Gratis parkieren: Alle gegen die SVP – das muss nichts heissen

Analyse zur Initiative «30 Minuten gratis parkieren» Alle gegen die SVP – doch das muss nichts heissen Die SVP-Initiative «30 Minuten gratis parkieren» kommt an die Urne. Die Allianz der Gegnerschaft ist zwar gross und hat mit einem Gegenvorschlag reagiert, die SVP kann dem Abstimmungskampf trotzdem zuversichtlich entgegenblicken. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Erlass der Parkgebühren für die ersten 30 Minuten soll die Bevölkerung entlasten und dem Detailhandel sowie der Gastronomie mehr Kundschaft bringen. Bild: Alex Spichale

Die SVP ist in einer komfortablen Situation. Mit ihrer Initiative will sie die Gebühren fürs Parkieren für die ersten 30 Minuten aufheben. Damit blieb sie zwar im Parlament chancenlos, was sie aber ohnehin erwartet hatte. Dass ihr mit der FDP selbst die in Wirtschaftsfragen verlässlichste Verbündete die Unterstützung versagte, ist ein Wermutstropfen. Trotzdem darf sich die SVP für die Volksabstimmung intakte Chancen ausrechnen.

Das liegt einerseits daran, dass ihr mit Wil Shopping sowie dem Gewerbeverein zwei überparteiliche, bürgerliche Organisationen den Rücken gestärkt haben – zumindest bei der Unterschriftensammlung. Anderseits haben auch Vertreter anderer Parteien Sympathien fürs Gratisparkieren bekundet – nur sitzen die meisten davon nicht im Parlament.

Hinzu kommt, dass die SVP die wesentlich einfachere Aufgabe im Abstimmungskampf hat. Die Auswirkungen im Falle einer Annahme muss sie nicht erklären. Das Parkieren wird dann für die ersten 30 Minuten gratis. Das ist – unabhängig davon, ob es den gewünschten Nutzen bringt – für die Wählerinnen und Wähler einfach und verständlich.

Die Aufgabe der Befürworter des Gegenvorschlags ist ungleich schwieriger. Wofür die 200'000 Franken, die jährlich in den Stadtfonds fliessen, eingesetzt werden, ist grösstenteils unklar. Die Initiativgegner sind gut beraten, das abstrakte Reglement, das die Grundlage des Stadtfonds darstellt, im Abstimmungskampf mit konkreten Beispielen zu veranschaulichen.

Zudem mutet es seltsam an, dass die Befürworter des Gegenvorschlags das Gratisparkieren als falsche Lösung ohne Wirkung bezeichnen, sie aber in ihrem Gegenvorschlag trotzdem die Möglichkeit vorsehen, 50'000 Franken pro Jahr dafür einzusetzen. Damit will man wohl einen Teil der Initiativbefürworter für sich gewinnen oder der SVP (und vor allem ihren Wählerinnen und Wählern) ein Zückerchen geben.

Dieses Vorgehen könnte als Eingeständnis wirken, dass auch die Initiativgegner dem Gratisparkieren einen positiven Effekt für die Belebung der Wiler Innenstadt zuschreiben. Damit spielte man der SVP in die Karten. Denn wenn Gratisparkieren hilft, wieso sollte man dafür nur 50'000 Franken anstatt 600'000 Franken investieren?

Für den Gegenvorschlag spricht aber, dass er die günstigere Lösung ist. Er kostet die Stadt jährlich 200'000 Franken, bei einer Annahme der SVP-Initiative rechnet die Stadt mit Einnahmeausfällen in dreifacher Höhe. Hinzu kommt, dass auch die Wiler Parkhaus AG, an der die Stadt als Grossaktionärin beteiligt ist, mit Ausfällen von rund 400'000 Franken rechnet.

Zudem haben die Initiativgegner zumindest theoretisch den Grossteil der Bevölkerung hinter sich. Denn ihr Bündnis aus FDP, GLP, Die Mitte, EVP, SP und Grüne Prowil kommt auf fast 80 Prozent Wähleranteil, während die SVP es knapp über 20 Prozent schafft. Ausserdem hat sich auch der Stadtrat für den Gegenvorschlag ausgesprochen. Eine solche Abstimmung müsste eigentlich zu gewinnen sein.

Doch die deutlichen Verhältnisse im Parlament könnten täuschen. In Herisau schaffte es die SVP ebenfalls, eine Initiative für 30 Minuten Gratisparkieren gegen den Widerstand aller anderen Parteien an der Urne durchzubringen – mit wuchtigen 77,5 Prozent der Stimmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen