhaben wollten, irgendwie wussten wir doch alle, dass diese unbegrenzte Freiheit nicht lange andauern konnte.

Also lautete das Prinzip: Mach’s einfach (natürlich im möglichen und sicheren Rahmen). Was haben wir denn schon zu verlieren? So wohl die Gedanken meiner Mitbewohnerin, die sich aus Langeweile die Haare schnitt und lila färbte, oder meiner Mitstudentinnen und mir, die uns spontan ins Kino setzten, noch bevor wir wussten, dass es einen Tag später schliessen würde.

Lage spitzt sich schnell zu

Innerhalb weniger Tage rutschte London vom hohen Risiko (Tier 2) über extrem hohes Risiko (Tier 3) auf «Bleiben Sie zu Hause» (Tier 4) – die Stufe, die es zuvor nicht einmal gab und doch nur eine verschönerte Bezeichnung für Lockdown ist.

Vom Fortschritt also geradewegs wieder rückwärts. Schon wieder ist fast nichts mehr los, und das kurz vor Weihnachten. Wenn es doch wenigstens schneien würde. Aber sehen wir’s positiv, jetzt können alle wieder ihre Joggingschuhe auspacken und durch die Parks rennen – selbst bei gefühlten Minustemperaturen.

Es ist ruhiger als sonst. Was eigentlich nicht sein sollte in einer Millionenstadt wie London. An manchen Tagen scheint die Stille schon fast apokalyptisch. Wie an diesem Montagmorgen des 21. Dezembers. Sonntags rannten viele noch auf den letzten Zug nach Frankreich oder nahmen einen Direktflug nach Hause.

Tags darauf wird England vom Rest der Welt abgeschnitten. Kaum dass der Impfstoff lanciert wurde und die ersten Britinnen und Briten ihn verabreicht bekamen, taucht diese Mutation des Virus auf.

Brexit-Deal als Bescherung

Doch das Leben geht weiter. Weihnachten steht vor der Tür und bringt eine Bescherung mit sich: Der Brexit-Deal wird besiegelt. Derweil stehen die Leute in Schlangen vor den Supermärkten, als hätten diese Ausverkauf. Für einen Moment wie das Normalste der Welt. Draussen laufen immer wieder Weihnachtsmänner herum, die sich dann entweder als Taxifahrer herausstellen oder auf einem Stand-up-Paddle dem Kanal entlangrudern.

Selbst wenn dieses Jahr alles etwas anders läuft, irgendwie findet man doch einen Grund, positiv zu bleiben und das Beste aus der Situation zu machen. Dann tanzen meine Mitbewohnerinnen und ich eben um den kleinen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer und singen Weihnachtslieder, wenn niemand sonst es tut.

Zudem: Die Sonne scheint in diesen kalten Wintertagen. Kein einziger Regentropfen – in London ein richtiges Weihnachtswunder. Nun ist 2020 beinahe vorbei, mit Ungewissheit schlittern wir ins neue Jahr. Wir wissen nicht, was noch kommen mag. Vielleicht sind wir dieses Mal auf alles gefasst.