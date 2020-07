«Die Pandemie wird den Unternehmen auch im zweiten Halbjahr alles abverlangen»: Anzahl Stellensuchender in den Regionen Wil und Toggenburg steigt weiter an Das Coronavirus hat den Ostschweizer Arbeitsmarkt hart getroffen. Zahlreiche Betriebe haben einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Wie es weitergeht, kann derzeit noch nicht klar gesagt werden. Janine Bollhalder 10.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Anzahl Stellensuchender nimmt zu. Aber selbst in einer Krise wie der aktuellen sei es möglich, eine neue Stelle zu finden.

Symbolbild: Luca Linder

«Dank der Möglichkeit der Kurzarbeit ist es bis heute im Toggenburg nicht zu Entlassungen im grossen Stil gekommen», sagt Jürg Fischer, Leiter des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Wattwil. «Das Instrument der Kurzarbeit hat sich bewährt, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und das Know-how im Betrieb zu halten.» Er berichtet, dass zu Beginn der Pandemie besonders Unternehmen jener Branchen Gesuche für Kurzarbeit stellten, die direkt von den behördlich verfügten Betriebsschliessungen betroffen waren.

Fischer erlebt, wie sich die behördlichen Massnahmen auf den Arbeitsmarkt im Toggenburg auswirken. «Zur meist betroffenen Altersgruppe gehören Personen, die zwischen 15- und

24 Jahren alt sind.» 101 Personen dieser Altersspanne sind im Monat Juni als stellensuchend gemeldet.

Das sind 7 Prozent mehr als im Vormonat und ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von rund 65 Prozent. Dieser Wert übertrifft die Prozentzahlen der anderen Altersklassen um fast das Doppelte. Die Gründe sieht Fischer in den Herausforderungen, mit denen sich die jungen Stellensuchenden konfrontiert sehen:

«Dazu gehören etwa geringe Berufserfahrung sowie häufige temporäre Anstellungen. Diese werden von den Arbeitgebern in einer Krise jeweils zuerst aufgelöst.»

Begriffserklärung Arbeitslos / Stellensuchend

Als arbeitslos gilt eine Person, die bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungsamt (RAV) registriert ist und jederzeit bereit wäre, eine Arbeit zu beginnen. Als Stellensuchende werden sämtliche arbeitslosen sowie nichtarbeitslosen Personen bezeichnet, welche beim RAV angemeldet sind und eine Stelle suchen. Diese Zahl beinhaltet auch Personen, die einem Zwischenverdienst oder die einer Weiterbildung nachgehen.



Fischer legt sämtlichen Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, nahe, sich bei einem RAV anzumelden. «Im Prozess der Stellensuche ist gerade auch der Zeitfaktor von entscheidender Bedeutung.» So könne die Kündigungsfrist idealerweise bereits genutzt werden, um die Arbeitslosigkeit zu verkürzen oder bestenfalls zu verhindern.

Toggenburg mit traditionell tiefer Stellensuchendenquote

Im Einzugsgebiet des RAV Wattwil ist die Anzahl Stellensuchender im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent gestiegen. «Die Zunahme wurde gebremst», sagt Jürg Fischer. Er gibt aber zu bedenken, dass dies in einer Jahreszeit der Fall sei, in der die Zahl Stellensuchender üblicherweise sinkt.

Aussagekräftiger sei der Vergleich mit dem vergangenen Jahr. «Gegenüber 2019 beträgt die Zunahme 34 Prozent.» Damit folge das Toggenburg der nationalen und kantonalen Entwicklung. Der Vergleich zu anderen Wahlkreisen des Kantons zeigt jedoch, dass die Region glimpflich davongekommen ist. Fischer berichtet:



«Das Toggenburg hat traditionell eine tiefe Stellensuchendenquote. »

Aktuell beträgt diese Quote 3 Prozent. «Betrachtet man die Werte des Kantons St. Gallen – 4,7 Prozent – und der Schweiz – 5 Prozent –, dann sind diese 3 Prozent ein erfreulich tiefer Wert.»

Im Wahlkreis Wil gibt es derzeit 1926 Stellensuchende und 1111 Arbeitslose. Sie werden durch die lokalen RAV betreut. Vorläufig bis am 16. August, beschränkt auf den Kontakt via Telefon und Internet. «Wir sind mit einer ganzen Bandbreite an Reaktionen seitens der Arbeitssuchenden konfrontiert», sagt Katja Eigenmann, Leiterin des RAV Wil.

«Der Verlust der Stelle ist sowohl für die Betroffenen, als auch für ihr Umfeld schwierig.»

Die zusätzlichen Anmeldungen könne Eigenmanns Team derzeit im Rahmen der bestehenden Strukturen bewältigen. «Dies auch bedingt dadurch, dass der Bund entschieden hat, dass gewisse Aufgaben zwischenzeitlich ausgesetzt werden können.»

Eigenmann teilt ebenfalls die Meinung, dass das Instrument der Kurzarbeit den Wahlkreis Wil bislang vor Entlassungen im grossen Stil verschont hat. Besonders betroffen seien allerdings auch hier eher die jüngeren Personen: «Die Stellensuchenden zwischen 15 und 25 Jahren sind überdurchschnittlich von den Auswirkungen des Coronavirus auf den Arbeitsmarkt betroffen.»

Dass gewisse Wahlkreise wie etwa das Toggenburg sowie auch Wil einen vergleichsweise tiefen Wert an arbeitslosen Personen aufweisen, liegt gemäss Eigenmann gewissermassen im Aufbau der regionalen Wirtschaftsstruktur. Die Leiterin des RAV Wil betont aber:

«Bereits vor der Coronakrise gab es zwischen den Wahlkreisen Unterschiede der Stellensuchenden- und Arbeitslosenquote. Ein Anstieg fällt nun entsprechend stärker ins Gewicht.»

