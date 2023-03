Anfangs April findet das 30. Wiler Spielfest statt

Anlass Lasst die Spiele beginnen: Das Wiler Spielfest findet Anfang April bereits zum 30. Mal statt Am 1. und 2. April öffnet der Stadtsaal Wil die Tore für Spielbegeisterte. Unzählige Spiele können am 30. Wiler Spielfest ausprobiert werden. 25.03.2023, 05.00 Uhr

Mehrere hundert Besuchende kamen im vergangenen Jahr an das Wiler Spielfest. Bild: Christoph Heer

Anfang April führen die Ludothek Wil und der Spieleclub Wil das Spielfest bereits zum 30. Mal durch. Am Samstag, 1. April, von 13 bis 1 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 9 bis 17 Uhr öffnet der Stadtsaal seine Tore für Spielbegeisterte.

Wie es in einer Mitteilung heisst, stehen verschiedene Attraktionen an. Wie jedes Jahr sind auch bei der 30. Durchführung die Sammelkartenspieler mit dabei. Yu-Gi-Oh! sowie Pokémon sind wieder mit Turnieren und Kennenlernspielen vertreten. Vergangenes Jahr wurden zum ersten Mal Turniere von Digimon und Dragonball Super angeboten. Die Nachfrage sei sehr gross gewesen. So gibt es auch dieses Mal wieder Turniere in diversen Kategorien.

Die Speedcuber sind auch vertreten. Die Teilnehmenden können sich für ein Turnier anmelden. Im Jahr 2019 konnten die Veranstalter Escape Games für das Wiler Spielfest gewinnen. Seitdem war der Andrang immer gross. Das Team plant auch dieses Jahr wieder eine Überraschung. Origami, Go und die japanische Kultur sind ebenfalls wieder vertreten. Wer es nicht kennt, ist hier genau richtig, und wer es kennt, der schätzt es. Die ewigen Klassiker dürfen auch nicht fehlen. Die Puzzleolympiade, der Brettspielflohmarkt sowie das «Werwölfle» gehören zum Spielfest einfach dazu.

Regionale Verlage und Spielautoren unterstützen

Den Veranstaltern ist es zudem ein Anliegen, regionalen Kleinverlagen und Spieleautoren eine Plattform zu bieten, um sich und ihre Spiele zu präsentieren. Dieses Jahr konnte man weitere Neulinge gewinnen.

Mit Spielregeln quälen muss sich an diesem Wochenende niemand. Der Spieleclub und die Ludothek erklären die Spiele gerne.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch dieses Mal die städtische Fachstelle für Energie den Besucherinnen und Besuchern verschiedene Attraktionen für eine Modellstadt für nachhaltige Mobilität näherbringen. Der mobile Pumptrack, Monster-Carrera-Bahn-Rennen, Salü-Bus, Mobility-E-Autos sowie der Besuch von Globi werden den Gästen die Netto-Null-Mobilität der Zukunft vorstellen. (pd/mas)