ANALYSE Mit 24 Punkten hat der FC Wil die Erwartungen übertroffen – aber die wirtschaftliche Situation bereitet Kopfschmerzen Obschon der FC Wil das letzte Spiel des Jahres bei Stade Lausanne-Ouchy am Samstag 1:2 verliert und auf Platz 8 abrutscht, ist die Hinrunde besser als erwartet verlaufen. Neben dem Platz gibt es aber einige Herausforderungen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Josias Lukembila war mit sieben Toren und vier Vorlagen der effektiveste Wiler Spieler der Hinrunde. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Der FC Wil ist mit dem erklärten Ziel in die Saison gestartet, möglichst schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Bei Saisonhälfte ist dies bereits geschafft. Das liegt einerseits an seinen eigenen Leistungen – und im Speziellen an einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage, welche ihn zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember von einem möglichen Abstiegskandidaten zu einem möglichen Spitzenteam werden liess.

Andererseits ist die sportlich sorgenfreie Winterpause im inferioren Schlusslicht SC Kriens begründet, das kaum Tore schiesst und noch weniger Punkte holt. Schon 18 Zähler liegen die Innerschweizer hinter dem FC Wil. Die Äbtestädter würden also aller Voraussicht nach selbst dann die Klasse halten, wenn sie in der Rückrunde gar nicht mehr antreten würden.

Die 24 Punkte, welche die Wiler gesammelt haben, sind ein ansehnlicher Wert. Zumal sie wirtschaftlich zu den Leichtgewichten der Liga gehören. 24 Punkte sind elf Zähler mehr als vor Jahresfrist. Dies war auch darum möglich, weil keine längere Niederlagenserie hingenommen werden musste. Mehr als zwei Niederlagen am Stück gab es nicht. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison brachte der weitgehend missratene Herbst zuerst eine Phase mit acht Spielen ohne Sieg – und zum Schluss vier Niederlagen hintereinander.

Der Aufschwung ist vor allem in der offensiven Ausbeute begründet. Erzielten die Wiler in der kompletten Hinrunde des vergangenen Jahres gerade einmal 13 Tore, so waren es dieses Mal fast dreifach so viele, nämlich 35.

Gleich vier Platzverweise kassierten die Wiler im Verlauf der Hinrunde. Zweimal wurde Lavdim Zumberi des Feldes verwiesen. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

Trotz vieler Gegentore: Mischung stimmt

Zwischenzeitlich schien es gar, als könnten die Wiler oben mitspielen und ein Kandidat für die Barrage sein, da sie sich in einer äusserst ausgeglichenen Liga mit der erwähnten positiven Serie auf Platz vier vorgearbeitet hatten. Die letzten beiden Partien des Jahres haben aber gezeigt, warum der FC Wil kein Topteam der Liga ist. Sieben Gegentore wurden zugelassen. In der gesamten Hinrunde waren es 35. Das sind 13 mehr als in der verkorksten Hinrunde der vergangenen Saison und ist im laufenden Championat der zweitschlechteste Werte aller Teams.

Ausgeglichene Bilanz: Seit dem Antritt im November gab es unter Brunello Iacopetta je zwei Siege und Niederlagen sowie ein Remis. Bild: Michel Canonica

So weit die Zahlen. Die Leistungen haben gezeigt, dass der FC Wil in diesem Jahr einen guten Schritt weitergekommen ist. In der laufenden Saison muss er sich vor keinem Gegner verstecken. Und er hat gegen Schlusslicht Kriens die erwarteten sechs Punkte eingefahren – bei einem Torverhältnis von 6:0. Die offensive Ausrichtung des neuen Trainers Brunello Iacopetta macht selbst dann Freude, wenn es – wie bei der 3:5-Niederlage gegen Winterthur – nicht zu Punkten reicht.

Einen guten Teil des Erfolgs darf sich aber auch Alex Frei abschneiden. Anfang November hat er den Klub verlassen, weil ihm die Ausrichtung zu wenig ambitioniert war. Zuvor hatte er den FC Wil in der Liga gehalten, allerdings mit nur drei Punkten Vorsprung auf Absteiger Chiasso. Er formte eine Mannschaft und erarbeitete eine Basis, auf welcher Iacopetta nun aufbauen kann.

Die Mischung zwischen Routiniers und Grünschnäbeln ist nun besser als vergangene Saison, als der Jugendwahn etwas gar weit führte und die Schwankungen entsprechend gross waren. Da im Sommer 2021 deutlich weniger Transfers getätigt wurden als früher, konnte das Team zusammenwachsen.

Sportlich ist die Sache also bereits geritzt. Gibt es im Frühling früh eine zweite Siegesserie, dürfen die Wiler gar nach oben blicken. Realistischerweise werden sie sich Ende Saison aber irgendwo im Ligamittelfeld wiederfinden.

Kaum mehr Transfereinnahmen

Weniger erfreulich sind die wirtschaftlichen Gegebenheiten. So ist es seit geraumer Zeit nicht mehr geglückt, ein Eigengewächs in die Super League zu transferieren und somit grössere Einnahmen zu generieren. Zwar spielt Philipp Köhn, der letztes Jahr das Wiler Tor hütete, nun mit Salzburg als Stammtorhüter in der Champions League und wird im Achtelfinal Bayern München fordern. Und Bledian Krasniqi macht beim Schweizer Wintermeister FC Zürich eine gute Figur. Die beiden haben sich auf dem Bergholz gut entwickelt, waren aber «nur» ausgeliehen.

Dass schon länger kein «Eigener» mehr ins Oberhaus wechselte, hat zwei Gründe: Einerseits drängte sich keiner so stark auf, dass die Elite dies hiesigen Fussballs hätte zugreifen müssen. Andererseits sind die Super-League-Klubs seit Ausbruch der Coronapandemie zurückhaltender geworden in Sachen Transfers. Sie bedienen sich kaum mehr der eigenen Ausbildungsliga, welcher der FC Wil angehört.

Gleiche mehrere Spieler verletzten sich und fielen mehrere Monate aus. Unter ihnen auch Neuzuzug Sebastian Malinowski. Bild: PD

Zu den wirtschaftlichen Herausforderungen zählt auch, dass sich der Verein schwertut, die grossen Werbepakete zu verkaufen. Schon zwei Jahre ist er – teilweise mit externer Unterstützung – erfolglos auf der Suche nach einem Namensgeber für das Stadion Bergholz. Auch die sinkenden Zuschauerzahlen bereiten den Klubverantwortlichen Sorgenfalten. Nur noch durchschnittlich 738 Personen wollten in dieser Hinrunde ein Heimspiel des FC Wil sehen – und dies trotz dreier Derbys gegen Winterthur, Schaffhausen und Vaduz.

Wohl ein ruhiger Transferwinter

Der Vorteil der aktuellen Situation: Es können bereits die Planungen für die nächste Saison in Angriff genommen werden. Mit allzu vielen Transfers ist in der Winterpause nicht zu rechnen. Trainer Iacopetta, der auch Teil der Sportkommission ist, sagt, man wolle sich in erster Linie darauf beschränken, die Mannschaft zusammenzuhalten. Will auch heissen, dass grossmehrheitlich mit dem bestehenden Personal die defensiven Baustellen behoben werden sollen.

Testspiele gegen die Zürcher Super-League-Klubs Mit der Niederlage in Lausanne gegen Ouchy haben sich die Spieler des FC Wil in die kurzen Weihnachtsferien verabschiedet. Am Dienstag, 4. Januar, treffen sie sich wieder zum Trainingsauftakt. Knapp vier Wochen lang wird die Vorbereitung sein. Ein Trainingslager ist nicht geplant, dafür ein Teamevent – und drei Testspiele. Es geht auswärts gegen die beiden Zürcher Super-League-Klubs GC (11. Januar) und FC Zürich (22. Januar). Dazwischen empfangen die Wiler am 15. Januar im Bergholz Dornbirn, das in der zweithöchsten Liga Österreichs spielt. Der Rückrundenstart erfolgt am Wochenende vom 28.–30. Januar mit dem Heimspiel gegen Vaduz. Die genauen Spielansetzungen des dritten Meisterschaftsviertels dürften von der Swiss Football League noch vor Weihnachten kommuniziert werden. (sdu)