Trotz der gegenwärtigen Lage ist Eigenmann überzeugt, dass es auch in einer Krise wie dieser möglich ist, eine neue Arbeitsstelle zu finden. «Persönliches Engagement, Zuversicht und konstruktive Mitarbeit sind dabei sehr wichtig», sagt sie.

Kurzarbeit schafft Basis für Zukunft des Arbeitsmarktes

Karin Jung, Leiterin des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit

Bild: PD

Wie es auf dem St.Galler Arbeitsmarkt weitergeht, darüber wagt Karin Jung, Leiterin des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit, keine Prognose. «Die Tendenz hängt von zahlreichen Faktoren ab. Wie sich diese entwickeln werden, weiss man heute noch nicht.» Wie die beiden Leiter der RAV Toggenburg und Wil betrachtet Jung die Kurzarbeit als Mittel, um einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern.

«Da auf diese Weise das Know-how der Mitarbeitenden im Betrieb behalten werden kann, wird die Basis geschaffen, um eine Krise wie diese schneller zu überwinden.»

Wie viele Arbeitsstunden durch die Kurzarbeit im Kanton St.Gallen ausgefallen sind, lasse sich derzeit noch nicht sagen, denn: «Nicht alle Betriebe, welche einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt und diesen bewilligt bekommen haben, nehmen die Entschädigung dann auch tatsächlich in Anspruch», erklärt Jung. «Einzelne Unternehmen reichten ein Gesuch ein, um für den schlechtesten Fall gewappnet zu sein.» Für den Monat Juli sind vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit Voranmeldungen für die Kurzarbeit von 9300 Betriebe bewilligt worden.

Nachgefragt bei der regionalen Industrie- und Handelskammer: Wie geht es weiter?

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage auf dem Arbeitsmarkt im Kanton St.Gallen?

Jan Riss, Mediensprecher IHK St.Gallen - Appenzell

Bild: PD

Jan Riss: Das Coronavirus hat die Ostschweizer Wirtschaft unerwartet und mit voller Wucht getroffen. Bei vielen Betrieben ist der Umsatz grösstenteils oder gar komplett weggebrochen. Dies schlägt sich auch direkt auf den Arbeitsmarkt nieder. Der Anstieg der Anzahl Stellensuchenden im Kanton ist unvergleichlich, wäre jedoch ohne die Kurzarbeitsentschädigung (KAE) deutlich ausgeprägter ausgefallen. Diese ermöglicht es, Arbeitsplätze und an sich gesunde Wirtschaftsstrukturen während kurzer, heftiger Einbrüche zu sichern.

Wie sind die unterschiedlichen Zahlen an Arbeitslosen und Stellensuchenden zwischen den verschiedenen Wahlkreisen im Kanton zu erklären?

Sämtliche Branchen verzeichnen steigende Arbeitslosenzahlen, sind aber unterschiedlich betroffen. Der Ostschweiz kommt im schweizweiten Vergleich die Branchenstruktur zugute. Der Einbruch in einzelnen Wirtschaftszweigen wird durch die weniger betroffenen Branchen abgefedert. Auf Ebene der Wahlkreise erschweren Einzelereignisse, wie beispielsweise die Schliessung eines regional wichtigen Betriebs, die Interpretation der monatlichen Zahlen. Ein repräsentatives Bild wird sich im Herbst zeigen. Was sich aber jetzt festhalten lässt, ist, dass der Wahlkreis St.Gallen aufgrund der Zentralisierung der Kantonsverwaltung, des Kantonsspitals sowie der Bildungsinstitutionen einen überdurchschnittlichen Anteil an staatlichen Stellen hat, welche deutlich weniger anfällig auf Wirtschaftsausschläge sind.

Der dritte Wirtschaftssektor ist besonders von Arbeits- und Stellenlosigkeit betroffen. Welchen Einfluss hat Corona und wie könnte dieser Effekt gedämpft werden?

Wir beobachten nicht nur im dritten Sektor eine steigende Anzahl Stellensuchender, sondern ebenfalls in der Industrie. Da macht sich erst jetzt der Auftragsrückgang richtig bemerkbar. Das beste Mittel gegen steigende Arbeitslosigkeit sind unternehmerischer Tatendrang, Vertrauen und Zuversicht. All dies kann aber nur zurückgewonnen werden, wenn die Fallzahlen weiterhin tief bleiben und kein erneuter Teil-Lockdown droht.

Wie lautet Ihre Prognose für die Zukunft? Rechnen Sie damit, dass die Arbeitslosenzahlen weiter steigen, oder kann in absehbarer Zeit mit einem Aufschwung gerechnet werden?

Verglichen mit dem Monat April stehen die Zeichen derzeit auf Zuversicht. Doch das Virus kann nicht wegdiskutiert werden. Die Pandemie wird den Ostschweizer Unternehmen auch im zweiten Halbjahr 2020 alles abverlangen. Es wird zweifelsohne zu weiteren Kündigungen kommen. Die bundesrätlich beschlossenen Massnahmen zur Ausweitung der maximalen Bezugsdauer der KAE sowie die dazugehörige reduzierte Karenzfrist wirken sicher stabilisierend, sie sind aber kein Allheilmittel. Deshalb gilt es für die Unternehmen, einen Umgang mit dieser neuen Normalität zu finden. Entscheidend ist auch, dass jeder Einzelne die Situation eigenverantwortlich weiterhin ernst nimmt – dies sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit.